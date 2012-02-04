Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Turkcell T11 video inceleme

7 yıl
202,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Turkcell'in daha önce piyasaya sunduğu Android işletim sistemli T10 ve T20'nin devam modeli olan Turkcell T11'i inceliyoruz. Özellikle sahip olduğu NFC ve KGS desteğiyle dikkat çeken T11, merak edilen yönleriyle bu videoda.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
napolyon94 7 yıl en beğenilen
ÇÖP
Yanıtla +49
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makarov06 7 yıl
Mesut abi incelesin artık birşeyler de yüzünü görmeye hasret kaldık :D
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.: mds :. 7 yıl
yurt dışında adamlar tahhütle bedava veriyorlar, bizimkiler de millete parayla düdüklemeye çalışıyorlar. yuh.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
OnTopOfTheWORLD 6 yıl
t11 ? t11 ... t11_ ııı t11 ne la ? Yenilebiliyormu.Arkadaşım android alacaksan en az orta segment alacaksıııın.Turkcellin bir kazığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyoruk 6 yıl
Benim hattım da internet paketi yok .Dolayısı ile kendi hattımdan internete girdiğinde anında fatura yükseliyor malum..2-3 dk bile 5-10 lira gibi fiyatla size dönüyor..
Bu telefonu sırf bu yüzden kullanmıyorum..Ya farkında olmadan ....diyerek kullanmıyorum..Peki interneti "Wireless dişinda tabi" kapatmanın yolu var mıdır?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyoruk 6 yıl eyoruk
eyoruk

Benim hattım da internet paketi yok .Dolayısı ile kendi hattımdan internete girdiğinde anında fatura yükseliyor malum..2-3 dk bile 5-10 lira gibi fiyatla size dönüyor..
Bu telefonu sırf bu yüzden kullanmıyorum..Ya farkında olmadan ....diyerek kullanmıyorum..Peki interneti "Wireless dişinda tabi" kapatmanın yolu var mıdır?

Sorumu yineleniyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yaha 420 tl ama ikinci el olduğu için hemen alınıyor sattım ollmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu telefondan ben aldım gayet iyi sadece bataryası sorun ama oda her halde bütün gün internete girdiğimden ve de internet yayını sağlayabildiği için dizüstü ile sınırsız ca internete giriyorum evde kullandığım interneti kapadım avea sınırsız internet veriyo 2000 sms ve heryöne 500 dakika kampanyası var ona geçtim şimdi hemen her yerde internete giriyorum bu paraya kapasitif ve andiroit çok iyi kullanımı rahat proplem yok ttnet i kapayıp bu tarifeden yararlanmam dan etdiğim kar bile telefonu bedavaya getirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
wala aga bende nokıa c3 vardı klavyeli olma özelligi cok iyidi kırdım turkcell bayisinin önünden geçerken ayda 10 tl ye t11 diyodu konustuk baktık nasıl olduguna ben direk klavyelimi dedim ve klavye özelligi oldugun söyledi babamın hattını faturalı yaptık babam ayda 50 tl ye yakın kontör alırken babama 39.99 a faturalı hat yaptılar banada telefonu verdiler bence öle anlatıldıgı gibi kötü degil videoları rahatlıkla izliyomistedigim yerden baslatabiliyorum ses sistemi ilk baslarda hoş gelmiyordu ama kulagım alıştı seside iyi en güzel özelligide wlandan facebook e-posta ve mesajlarımı kendiliginden bana haber verme özelligi cok iyi bence nokıanın cogu telefonunndan saglam bir çok dokunmatık ekranlı samsunglar görüyorum arkadaşlarda bakıyorum bence turkcell t11 kat kat iyi onlardan her konu üstünde kamerası hosuma gitmiyor ama bende canon 550D var o yüzden kamerasını kullanmıyorm sıkıntı olmuyo :D gerek duymuyom kamerasına .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
dağa düne kadar t11 alacaktım ama gerek video gerek yorumlar fikrimi diğiştirdi vodefone 945 çok dağa iyi ve dağa ucuz tek sorun bir türkcell ullanıcı olmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anelka4411 7 yıl
kaan abi seni gerçekten seviyorum.
Videoda verilen özelliklerin bazıları doğru değil. Bu model ZTE firmasının Razer II adında sattığı model. Teknik özellikler aşağıdaki linkte yazıyor.
gsmarena.com/...
Yanlışları düzeltecek olursam;
1) işlemci arm v11 tabanlı fakat 500 mhz hızında çalışıyor
2) ram 256mb olarak verilmiş ama 512 mb ram içeriyor(belkide menüler arası geçiş bu yüzden hızlıdır)
Teşekkür Ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Materyal israfı. çin malı çakma telefonlar bile bu telefon yerine tercih edilebilir. Enazından telefonda bi görünüş olur. berbat ötesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
arkadaşlar ölü kgs sistemi var diye bu telefona para vereceğinize sony xperia mini alın derim , bu telefonun üstüne 30-40 lira vereceksiniz en fazla ama babalr gibi sağlam ve markalı telefonunuz olucak .

hepsiburada.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
positroN 7 yıl
en son ip4s incelemesinde gulmustum. oyun oynarken parmaktan baska bir sey gorunmuyordu.
su siniftaki(ucuz, niteliksiz, operatorlerce verilen vs) telefonlarin hedef kitlesi cogunlukla yasli amca ve teyzeler. ekran o kadar kucuk ki kartal bakisli, cubuk parmakli gencler bile ne klavye ile yazi yazabilir ne de rahatca yazilari okuyabilir. maliyet dussun diye bu kadar minik ekran koyacaklarina minimum 3.5'' yapsalardi da cozunurluk qva olsaydi. camur gibi gorunse de ekran ve ikonlar buyuk olduktan sonra yasli amca ve teyzeler umursamazdi. eger muhendis kafasiyla telefon uretip bu tarz ergonomik problemleri cozmezlerse nokia, 1000 sinifi telefonlarla daha cok ekmek yer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GercekUykucu 7 yıl
birde T10 ve T20 gibi telefonlarıyla teknik özellik karşılaştırmasını koysanız süper olurdu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatin_62 7 yıl GercekUykucu
bjk_serco

birde T10 ve T20 gibi telefonlarıyla teknik özellik karşılaştırmasını koysanız süper olurdu

Buyrun T10 ve T20 kıyaslaması:
kiyas.la/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
170 izlenme · 24 dk. yeni video
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
14b izlenme · 2 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
7b izlenme · 2 ay
11:40
En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor
9,5b izlenme · 2 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
967 izlenme · 12 sa. yeni video
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
15,3b izlenme · 3 ay
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim