USB 3.0 destekli kart okuyucu ProMaster MultiReader 3.0

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bilgisayar sektöründe veri aktarım hızının en yüksek düzeyde tutulmasının belki de en önemli olduğu dönemlerde,üreticiler özellikle USB 3.0 destekli depolama sürücülerini veya arabirimlerini üretmeye devam ediyor.
Bunlardan biri de özellikle fotoğrafçılık sektörü için hazırladığı ürünlerle dikkat çeken ProMaster firmasından geldi. Özellikle fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin işine yarayacak olan ProMaster MultiReader 3.0 kart okuyucu, kullanıcılara CF Type I, CF Type II, MicroDrive, MagicStore, Micro SD (adaptör ile), SD, MiniSD, MMC, RS MMC, MMC Micro (adaptör ile), MS, MS PRO, Magic Gate, MS DUO, MS DUO PRO, M (adaptör ile) ve xD-Picture gibi çeşitli hafıza kartı formatlarını USB 3.0 hızında kullanbilme imkanı sunuyor.
ProMaster'ın ürettiği USB 3.0 destekli kart okuyucu MultiReader 3.0'ın 50$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben de tam bunu dicektim.
Bir ucunda 40 mb/sn (max) C10 SD kart, öbür ucunda 640 mb/sn USB 3.0...
(40 mb/sn : en hızlı SD kartın senkronize okuma+yazma veri trafiği)
yanılıyorsun extreme ,mobile ultra yada plus serisi kartların okuma hızları 2.0a yetmiyor.
Örnegin
Sadisk extreme 64gb XCSD clas10 UHS-1 hızındaki kartın okuma ve yazma hızı 95mb u hıza sadece usb 3.0da ulaşabilirsin...
resmi
usb 3.0 kart okuyucuya 50dolar bayılabilirler ürün iyi bir okuma hızına sahip ise neden alınmasın.
Sabit 5MB/s okuma-yazma