Ultrabook Dünyası: Windows 8.1, ultrabook'ların en oyun odaklısı, yeni ultrabook'lar ve Haswell GPU performansı...

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Ultrabook Dünyası'nın yeni bölümünde, en yeni ultrabook modellerine, Windows 8.1'in ultrabook'lar için getirdiği yeniliklere, Razer Blade 14 oyun odaklı en ince dizüstü bilgisayar modeline (biz ona ultrabook diyebiliriz) ve 11.6-inç boyutunda yüksek performanslı ultrabook seçeneğini değerlendiriyor, yaşanan en son gelişmeleri masaya yatırıyoruz.