"Uçan Fransız": Hoverboard'la dünya rekoru kırdı (Video)

Fransız mucit ve jet ski şampiyonu Franky Zapata'nın hoverboard'u Flyboard Air'ı hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda görme fırsatı yakalamıştık. Yayınlanan ilk videonun ardından internet dünyasında oldukça popüler bir cihaz haline gelen Flyboard Air, Spider-Man'in düşmanı Green Goblin'in uçuş takımına benzerliğiyle de dikkat çekiyordu. Flyboard Air'ın tanıtılmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemiş olmasına rağmen Franky Zapata tarihin en uzun hoverboard uçuşunu gerçekleştirerek Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.
Guinnes Rekorlar Kitabı'nın kendi internet sitesi üzerinden de onayladığı yeni rekor Fransa'nın Sausset-les-Pins sahillerinde kaydedildi. Kendi geliştirdiği jet motorlu hoverboarduyla tam 2252 metre boyunca uçan Franky Zapata, 275.9 metrelik bir önceki rekoru da geride bıraktı. 275.9 metrelik rekor Kanadalı mucit Catalin Alexandra Duru tarafından geçtiğimiz yıl kaydedilmişti.
"Bu hissi anlatabilmem imkansız."
Uçuş sırasında Guinness yetkilileri tarafından da gözlemlenen Zapata'nın yüksekliği yer yer 50 metreyi buldu. Flyboard Air'la uçmanın inanılmaz huzur verici olduğunu belirten Franky Zapata uçuş sırasında kollarını açmasının nedeniyle ilgili gelen bir soruya,"Bu şekilde kontrolü daha kolay sağlıyorum; ancak kollarınızı açtığınızda ellerinizden geçen rüzgar, ayaklarınızın altında hiçbir şeyin olmaması...bu hissi anlatabilmem de imkansız. Kesinlikle hayatınızda tecrübe etmeniz gereken bir an." ifadelerini kullandı.
Başka rekorlar da kırmıştı
Şu sıralar Flyboard Air'la gündeme geliyor olsa da Franky Zapata aslında bir süredir Flyboard ismi altında çeşitli jetpackler de üretiyordu. Bugüne kadar suyla çalışan jetpackleriyle tanınan Zapata yine bu jetpackleriyle sadece bir dakikada 26 geri takla atarak başka bir dünya rekorunun daha sahibi olmuştu. Zapata'nın bu rekoru daha sonra Çinli Liu He tarafından 2015 yılında kırıldı.
Zapata'nın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini sağlayan Flyboard Air ilk kez geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. 3 kilometre irtifaya kadar yükselebilen hoverboard-jetpack karışımı cihaz saatte yaklaşık 150 kilometre hızlara da çıkabiliyor.
Zapata Racing'in geçtiğimiz Cumartesi günü kaydedilen rekorla ilgili kendi YouTube adresi üzerinden yayımladığı o güzel görüntüler için alttaki pencereye göz atabilirsiniz.
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/4/confirmed-franky-zapata-sets-new-farthest-hoverboard-flight-record-in-france-427011 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir dakka uçmak harammı sevap mı önce onu bulalım..
Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken, Galata Kulesi'nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu[kaynak belirtilmeli] ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: "Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, " diye Gâzir'e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”[3]
Yani HAzerfen'in yolundan gidiyorsan sürgünde olman lazımdı arkadaşım.
sen önce yap sonra biz sana fetvasını veririz rahat ol.