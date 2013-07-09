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Ultrabook Dünyası: Windows 8.1, ultrabook'ların en oyun odaklısı, yeni ultrabook'lar ve Haswell GPU performansı...

5 yıl
6,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultrabook Dünyası'nın yeni bölümünde, en yeni ultrabook modellerine, Windows 8.1'in ultrabook'lar için getirdiği yeniliklere, Razer Blade 14 oyun odaklı en ince dizüstü bilgisayar modeline (biz ona ultrabook diyebiliriz) ve 11.6-inç boyutunda yüksek performanslı ultrabook seçeneğini değerlendiriyor, yaşanan en son gelişmeleri masaya yatırıyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-73A8A7D1E 5 yıl
çok iyi
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Marmarali 5 yıl
Artık şu sorun çözülsün???
Donanım haberin normal tasarımda videoların çoğu sorunsuz ipadde çalışıyor. Sponsor, etkinlik ve ya böyle tasarımlarda açılmıyor videolar.
Acil olarak bu durum düzeltirse süper olacak.
Teşekkürler
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trucks_one 5 yıl
Razer diyecektim :) Razor nerden çıktıysa .)

Korsan oyunlardan çıkmıştır :D Korsan oyunlardan
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erci501 5 yıl
megan fox ve bilim insanları yanyana :)))
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Dr.Zoo 5 yıl
Razer diyecektim :) Razor nerden çıktıysa .)
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Dr.Zoo 5 yıl
Razor gerçekten iyi bir model sunmuş. Açıkcası almayı düşünmedim değil :) bu arada erdi abi saat yakışmış ;)
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homeedition88 5 yıl
@fx57
Estagfurullah hata olabilir yorumlara dikkat ettiginiz icin ve duzeltme yaptiginiz icin kendi adima tesekkur ederim..
@[C_a_N_e_R]
en yuksek cozunurluluk diye geciyor videodaki konusmada o yuzden 1440x900 dedim / demistir arkadas da. yoksa 11 inch versiyonu 1366x768 ve 13 inch versiyonu 1440x900 seklinde...
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Carfreak 5 yıl
I'm Watch yerini almış.
Güzel video elinize sağlık
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi hocam ramazanı unutmamanız ve programın sonunda tüm İslam aileminin mübarek günlerini vurgulamanız takdire şayan. Allah yoluunuzu açık etsin.
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homeedition88 5 yıl
@fx57
pcie-ssd, yuksek cozunurluluklu ekrani olan, nfc destegi veren, hd5000 cozumu kullanan bir modelin varligindan haberdar degilim. Bunlarin bir yada birkacinin bir arada oldugu modellerin farkindayim ama hepsi bir arada olanini gormedim. Tabii benim gormemem varolmadiklari anlamina gelmez. :) mac ailesine karsi antipatim yada sempatim yok sadece gorduklerimi soylemek istedim.
size de iyi calismalar...
1 Yanıt Yanıtla
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MrThunComb 5 yıl
Razer notebook tasarım olarak MacBook pro'yu çağrıştırmıyor değil.
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fx57 5 yıl homeedition88
homeedition88

@fx57

pcie-ssd, yuksek cozunurluluklu ekrani olan, nfc destegi veren, hd5000 cozumu kullanan bir modelin varligindan haberdar degilim. Bunlarin bir yada birkacinin bir arada oldugu modellerin farkindayim ama hepsi bir arada olanini gormedim. Tabii benim gormemem varolmadiklari anlamina gelmez. :) mac ailesine karsi antipatim yada sempatim yok sadece gorduklerimi soylemek istedim.

size de iyi calismalar...

Merhaba,

Evet ekran çözünürlüğü noktasında sadece 1440 x 900 piksel çözünürlük desteği bulunuyor, bu konuda haklısın. Ramazan ayının ilk günü, sıcaklar üzerine stüdyo ortamının ekstra sıcaklarında dalgınlığımıza gelmiş diyelim.

Ancak, MacBook Air için yazılım ve donanımının müthiş ahengini bir kenara bırakırsak biz donanım tutkunları için donanım tarafında yeni nesil ultrabook'ların daha fazla seçenek sunacağını söyleyebilirim. Harici ekran kartı olan-olmayan, daha yüksek performanslı işlemci ve SSD kullanan vs. gibi.

Dikkatiniz için teşekkür ederim.

İyi forumlar.
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arman atilgan 5 yıl
7inci dakikadaki araba yarışının adı ne?
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