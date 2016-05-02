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"Uçan Fransız": Hoverboard'la dünya rekoru kırdı (Video)

Fransız mucit Franky Zapata geçtiğimiz ay tanıtılan ve Green Goblin'in uçuş takımına olan benzerliğiyle de dikkat çeken Flyboard Air'la Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Fransız mucit ve jet ski şampiyonu Franky Zapata'nın hoverboard'u Flyboard Air'ı hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda görme fırsatı yakalamıştık. Yayınlanan ilk videonun ardından internet dünyasında oldukça popüler bir cihaz haline gelen Flyboard Air, Spider-Man'in düşmanı Green Goblin'in uçuş takımına benzerliğiyle de dikkat çekiyordu. Flyboard Air'ın tanıtılmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemiş olmasına rağmen Franky Zapata tarihin en uzun hoverboard uçuşunu gerçekleştirerek Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

Guinnes Rekorlar Kitabı'nın kendi internet sitesi üzerinden de onayladığı yeni rekor Fransa'nın Sausset-les-Pins sahillerinde kaydedildi. Kendi geliştirdiği jet motorlu hoverboarduyla tam 2252 metre boyunca uçan Franky Zapata, 275.9 metrelik bir önceki rekoru da geride bıraktı. 275.9 metrelik rekor Kanadalı mucit Catalin Alexandra Duru tarafından geçtiğimiz yıl kaydedilmişti.

"Bu hissi anlatabilmem imkansız."

Uçuş sırasında Guinness yetkilileri tarafından da gözlemlenen Zapata'nın yüksekliği yer yer 50 metreyi buldu. Flyboard Air'la uçmanın inanılmaz huzur verici olduğunu belirten Franky Zapata uçuş sırasında kollarını açmasının nedeniyle ilgili gelen bir soruya,"Bu şekilde kontrolü daha kolay sağlıyorum; ancak kollarınızı açtığınızda ellerinizden geçen rüzgar, ayaklarınızın altında hiçbir şeyin olmaması...bu hissi anlatabilmem de imkansız. Kesinlikle hayatınızda tecrübe etmeniz gereken bir an." ifadelerini kullandı.

Başka rekorlar da kırmıştı

Şu sıralar Flyboard Air'la gündeme geliyor olsa da Franky Zapata aslında bir süredir Flyboard ismi altında çeşitli jetpackler de üretiyordu. Bugüne kadar suyla çalışan jetpackleriyle tanınan Zapata yine bu jetpackleriyle sadece bir dakikada 26 geri takla atarak başka bir dünya rekorunun daha sahibi olmuştu. Zapata'nın bu rekoru daha sonra Çinli Liu He tarafından 2015 yılında kırıldı.

Zapata'nın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini sağlayan Flyboard Air ilk kez geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. 3 kilometre irtifaya kadar yükselebilen hoverboard-jetpack karışımı cihaz saatte yaklaşık 150 kilometre hızlara da çıkabiliyor.

Zapata Racing'in geçtiğimiz Cumartesi günü kaydedilen rekorla ilgili kendi YouTube adresi üzerinden yayımladığı o güzel görüntüler için alttaki pencereye göz atabilirsiniz.


http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/4/confirmed-franky-zapata-sets-new-farthest-hoverboard-flight-record-in-france-427011 Yorum Yaz
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Aimstein 3 yıl en beğenilen
Ulan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !
Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
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asksevgidostluk 3 yıl
sonofmana
Johannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
93 Yıldır en fazla çok içmekten kafayı bulup uçan bir zihniyetin tohumu elbetteki Hezârfen Ahmed Çelebinin yolundan gidenlere laf atacak . Bu arada ne oldu sizin şu çıplak 1 mayıs kutlaması yapanlar felan ? Doğru ya onlar da uçmuş !!!11!birbirbir

Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken, Galata Kulesi'nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: "Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, " diye Gâzir'e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”[3]
Yani HAzerfen'in yolundan gidiyorsan sürgünde olman lazımdı arkadaşım.
sonofmanaJohannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..93 Yıldır en f...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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sheff2x 3 yıl
Johannes Kepler
Ulan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..

sen önce yap sonra biz sana fetvasını veririz rahat ol.
Johannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..sen önce yap sonra biz sana...
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tornavida 3 yıl
kesin ip var... :p
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s_mail 3 yıl
90 yıldır heykel dikmekten başka bir şey yapmamış olanlar şimdiki hükümete b*k atıyorlar!
1 Yanıt Yanıtla +1
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MegaWolt38 3 yıl s_mail
s_mail

90 yıldır heykel dikmekten başka bir şey yapmamış olanlar şimdiki hükümete b*k atıyorlar!

