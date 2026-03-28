Toyota'dan 607 KM Menzil Şovu!, 6.200 Dolara Hyundai SUV | Oto Gündem

Hyundai'den Çinlilere ucuz SUV dersi! 6.200 dolarlık Hyundai Exter tanıtıldı! Ayrıca 607 km menziliyle elektrikli Toyota C-HR+, İsrail'in silahlarıyla anılan VW'den 2026 VW T-Roc ve Astra dizel

Hyundai, uygun fiyatlı SUV arayanları hedef alarak yeni kompakt modeli Exter’i tanıttı. Yaklaşık 6.200 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken Hyundai Exter, bütçe dostu SUV segmentinde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Modern tasarım detayları, şehir içi kullanım odaklı boyutları ve sunduğu donanım özellikleriyle Hyundai Exter, özellikle giriş seviyesi SUV arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Toyota, tamamen elektrikli C-HR+ modeliyle elektrikli SUV pazarındaki iddiasını güçlendiriyor. 607 kilometreye kadar menzil sunan Toyota C-HR+, uzun menzil kapasitesi ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Elektrikli araç teknolojilerindeki gelişmeleri yansıtan model, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarında verimlilik sunarken, Toyota’nın elektrikli mobilite vizyonunun önemli bir temsilcisi olarak öne çıkıyor.

Son günlerde İsrail'in çöken Demir Kubbesi için devreye girdiği konuşulan Volkswagen'in 2026 T-Roc modeli, Türkiye pazarına giriş yaparak kompakt SUV segmentindeki rekabeti kızıştırıyor. Güncellenen tasarımı, gelişmiş teknolojik donanımları ve motor seçenekleriyle dikkat çeken yeni T-Roc, Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerine hitap ediyor. Volkswagen T-Roc fiyatı ve özellikleri, SUV satın almayı düşünenler için önemli bir alternatif oluştururken, modelin yenilikçi detayları öne çıkıyor.

Opel, Astra modelini 130 beygirlik dizel motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Nisan ayında piyasaya çıkması beklenen yeni Opel Astra dizel, yakıt ekonomisi ve performansı bir arada sunmayı hedefliyor. Özellikle uzun yol kullanıcıları için ideal bir seçenek olan model, Opel’in kompakt sınıftaki güçlü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Skoda, elektrikli modelleri Elroq ve Enyaq için LFP batarya seçeneğini devreye alarak maliyet ve dayanıklılık avantajı sunuyor. LFP batarya teknolojisi sayesinde daha uzun ömür ve güvenlik sağlayan bu güncelleme, Skoda’nın elektrikli araç stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Skoda Elroq ve Enyaq, bu yeni batarya seçeneğiyle elektrikli SUV segmentinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor.

