Türkiye'ye Özel Spam Çözümü: SurGATE

İnternet güvenliği konusunda uzman firma Helyum Bilişim Hizmetleri, yeni iş ortağı olan Endersys ile işletmeler için çok önemli çözümler sunmaya devam ediyor.

Bir Türk firması olan Endersys, e-posta alanında uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucu geliştirdiği SurGATE ürününü, dağıtıcı firması Helyum Bilişim ile piyasaya sundu.

Türkçe Spam İmzası

SurGATE Messaging Gateway, dünya çapında spam çözümlerine ek olarak Türkiye?ye özel spam çözümleri içerir.

Türkçe imza veritabanı sayesinde rakiplerine karşı Türkçe spam yakalamada üstünlük sağlamaktadır. Sahada çalışan bütün SurGATE cihazları, 15 dakikada bir merkeze bağlanarak yeni imzaları çekmektedir.

Türkçe spam imzaları genel olarak mailde geçen Türk spamcılara özgü metin, e mail veya URL bilgisini içermektedir. SurGATE ?in multi-thread tarama motoru bu imzaları kodlanmış olarak karşılaştırdığı için mili saniye mertebesinde e-posta taraması yapılmaktadır.

Türkçe imzalara ek olarak binlerce İngilizce imzası da bulunmaktadır.

Endersys bu ürünü ile yurtdışına da açılmayı planlıyor.

SRN Reputation Network

SurGATE Reputation Network (SRN), SurGATE Labs tarafından geliştirilen merkezi IP puanlama sisteminin adıdır. Geleneksel RBL?lerin kara liste özelliğini içermekle beraber, merkezi bir beyaz liste (whitelist) ve gri liste bypass (greylisting ignore) özellikleri bulunmaktadır.

Merkezi beyaz liste özelliği sayesinde özellikle Türkiye?deki güvenilir kaynaklardan gelen e-postalar için spam filtreleri iptal edilerek, bu kaynaklardan (GSM operatörlerinin, bankaların vb. kurumların hesap özeti ve dekont gönderen e-mail sunucuları vb.) gelen mesajların yanlışlıkla spam olarak algılanma riski sıfıra indirilmektedir. Greylist bypass özelliği sayesinde de dünyada ve özellikle Türkiye?deki gerçek e-posta sunucuları için gereksiz yere greylist kontrolünün yapılması engellenmiş olur.

Anahtar Özellikler

-Adres, domain, ip ve network temelli beyaz ve kara liste tanımlayabilme

-Farklı yetki seviyesinde kullanıcılar tanımlayabilme

-Karantina, yedekleme ve emaile yönlendirme

-Yönetim raporları, istatistikler

-Başlık ve içerik filtrelemesi

-Eklenti filtreleme

-Virüs taraması

-Spam öğrenme

-Dâhili RBL cache

-Türkçe spam imzaları

-Gelişmiş loglama özellikleri

-Spam tanımlama ve engelleme modülü

-E-mail adresi ve domain bazlı profil yönetimi

-SRN? (Kara liste, güvenilir IP kaynakları)

-LDAP ve Windows Active Directory ile birlikte çalışabilme

-Gerçek zamanlı DoS atağı ve saldırı tespit sistemi ile saldırganların vaktinizi ve sisteminizin hizmet zamanını çalmasını engeller. En çok spam gönderen hostlar ve otomatik spam gönderme programları otomatik olarak engellenir.

-SurGATE, harici SURBL blacklist desteği ile mail içerisindeki spam URL?lerini tespit edebilmektedir.

-SurGATE, OCR(Optical Character Recognition) özelliği ve yüz binlerce spam imzası ile resim, pdf, zip ve excell formatlı spam mailleri başarılı bir şekilde tespit edebilmektedir.

-Karantina özelliği, virüs veya spam olarak algılanmış emailin silinmek yerine diskte karantinaya alınmasını sağlar.

Karantinaya alınmış mailler daha sonra istek üzerine kullanıcıya gönderilebilir.

İstenmesi halinde bütün trafik diske kaydedilebilir veya belirlenen bir adrese yönlendirebilir.

-Kademeli spam tanımlama modülleri ve SRN? teknolojisi sayesinde yüksek doğruluk oranı sunar.

-Kullanıcı dostu yönetim konsolu ile tüm sistem bileşenleri web ara yüzünden kolaylıkla yönetilir.

-Hem giren, hem de çıkan e-posta trafiğini tarayabilmektedir.

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