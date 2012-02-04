Turkcell T11 video inceleme

eyoruk Benim hattım da internet paketi yok .Dolayısı ile kendi hattımdan internete girdiğinde anında fatura yükseliyor malum..2-3 dk bile 5-10 lira gibi fiyatla size dönüyor.. Bu telefonu sırf bu yüzden kullanmıyorum..Ya farkında olmadan ....diyerek kullanmıyorum..Peki interneti "Wireless dişinda tabi" kapatmanın yolu var mıdır?
bjk_serco birde T10 ve T20 gibi telefonlarıyla teknik özellik karşılaştırmasını koysanız süper olurdu
Bu telefonu sırf bu yüzden kullanmıyorum..Ya farkında olmadan ....diyerek kullanmıyorum..Peki interneti "Wireless dişinda tabi" kapatmanın yolu var mıdır?
Sorumu yineleniyorum
Videoda verilen özelliklerin bazıları doğru değil. Bu model ZTE firmasının Razer II adında sattığı model. Teknik özellikler aşağıdaki linkte yazıyor.
gsmarena.com/...
Yanlışları düzeltecek olursam;
1) işlemci arm v11 tabanlı fakat 500 mhz hızında çalışıyor
2) ram 256mb olarak verilmiş ama 512 mb ram içeriyor(belkide menüler arası geçiş bu yüzden hızlıdır)
Teşekkür Ederim.
hepsiburada.com/...
su siniftaki(ucuz, niteliksiz, operatorlerce verilen vs) telefonlarin hedef kitlesi cogunlukla yasli amca ve teyzeler. ekran o kadar kucuk ki kartal bakisli, cubuk parmakli gencler bile ne klavye ile yazi yazabilir ne de rahatca yazilari okuyabilir. maliyet dussun diye bu kadar minik ekran koyacaklarina minimum 3.5'' yapsalardi da cozunurluk qva olsaydi. camur gibi gorunse de ekran ve ikonlar buyuk olduktan sonra yasli amca ve teyzeler umursamazdi. eger muhendis kafasiyla telefon uretip bu tarz ergonomik problemleri cozmezlerse nokia, 1000 sinifi telefonlarla daha cok ekmek yer.
Buyrun T10 ve T20 kıyaslaması:
kiyas.la/...