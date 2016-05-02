"Uçan Fransız": Hoverboard'la dünya rekoru kırdı (Video)

Fransız mucit ve jet ski şampiyonu Franky Zapata'nın hoverboard'u Flyboard Air'ı hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda görme fırsatı yakalamıştık . Yayınlanan ilk videonun ardından internet dünyasında oldukça popüler bir cihaz haline gelen Flyboard Air, Spider-Man'in düşmanı Green Goblin'in uçuş takımına benzerliğiyle de dikkat çekiyordu. Flyboard Air'ın tanıtılmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemiş olmasına rağmen Franky Zapata tarihin en uzun hoverboard uçuşunu gerçekleştirerek Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

Zapata Racing'in geçtiğimiz Cumartesi günü kaydedilen rekorla ilgili kendi YouTube adresi üzerinden yayımladığı o güzel görüntüler için alttaki pencereye göz atabilirsiniz.





http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/4/confirmed-franky-zapata-sets-new-farthest-hoverboard-flight-record-in-france-427011

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