Heykeli dikilen insanın 10-15 yılda sıfırdan muazzam üretken bir topluma dönüştürdüğü fabrikaları "babalar gibi" sattınız. 90 yıl önce kurulan sanayinin kaymağını yediniz, sattınız ama doymadınız. Herkes biliyor kim kumar masalarında gemiciklerinden kazandıkları paraları yediğini, tecavüzcülere destek çıkıp "bir kereden bir şey olmaz"cıları, para sıfırlamaları vs. her şeyi siz de kafası basan insanlar gibi biliyorsunuz. O yüzden o heykeli dikilen insana kurban olun siz.
Yanıtla +2
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saylia 3 yıl
asksevgidostluk
saylia
asksevgidostluk
sonofmana
Johannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
93 Yıldır en fazla çok içmekten kafayı bulup uçan bir zihniyetin tohumu elbetteki Hezârfen Ahmed Çelebinin yolundan gidenlere laf atacak . Bu arada ne oldu sizin şu çıplak 1 mayıs kutlaması yapanlar felan ? Doğru ya onlar da uçmuş !!!11!birbirbir
Badehu Sultan Murad Han Sarayburnunda Sinan Paşa Köşkünden temaşa ederken, Galata Kulesinin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdarda Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devletinde ve Avrupada büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, diye Gâzire (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”[3]Yani HAzerfenin yolundan gidiyorsan sürgünde olman lazımdı arkadaşım.
Tarihi, öyle sacma sacma yerlerden okursan, sacmalamaktan baska bisey yapamazsin. Halk ucan birini görünce seyh ucmaz mürit ucurur misali, Ahmet celebiye bir takim insan üstü manevi vasiflar yüklediler. Neticede itikadi yönden halkin düstügü ve düsecegi skintiyi gören sultan, basarisindan dolayi altinla ödüllendirdigi Ahmet celebiyi istemeyerek de olsa baska bi ülkeye gönderip projelerini de devam ettirmesine müsade etmedi. tamam mi kardesim. copy paste ile olmuyor bu isler.
Müsade etmedi değil mi sonuçta? ne niyetle gönderdiğini bilemem ama rasathane kapatmak ta böyle eften püften sebeplerle yapıldı işte. FArk eden bir şey yok. sadece Padişaha kulluk et. devam et. bu kafa ile gelişirsin çokk.

Kardesim nerde yetistin sen. eger inaniyorsan, ebedi olan ahiret hayati perisan olurken 3 günlük dünyada gelismek ne faydana. Tabiki ilim bilim, dinimizin tavsiyesi, fakat ahirete zarar vermemesi gerekir. Padisahlar bunu düsünmüs. Halkinin ebedi saadeti icin yeri gelmis dünya saadetini ellerinin tersiyle itmisler. Yazdiklarimi iyi oku anla, ilim bilim düsmani deme sonra. Sapla samani karistirmayin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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C.CEMİL 3 yıl
ilerki yıllarda drone getirir gibi Çin'den getirtiriz :)
tabi sonra bu cihazlar içinde yasa çıkar ,izinsiz uçuş yapana .... tl. ceza verilecek diye :)
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swat882 3 yıl saylia
saylia

asksevgidostluk

saylia
asksevgidostluk
sonofmana
Johannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
93 Yıldır en fazla çok içmekten kafayı bulup uçan bir zihniyetin tohumu elbetteki Hezârfen Ahmed Çelebinin yolundan gidenlere laf atacak . Bu arada ne oldu sizin şu çıplak 1 mayıs kutlaması yapanlar felan ? Doğru ya onlar da uçmuş !!!11!birbirbir
Badehu Sultan Murad Han Sarayburnunda Sinan Paşa Köşkünden temaşa ederken, Galata Kulesinin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdarda Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devletinde ve Avrupada büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, diye Gâzire (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”[3]Yani HAzerfenin yolundan gidiyorsan sürgünde olman lazımdı arkadaşım.
Tarihi, öyle sacma sacma yerlerden okursan, sacmalamaktan baska bisey yapamazsin. Halk ucan birini görünce seyh ucmaz mürit ucurur misali, Ahmet celebiye bir takim insan üstü manevi vasiflar yüklediler. Neticede itikadi yönden halkin düstügü ve düsecegi skintiyi gören sultan, basarisindan dolayi altinla ödüllendirdigi Ahmet celebiyi istemeyerek de olsa baska bi ülkeye gönderip projelerini de devam ettirmesine müsade etmedi. tamam mi kardesim. copy paste ile olmuyor bu isler.
Müsade etmedi değil mi sonuçta? ne niyetle gönderdiğini bilemem ama rasathane kapatmak ta böyle eften püften sebeplerle yapıldı işte. FArk eden bir şey yok. sadece Padişaha kulluk et. devam et. bu kafa ile gelişirsin çokk.


