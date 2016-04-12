Green Goblin gerçek oldu, İşte kusursuz bir "hoverboard"

Fransız jet ski şampiyonu ve ünlü mucit Franky Zapata suyla çalışan jetpacklerinin ardından şimdi de inanılmaz bir hoverboard ile tekrar karşımıza geldi. Flyboard Air isimli bu yeni jetpack-hoverboard karışımı cihaz özellikle de Marvel evreninden tanıdığımız Green Goblin'e benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor.



Daha önce üretilen diğer hoverboard ve jetpacklerin aksine herhangi bir şeye bağlı olmamasıyla dikkat çeken Flyboard Air uçmak için jet motorlarından faydalanıyor. Cihazın yaratıcısı Franky Zapata'nın belirttiği değerlere göre yaklaşık 3 kilometre yükseklikten uçabilen Flyboard Air'ın hızı da saatte 150 kilometreye kadar çıkabiliyor.



Jetpacklerin havalanmak için jet motorlarından faydalanıyor olmaları aynı zamanda yakıt problemini de beraberinde getiriyor. Genellikle çok fazla miktarda yakıt tüketimi yapan bu motorlar nedeniyle Flyboard Air'ın kullanım süresi de yaklaşık 10 dakika civarında. Bu konuyla ilgili bir diğer ilginç noktaysa Flyboard Air'ın ihtiyaç duyduğu yakıtın sürücünün sırtında konumlandırılmış olması.



Zapata Racing şimdilik Flyboard Air hakkında çok fazla bilgi paylaşmak istemiyor. Şirketin YouTube üzerinden yayımladığı videoda cihazın ilk prototopinin deneme sürüşlerini görme fırsatı yakalayabiliyoruz. Zapata Racing herhangi bir tehlike riskine karşı şu an için yalnızca bir gölün üzerinde denemeler yapıyor.