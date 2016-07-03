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Ünlü gelecek bilimci Alvin Toffler, hayatını kaybetti

Çok satan Gelecek Şoku, Üçüncü Dalga gibi kitaplarıyla tanınan ABD’li yazar ve gelecek bilimci Alvin Toffler, Los Angeles’ta yaşadığı evinde, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok satan Gelecek Şoku, Üçüncü Dalga gibi kitaplarıyla tanınan ABD’li yazar ve gelecek bilimci Alvin Toffler, Los Angeles’ta yaşadığı evinde, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1928 yılında doğan Toffler, Yahudi olması nedeniyle Polonya’daki baskılardan kaçarak ABD’ye sığındı. New York Üniversitesi’ni bitirdikten sonra ise önce Fortune dergisinde editör olarak sonra da IBM’de araştırmacı olarak çalışmaya başladı.

Toffler, kitaplarında daha çok endüstri çağı sonrasında dijital teknolojinin yükselişi ile birlikte yaşanacak değişimleri ve bozulmaları anlatmaya çalıştı. Dünyanın en güçlü gelecek bilimcisi ünvanına sahip olan Toffler, fikirlerini IBM’de araştırmacı olarak çalışırken şekillendirdi.

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1965 yılında yazdığı bir makalede Gelecek Şoku ifadesini kullanan Toffler, daha sonra bu projeyi devam ettirdi ve 1970 yılında da kitap haline getirdi. Gelecek Şoku kısa sürede ilgi gördü ve en çok satanlar arasına girdi. Toplamda 6 milyon kopya satan kitap, işletme ve ekonomi ekosistemini değiştiren en önemli unsurlardan birisi olarak görüldü. Pek çok kaynak, Gelecek Şoku’nu genel kültürün bir parçası olarak görmektedir.

Sadece ABD’de değil, Çin’de de etkili olan Toffler, kitapları sansüre uğramasına rağmen ülkede değişime sebep olan en ünlü batılı şahsiyetlerin arasında sayılmaktadır. Yazar, email hizmetinin yaygınlaşması, internet kullanımı ve bilginin öneminin artacağına dair önemli öngörülerde bulunmuştu. Toffler’ın evinde uyuduğu esnada hayatını kaybettiği ifade ediliyor. 

 

https://www.theguardian.com/books/2016/jun/30/alvin-toffler-author-of-future-shock-dies-aged-87 Yorum Yaz
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teramit 3 yıl
o edebiyata da girmiş DH , donanım edebiyatı..
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yoksulseytan22 3 yıl
Bi programda kulağıma takılmıştı. Biri şöyle demişti. Eskiden gelecek bilim-kurgu ile ilgili teoriler yapılırken, bilgisayarların ve digital teknolojinin hayatımıza bu kadar etki edeceğini kimse öngöremedi. Analog saat vari bir dünya ve sürekli uçan kaçan şeyler şeklinde tasvir edildi.





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yahobea 3 yıl
Kim bu adam? Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur hesabı. Kitapları ilgimi çekti bir göz atayım. Ama sonuçta ölmüş gitmiş Einstein olsak ne olacak bizimde gideceğimiz yer belli. Her şeyi bilmeye hacet yok işte sadece zamanın bir hayal mahsulü olduğunun farkında olalım yeterli.
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