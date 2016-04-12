Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Green Goblin gerçek oldu, İşte kusursuz bir "hoverboard"

Suyla havalanan jetpackleriyle tanıdığımız ünlü mucit ve jet ski şampiyonu Franky Zapata yepyeni bir ürünle tekrar sahne aldı. Flyboard Air isimli yeni jetpack oldukça etkileyici bir görünüşe sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,2b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fransız jet ski şampiyonu ve ünlü mucit Franky Zapata suyla çalışan jetpacklerinin ardından şimdi de inanılmaz bir hoverboard ile tekrar karşımıza geldi. Flyboard Air isimli bu yeni jetpack-hoverboard karışımı cihaz özellikle de Marvel evreninden tanıdığımız Green Goblin'e benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Daha önce üretilen diğer hoverboard ve jetpacklerin aksine herhangi bir şeye bağlı olmamasıyla dikkat çeken Flyboard Air uçmak için jet motorlarından faydalanıyor. Cihazın yaratıcısı Franky Zapata'nın belirttiği değerlere göre yaklaşık 3 kilometre yükseklikten uçabilen Flyboard Air'ın hızı da saatte 150 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Jetpacklerin havalanmak için jet motorlarından faydalanıyor olmaları aynı zamanda yakıt problemini de beraberinde getiriyor. Genellikle çok fazla miktarda yakıt tüketimi yapan bu motorlar nedeniyle Flyboard Air'ın kullanım süresi de yaklaşık 10 dakika civarında. Bu konuyla ilgili bir diğer ilginç noktaysa Flyboard Air'ın ihtiyaç duyduğu yakıtın sürücünün sırtında konumlandırılmış olması.

Zapata Racing şimdilik Flyboard Air hakkında çok fazla bilgi paylaşmak istemiyor. Şirketin YouTube üzerinden yayımladığı videoda cihazın ilk prototopinin deneme sürüşlerini görme fırsatı yakalayabiliyoruz. Zapata Racing herhangi bir tehlike riskine karşı şu an için yalnızca bir gölün üzerinde denemeler yapıyor.

http://www.theverge.com/2016/4/11/11406142/flyboard-air-hoverboard-franky-zapata Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcebi001 3 yıl en beğenilen
İcatlarin önündeki en büyük engel kompak boyuta sıgdırılamayan enerji .....cebe sığan enerji olsa zaten hepimiz uçacaz...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
sabah sabah bakiyorsun yeni bir haber......


[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
ginger tarzı para tuzağı olacak gibi, reklam başka bir şey değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 3 yıl
bununla yere çakılıp ölen çok olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Gta da devam edelim biz 10 dk nedir ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
çok güzel hayal gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rellaleyna 3 yıl
çok heyecanlandım, mükemmel görünüyor
10 dakika çok kısa bir süre umarım çözümü bulunur
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
yedek motor koyarlar olur biter bozulduğunda devreye girip sadece inişi gereçekleştirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 yıl
mcebi001

İcatlarin önündeki en büyük engel kompak boyuta sıgdırılamayan enerji .....cebe sığan enerji olsa zaten hepimiz uçacaz...


ne zaman şu olay gerçekleşir artık her şey gerçekleşir.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
2 senedir bunun suyla çalışanını caddebostan plajında kullanıyorlar, artık bunu bulup kullanmaya başlarlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Test ucuslarini göl uzerinde yapiyorlar da asil ucuslari karada nasil yapacaklar ben de onu anlamiyorum, boyle bir aracin guvenligi nasil saglanabilir, her halukarda tehlikesi buyuk..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 3 yıl
Roket isi sakat her an gumleyebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
sabah sabah bakiyorsun yeni bir haber......


[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 3 yıl en beğenilen
İcatlarin önündeki en büyük engel kompak boyuta sıgdırılamayan enerji .....cebe sığan enerji olsa zaten hepimiz uçacaz...
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6194 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
jetpack, flyboard air ve
4 etiket daha zapata racing Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC 10 Lifestyle ortaya çıktı 3 yıl Audi'den Avrupalı müşterisine özel limuzin: A8L Extended 3 yıl Lian Li’den şimdi de güç kaynağı 3 yıl LG, yılın ilk çeyreğinde rekora koşuyor 3 yıl Resmi yol haritası Windows 10'un gelecek yeni özelliklerini ortaya çıkardı 3 yıl Galaxy Note 6 için Snapdragon 823 işlemci ve 8GB RAM iddiası 3 yıl Kişisel bilgisayar pazarı küçülürken Asus'un ve Apple’ın pazar payı büyüyor 3 yıl Giyilebilir cihazlarla panik atak kontrolü 3 yıl Yeni nesil güneş panelleri yağmur damlalarından enerji üretecek 3 yıl Hitachi yeni insansı robotu EMIEW3'ü tanıttı 3 yıl Nvidia Pascal GTX 1080 ekran kartı 8GB GDDR5X bellekle gelebilir 3 yıl HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar! 3 yıl Otonom Ford araçlar gece sürüşünde insanlardan daha iyi 3 yıl Samsung, bir milyondan fazla kavisli monitör sattı 3 yıl Sony, Playstation VR'ı koltukta oturarak kullanmamızı istiyor 3 yıl Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi 3 yıl Facebook Messenger'a Dropbox ve Chat Head desteği geliyor 3 yıl LG G5 ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı 3 yıl Asus’tan yeni bir çubuk bilgisayar 3 yıl Game of Thrones'tan bir fragman daha geldi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Green Goblin gerçek oldu, İşte kusursuz bir "hoverboard" Sonraki NVIDIA'nın yeni jenerasyon ekran kartları önümüzdeki haftalarda tanıtılacak 3 yıl Razer'dan Pro Gamepad "Wildcat" video inceleme 3 yıl Nintendo NX, AMD GPU, 4K yeteneği ve 6-8 GB RAM ile gelebilir 3 yıl Turkcell ve Vestel'den stratejik işbirliği: Kaan Terzioğlu ile konuştuk 3 yıl 2016’nın en hızlı 10 akıllı telefonu 3 yıl LG K8 ve K10 akıllı telefonları ülkemizde 3 yıl Vestel ile yerli telefon çalışmalarını konuştuk: Venus V3 5020 ve dahası... 3 yıl BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı 3 yıl Suicide Squad'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl Windows Vista için emeklilik vakti yaklaşıyor 3 yıl HTC 10 basın videosu sızdırıldı 3 yıl iPhone 7 "inanılmaz ince" bir forma sahip olabilir 3 yıl Slack beta güncellemesi iOS ve Android'e sesli arama getiriyor 3 yıl Toshiba’dan yeni Q300 SATA III SSD serisi 3 yıl BlackBerry, bu yıl iki Android telefon daha piyasaya sürecek 3 yıl IBM Power8 işlemcisine Nvidia Pascal desteği 3 yıl NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler'de acil durum modu 3 yıl Microsoft Hub klavye, iOS platformuna da geldi 3 yıl Hasselblad 100MP'lik H6D-100c ve 50MP'lik H6D-50c makinelerini duyurdu 3 yıl Sadece 1000 dolara kişisel uzay aracınız olsun ister misiniz? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim