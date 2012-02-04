Turkcell T11 video inceleme

Bu videomuzda Turkcell'in daha önce piyasaya sunduğu Android işletim sistemli T10 ve T20'nin devam modeli olan Turkcell T11'i inceliyoruz. Özellikle sahip olduğu NFC ve KGS desteğiyle dikkat çeken T11, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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