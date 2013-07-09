Ultrabook Dünyası: Windows 8.1, ultrabook'ların en oyun odaklısı, yeni ultrabook'lar ve Haswell GPU performansı...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ultrabook Dünyası'nın yeni bölümünde, en yeni ultrabook modellerine, Windows 8.1'in ultrabook'lar için getirdiği yeniliklere, Razer Blade 14 oyun odaklı en ince dizüstü bilgisayar modeline (biz ona ultrabook diyebiliriz) ve 11.6-inç boyutunda yüksek performanslı ultrabook seçeneğini değerlendiriyor, yaşanan en son gelişmeleri masaya yatırıyoruz.
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Donanım haberin normal tasarımda videoların çoğu sorunsuz ipadde çalışıyor. Sponsor, etkinlik ve ya böyle tasarımlarda açılmıyor videolar.
Acil olarak bu durum düzeltirse süper olacak.
Teşekkürler
Korsan oyunlardan çıkmıştır :D Korsan oyunlardan
Estagfurullah hata olabilir yorumlara dikkat ettiginiz icin ve duzeltme yaptiginiz icin kendi adima tesekkur ederim..
@[C_a_N_e_R]
en yuksek cozunurluluk diye geciyor videodaki konusmada o yuzden 1440x900 dedim / demistir arkadas da. yoksa 11 inch versiyonu 1366x768 ve 13 inch versiyonu 1440x900 seklinde...
pcie-ssd, yuksek cozunurluluklu ekrani olan, nfc destegi veren, hd5000 cozumu kullanan bir modelin varligindan haberdar degilim. Bunlarin bir yada birkacinin bir arada oldugu modellerin farkindayim ama hepsi bir arada olanini gormedim. Tabii benim gormemem varolmadiklari anlamina gelmez. :) mac ailesine karsi antipatim yada sempatim yok sadece gorduklerimi soylemek istedim.
size de iyi calismalar...
Merhaba,
Evet ekran çözünürlüğü noktasında sadece 1440 x 900 piksel çözünürlük desteği bulunuyor, bu konuda haklısın. Ramazan ayının ilk günü, sıcaklar üzerine stüdyo ortamının ekstra sıcaklarında dalgınlığımıza gelmiş diyelim.
Ancak, MacBook Air için yazılım ve donanımının müthiş ahengini bir kenara bırakırsak biz donanım tutkunları için donanım tarafında yeni nesil ultrabook'ların daha fazla seçenek sunacağını söyleyebilirim. Harici ekran kartı olan-olmayan, daha yüksek performanslı işlemci ve SSD kullanan vs. gibi.
Dikkatiniz için teşekkür ederim.
İyi forumlar.