Kardesim nerde yetistin sen. eger inaniyorsan, ebedi olan ahiret hayati perisan olurken 3 günlük dünyada gelismek ne faydana. Tabiki ilim bilim, dinimizin tavsiyesi, fakat ahirete zarar vermemesi gerekir. Padisahlar bunu düsünmüs. Halkinin ebedi saadeti icin yeri gelmis dünya saadetini ellerinin tersiyle itmisler. Yazdiklarimi iyi oku anla, ilim bilim düsmani deme sonra. Sapla samani karistirmayin.

Haberleşmeden, ulaştırmaya, tıp biliminden nano teknolojiye kullandığın tüm yenilikler ve teknolojiler müslüman olmayan hatta ahiret hayatına inanmayanların ürünü...

Tutup da bir düşünmek lazım müslümanlar bu hayat icin neden birşeyler katmıyor ve gelişemiyor. O yüzden dededen fakir ve yoksul olursun. Sen senede 1 ton bugday eker biçersin sonra bilime ve sanayiye önem vermeleriyle 1 iş gününde ürettikleri traktoru satın alır yerinde sayar durursun.

Mustafa Kemal Atatürk ün Cumhuriyeti kurduktan sonra yapılan fabrikalara ve denen nasıl kapatıldığına bak, hocam hepsi kendi halkı için ama halk istemiyor, Ortadoğu insanı, insanca yaşamayı haketmiyor, kendi elleriyle berbat bir dünya yaratıyorlar kendilerine.

Hak hukuk yiyen, hırsızlık yapan, yalan söyleyen, görevi kötüye kullanan ancak ibadet edip temizlediğini sanan adam mi mükafatlandırılacak yoksa insanlığa yararı olmuş kişiler ve toplumlar mı?

Olay ben müslümanın demekle bitmiyor bu dünyaya birşey kattın mı en azından hak yiyenlere dur dedinmi? yoksa bakteri gibi mi yaşadın?

Ama anlayabiliyorum insan felsefi düşünüşe geçmediği zaman genis düşünemez öğretileni yaşarsın ömrün boyunca... Mutluluklar hocam
1 Yanıt Yanıtla
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asksevgidostluk 3 yıl
saylia
asksevgidostluk
sonofmana
Johannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
93 Yıldır en fazla çok içmekten kafayı bulup uçan bir zihniyetin tohumu elbetteki Hezârfen Ahmed Çelebinin yolundan gidenlere laf atacak . Bu arada ne oldu sizin şu çıplak 1 mayıs kutlaması yapanlar felan ? Doğru ya onlar da uçmuş !!!11!birbirbir
Badehu Sultan Murad Han Sarayburnunda Sinan Paşa Köşkünden temaşa ederken, Galata Kulesinin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdarda Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devletinde ve Avrupada büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, diye Gâzire (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”[3]Yani HAzerfenin yolundan gidiyorsan sürgünde olman lazımdı arkadaşım.
Tarihi, öyle sacma sacma yerlerden okursan, sacmalamaktan baska bisey yapamazsin. Halk ucan birini görünce seyh ucmaz mürit ucurur misali, Ahmet celebiye bir takim insan üstü manevi vasiflar yüklediler. Neticede itikadi yönden halkin düstügü ve düsecegi skintiyi gören sultan, basarisindan dolayi altinla ödüllendirdigi Ahmet celebiyi istemeyerek de olsa baska bi ülkeye gönderip projelerini de devam ettirmesine müsade etmedi. tamam mi kardesim. copy paste ile olmuyor bu isler.

Müsade etmedi değil mi sonuçta? ne niyetle gönderdiğini bilemem ama rasathane kapatmak ta böyle eften püften sebeplerle yapıldı işte. FArk eden bir şey yok. sadece Padişaha kulluk et. devam et. bu kafa ile gelişirsin çokk.
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saylia 3 yıl
Johannes Kepler
Ulan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..

Kendine göre dinle ve din hassasiyeti olan insanlarla, kendi dini ve dünyevi eksikliklerinden dolayi eziklik duygusu ile dalga geciyorsun. Sana laf mi yetistirelim. isin enteresani da yorumun baya begeni almis. Memleketin nicin böyle oldugu bu tip yorumlarin kabul görmesinden belli oluyor.
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saylia 3 yıl
asksevgidostluk
sonofmana
Johannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
93 Yıldır en fazla çok içmekten kafayı bulup uçan bir zihniyetin tohumu elbetteki Hezârfen Ahmed Çelebinin yolundan gidenlere laf atacak . Bu arada ne oldu sizin şu çıplak 1 mayıs kutlaması yapanlar felan ? Doğru ya onlar da uçmuş !!!11!birbirbir
Badehu Sultan Murad Han Sarayburnunda Sinan Paşa Köşkünden temaşa ederken, Galata Kulesinin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdarda Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devletinde ve Avrupada büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, diye Gâzire (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”[3]Yani HAzerfenin yolundan gidiyorsan sürgünde olman lazımdı arkadaşım.

