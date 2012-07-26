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Turkcell Maxiplus5 video inceleme

7 yıl
69,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Turkcell'in Android işletim sistemli yeni telefonu Maxiplus5'i inceliyoruz. T serisi telefonlarıyla akıllı telefon dünyasını giriş yapanları hedefleyen Tukcell'in yeni telefonu bakalım kullanıcılara neler sunuyor.

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Windmark 7 yıl en beğenilen
Alırsanız pişman olursunuz. İşin ucunda Turkcell var.
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FFadeleSS 7 yıl
eski teknolojilerle insanımızı kandırmayı ne kadar cok seviyorlar
1 Yanıt Yanıtla +19
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Bamya Avcisi 7 yıl
Ya baktim da herkes telefonun bir yerine b.k atmis.Ancak bu telefon teknolojiden anlamayan biri icin bicilmis kaftan.500 TL ve bu ozellikler f/p'tir zaten.Kimse bu telefonu aldigi gibi Nova 3 oynamaya kalkismayacak.Haberturkunu yukleyip haberlerine bakacak.Cut the rope,angry birds tarzi casual oyunlar indirip arada bir internete girecek.Ben bu telefonun teknoloji bagimlilarina hitap ettigini sanmiyorm zaten.
Ya baktim da herkes telefonun bir yerine b.k atmis.Ancak bu telefon teknolojiden anlamayan biri icin bicilmis kaftan.500 TL ve bu ozellikler f/p'tir zaten.Kimse...
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yengec10 5 yıl
Gereksiz bir telefon.Turkcell müşterilerini memnun etmeyi hedef almamış,kazıklamak için kurulmuş bir şirket.Turkcell bayisinin önerisi ile aldım ama hiç memnun değilim.
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pisko1966 6 yıl
Merhaba arkadaşlar, bilgisayar alanında yeterli tecrübeye sahip olmama karşın bu telefon benim ilk android deneyimim oldu android işletim sistemini çözmem fazla vaktimi almadı telefondaki gereksiz turkcell uygulamalarını ve beğenmediğim birkaç uygulamayı kaldırıp kullanmaya devam ediyorum. Şuan herhangi bir sıkıntı yok sadece çok nadir de olsa arada donmalar olabiliyor bununda android sürümündeki stabilitesizlik yada bellek yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum.
Ben telefonu ilk çıktığında 350 TL ye aldım şuan 500 TL olduğunu görüyorum.Bence 500 TL vermeye değmez.
Donanım Haber e ilgili videolarından dolayı teşekkür ederim.
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dayseeh 7 yıl
android güncellemeleri alması için donanımı çok yetersiz olmuş...
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kıpçak+kk 7 yıl
Turkcell isin gücün yokmu senin ya git kampanya falan yap bu ne böyle
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The Originals 7 yıl
video karanlık yanlız :D
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ALBAY 7 yıl
Bu paraya 2.el çok çok temiz N8 alınabilir ayrıca 3gs alınır.Turkcelle bu dandini telefon için 24 ay bağlanacağıma gider 700 e galaxy w alırım sıfır.
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DH Misafiri 7 yıl
Ya dayanamiyicam artik :) her incelemede;
BASIK tutmak degil,
BASILI tutmak deniilir.......
LUTFEN
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more34 7 yıl
Alıpta kullanan arkadaşların görüşlerini merak ediyordum ama ne yazıkki aramızda teknoloji profösörleri çok olduğundan dolayı bulamadım...
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DH Misafiri 7 yıl
KOYDE YAŞIYORSANIZ ANDROID 3G Lİ TELEFON ALMAYIN
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DH Misafiri 7 yıl
T20 kullanıyorum, akıllı telefonlara ilk giriş telefonum yavaşlık ve kasılma hariç genelde memnunun. bu tel daha hızlı ve hafızaları geniş. tabiiki fiyatı biraz pahalı. üst seviye akıllıcılar için elbette tatmin edici değil. HTC one x'in fiyatı 1500-2000 TL arasında deniyor. E bu 549TL yani tabiiki farklar olacak. iş dünyasında email alması, modem olarak kullanılması, orta kalite kamera, internete girebiliyor olması zaten yeterli. yani telefona bir notebook parası vermek istemeyenler için ki ben vermem çook zengin olsamda. Benim anlamadığım T30 mu daha yüksek, maxiplus5 mi, teknik. olarak yani. Selamlar
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The Originals 7 yıl
wave e port android 4.0.4 ile browser mark denedim 59357 aldı bu kadarını söyliyim yani almayın
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ali_6195 7 yıl
Bende T20 var çokta memnunum ama arka kameranın yanında flaş olsa iyi olurdu çokta sisteme gerek yok açıkcası ama iphone 5s fena olmazdı
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