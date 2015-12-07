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Uygulama Haber : Android Cihazınızda Half Life Oynayın!

3 yıl
51,9b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Ben Yunus. Bu haftaki bölümümüzde, Valve'ın dünya çapında efsaneleşmiş oyunlarından Half Life'ın resmi olmayan mobil versiyonunu inceleceğiz.

Counter Strike ve Half Life, uzun zamandır hemen her oyuncu tarafından bilgisayar da keyifle oynandı. Resmi olarak mobil versiyonları bir türlü gelmeyince, bir fan tarafından iki oyununda mobil kılonu çıkarıldı. Bu bölümde Half Life'ın kurulumunu yapıp incelemesini yapacağız. Resmi olmadığı için Google Play Store'da yer almayan oyunların linklerini vereceğimiz dosyayı indirerek kendimiz kurulum yapacağız. Öncelikle aşağıda verdiğimiz linkteki dosyaları bilgisayar üzerinden indirip, zipten çıkartıyoruz. Ardından cihazımızı bilgisayara bağlayıp ana dizine bu dosyayı kopyalıyoruz. Kopyalama bittikten sonra bilgisayar ile bağlantıyı koparıp cihaza geçiyoruz. Cihaz da dosya yöneticisinde iki oyunun data dosyalarını ve apk uzantılı uygulamalarını gördükten sonra öncelikle ayarlar kısmından ''Bilinmeyen Kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver'' seçeneğini aktif ediyoruz. Ardından sırasıyla önce Half Life'ın apk'sını yüklüyoruz. Yükleme bittikten sonra kurulum işlemimizde başarı ile tamamlanmış oluyor.  Önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum, oyunun data dosyalarını direk telefonumuza transfer ettiğimiz için müzikler ve resimler klasörlerinde oyuna ait binlerce ses ve resim dosyası göreceksiniz. Şunuda  belirtmek gerekir, bu iki oyunda resmi olmadığı için orjinal simgelerini ve isimlerini göremeyeceğiz. Henüz geliştirme aşamasında olduğu için farklı isimlerle yer alan bu iki oyunda arasıra ufak tefek hatalarla ve sorunlarla karşılaşmak muhtemel. Zamanla bu sorunlar giderilecektir. Half Life'ın hem multiplayer hem de senaryo modlarında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Dilerseniz Half Life'a biraz daha yakından bakalım.