Tarihi, öyle sacma sacma yerlerden okursan, sacmalamaktan baska bisey yapamazsin. Halk ucan birini görünce "seyh ucmaz mürit ucurur" misali, Ahmet celebiye bir takim insan üstü manevi vasiflar yüklediler. Neticede itikadi yönden halkin düstügü ve düsecegi skintiyi gören sultan, basarisindan dolayi altinla ödüllendirdigi Ahmet celebiyi istemeyerek de olsa baska bi ülkeye gönderip projelerini de devam ettirmesine müsade etmedi. tamam mi kardesim. copy paste ile olmuyor bu isler.
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halitozbasli 3 yıl
Lipo pil ve ducted fanlardan oluşan bir bord. 90mmlik edfler 4kğ cıvarı itiş sağlıyorlar iyi beslemeyle 6 kg itiş çıkarabiliyorlar abinin 60 kg olduğunu düşünür isek ve lipoların ve bordunda en az 25 kg geleceğini varsayarsak en az 14 edf ile 1e1 itiş sağlanır ne olur ne olmaz için fazladan 2 edf daha kodunmu alsana hover board. Lakin bu işin içinde olan biri olarak diyebilirim ki. Birçok şey yanlış gide bilir ve heran yangın tehlikesi ile karşı karşıya uçuran kişi. Kısaca su dışında hiçbir yerde bu malzeme ile uçulmaz.Ta ki hava pilleri yaygınlaşıp süper kapasitorler ve ametal süper iletken escler kolay bulunur hale gelinceye kadar o zaman bile anca bir yamaç paraşütü kadar güvenli olur bunla uçmak.
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asksevgidostluk 3 yıl
sonofmana
Johannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
93 Yıldır en fazla çok içmekten kafayı bulup uçan bir zihniyetin tohumu elbetteki Hezârfen Ahmed Çelebinin yolundan gidenlere laf atacak . Bu arada ne oldu sizin şu çıplak 1 mayıs kutlaması yapanlar felan ? Doğru ya onlar da uçmuş !!!11!birbirbir

Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken, Galata Kulesi'nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: "Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, " diye Gâzir'e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”[3]
Yani HAzerfen'in yolundan gidiyorsan sürgünde olman lazımdı arkadaşım.
1 Yanıt Yanıtla +7
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AndaCakan 3 yıl asksevgidostluk
asksevgidostluk
sonofmana
Orijinalden alıntı: Johannes KeplerUlan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
93 Yıldır en fazla çok içmekten kafayı bulup uçan bir zihniyetin tohumu elbetteki Hezârfen Ahmed Çelebinin yolundan gidenlere laf atacak . Bu arada ne oldu sizin şu çıplak 1 mayıs kutlaması yapanlar felan ? Doğru ya onlar da uçmuş !!!11!birbirbir

Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken, Galata Kulesi'nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: "Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, " diye Gâzir'e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”[3]
Yani HAzerfen'in yolundan gidiyorsan sürgünde olman lazımdı arkadaşım.

Yazık oldu arkadaşa
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sonofmana 3 yıl
Johannes Kepler
Ulan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..

93 Yıldır en fazla çok içmekten kafayı bulup "uçan" bir zihniyetin tohumu elbetteki Hezârfen Ahmed Çelebi'nin yolundan gidenlere laf atacak . Bu arada ne oldu sizin şu çıplak 1 mayıs kutlaması yapanlar felan ? Doğru ya onlar da uçmuş !!!11!birbirbir
1 Yanıt Yanıtla +3
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Aimstein 3 yıl sonofmana
Ben chp o bu şu diye parti savunmam velakin ordaki insanların soyunması tabikide yanlış katılıyorum.

Ama birde neden soyunduklarını düşünsen, insanları irdeleyen ve baskı altında din dil cinsel seçimlerine saygısızlık edersen kalkıp önüne bile işerler.

Nasıl yaptıklarına değilde neden yaptıklarına kafa yorsanız belki hepimiz daha mutlu olurduk
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sheff2x 3 yıl
Johannes Kepler
Ulan uçmayı bulmuşlar bizde yapmalıyız !Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..

sen önce yap sonra biz sana fetvasını veririz rahat ol.
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