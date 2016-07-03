Ünlü gelecek bilimci Alvin Toffler, hayatını kaybetti

Çok satan Gelecek Şoku, Üçüncü Dalga gibi kitaplarıyla tanınan ABD’li yazar ve gelecek bilimci Alvin Toffler, Los Angeles’ta yaşadığı evinde, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1928 yılında doğan Toffler, Yahudi olması nedeniyle Polonya’daki baskılardan kaçarak ABD’ye sığındı. New York Üniversitesi’ni bitirdikten sonra ise önce Fortune dergisinde editör olarak sonra da IBM’de araştırmacı olarak çalışmaya başladı.

Toffler, kitaplarında daha çok endüstri çağı sonrasında dijital teknolojinin yükselişi ile birlikte yaşanacak değişimleri ve bozulmaları anlatmaya çalıştı. Dünyanın en güçlü gelecek bilimcisi ünvanına sahip olan Toffler, fikirlerini IBM’de araştırmacı olarak çalışırken şekillendirdi.

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1965 yılında yazdığı bir makalede Gelecek Şoku ifadesini kullanan Toffler, daha sonra bu projeyi devam ettirdi ve 1970 yılında da kitap haline getirdi. Gelecek Şoku kısa sürede ilgi gördü ve en çok satanlar arasına girdi. Toplamda 6 milyon kopya satan kitap, işletme ve ekonomi ekosistemini değiştiren en önemli unsurlardan birisi olarak görüldü. Pek çok kaynak, Gelecek Şoku’nu genel kültürün bir parçası olarak görmektedir.

Sadece ABD’de değil, Çin’de de etkili olan Toffler, kitapları sansüre uğramasına rağmen ülkede değişime sebep olan en ünlü batılı şahsiyetlerin arasında sayılmaktadır. Yazar, email hizmetinin yaygınlaşması, internet kullanımı ve bilginin öneminin artacağına dair önemli öngörülerde bulunmuştu. Toffler’ın evinde uyuduğu esnada hayatını kaybettiği ifade ediliyor.