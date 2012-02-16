USB 3.0 destekli kart okuyucu ProMaster MultiReader 3.0





Bilgisayar sektöründe veri aktarım hızının en yüksek düzeyde tutulmasının belki de en önemli olduğu dönemlerde,üreticiler özellikle USB 3.0 destekli depolama sürücülerini veya arabirimlerini üretmeye devam ediyor.

Bunlardan biri de özellikle fotoğrafçılık sektörü için hazırladığı ürünlerle dikkat çeken ProMaster firmasından geldi. Özellikle fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin işine yarayacak olan ProMaster MultiReader 3.0 kart okuyucu, kullanıcılara CF Type I, CF Type II, MicroDrive, MagicStore, Micro SD (adaptör ile), SD, MiniSD, MMC, RS MMC, MMC Micro (adaptör ile), MS, MS PRO, Magic Gate, MS DUO, MS DUO PRO, M (adaptör ile) ve xD-Picture gibi çeşitli hafıza kartı formatlarını USB 3.0 hızında kullanbilme imkanı sunuyor.

ProMaster'ın ürettiği USB 3.0 destekli kart okuyucu MultiReader 3.0'ın 50$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.