Efsanevi oyun mobil tarafta gerçekten güzel optimize edilmiş. Fan yapımı olmasına karşın her anlamda sorunsuz çalışan oyunun özellikle senaryo modununda eklenmiş olması beni sevindirdi. Daha evvel bilgisayarda oynamamış olanlar mutlaka senaryo modunu oynamalı.  Oyuna girdiğimizde yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyun ekranında üst tarafta bulunan ayar kısmından başlayalım. Bu butona tıkladığımızda ekrandaki tüm kontrol butonlarını dilediğimiz yere tut sürükle yaparak götürebiliyoruz, ki bu özellik gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ekranın sağ kısmını kullanarak karakterimizin yukarı, aşağı, sağa veya sola bakmasını sağlarken, sol kısımdan ise ileri ve geri hareket etmesini sağlıyoruz. Ateş etme, zıplama, çömelme, etkileşime geçme ve silah değiştirme butonlarıda unutulmamış. Kontroller gerçekten çok kaliteli ve bir süre sonra alışmanız mümkün.
Oyun içerisindeki tüm sesler eksiksiz bir şekilde import edilmiş. En ufak detaya kadar tüm sesleri, konuşmaları ve efektleri sorunsuz duyabiliyoruz. Ayrıca senaryo modunda dilediğimiz yerde kayıt edebilirken, herhangi bir yerde kayıt ettikten sonra yeni bir oyuna girince, sağ üstteki ilk kaset butonuna basarak daha önce kayıtlı bölümden devam edebiliyoruz. Kısaca senaryo modunda herhangi bir sorunla karşılaşmadım ve keyifle oynayabildim.
Multiplayer moduna gelecek olursak, LAN ile dilerseniz arkadaşlarınız ile ortak bir ağ kurup oynamak mümkün. Internet Games kısmında ise direk dünya üzerinden insanlarla aynı harita üzerinde kapışabiliyoruz. Fakat bu kısıma girince bazen hiç kimse oyun kurmamış olabiliyor ve bu kısım boş olabiliyor. Bu durumda kendimiz bir oyun kurup, insanların bu haritaya girmesini beklememiz gerekiyor. İnternet bağlantınız bu noktada önem arzediyor keza oyun geliştirme aşamasında olduğu için multiplayer kısmında çok fazla lag ve donmalar yaşanıyor. Dediğim gibi bu sorunlar ufak güncellemer ile mutlaka düzeltilecektir.
Bu arada bilmeyenler için oyun hakkında da biraz bilgi vermekte fayda var, 1998 yapımı Half Life'da yeni mezun olmuş kimyacı Dr. Gordon Freeman'ı canlandırıyoruz. Yanlış giden bir deney yüzünden kaos ortamına dönen Black Mesa'dan kaçışımızın konu edildiği oyun, FPS türünün efsanelerinden birisidir. 14 milyon satışı aşmış, Yılın Bilgisayar Oyunu Ödülü'nü almış bir başyapıttır.
Kısaca özetlemek gerekirse Half Life'ın fan yapımı mobil versiyonu gerçekten de keyifle oynanacak oyunlardan birisi olmuş. Özellikle yolda giderken senaryo modunu tekrar tekrar büyük bir zevkle bitirmek isteyebilirsiniz. Ben yeniden başladım bile :)
Half Life ve Counter Strike’ı .apk olarak indirmek için buraya tıklayınız.
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TheCapedCrusader 3 yıl en beğenilen
telefonda oynanır mı efsane oyun. gamepad ile de oynanmaz bosuna caba. klavye mouse forever
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sertacarslan 3 yıl
İşyerindeyim, videoyu izleyemiyorum. Haberi okuyayım dedim, cümle düşüklüklerinden, bağlaç hatalarından, anlam bozukluklarından, konsantre olup bir türlü okuyamadım...
Oniki yaşındaki oğlum bile Türkçe'yi hem yazılı, hem sözlü olarak sizden daha iyi kullanıyor, ki siz profesyonelsiniz(!).
Amatör genel yayın yönetmeninin amatör yazı işleri...
Paraya kıyıp tutun bir redaktör, siz de kurtulun, biz de...
İşyerindeyim, videoyu izleyemiyorum. Haberi okuyayım dedim, cümle düşüklüklerinden, bağlaç hatalarından, anlam bozukluklarından, konsantre olup bir türlü okuya...
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Free WiLL 3 yıl
galeride foto ve müziklerin görünmesini istemiyorsanız kopyalamış olduğunuz klsörün içine .nomedia dosya oluşturmanız yeterli olacaktır. Kontolcü desteği gelirse tadından yenmez.
galeride foto ve müziklerin görünmesini istemiyorsanız kopyalamış olduğunuz klsörün içine .nomedia dosya oluşturmanız yeterli olacaktır. Kontolcü desteği gelir...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Seyrim 3 yıl
Efsane oyun.. Denemekte fayda var.. :)
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MetalWave 3 yıl
Benim gibi sony cihazda galeri sorunu çeken varsa klasörü android içinde data klasörüne atıp luncherdanda yerini göstersin sorun çözülüyor
data nın içine attıktan sonra luncherden hazırda olan yolun sonuna /android/data ekleyin tamamdır
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smlyklmz 3 yıl MetalWave
MetalWave
Benim gibi sony cihazda galeri sorunu çeken varsa klasörü android içinde data klasörüne atıp luncherdanda yerini göstersin sorun çözülüyor

Teşekkürler
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ylmzsngl 3 yıl
Bu oyunları mobil cihazlarda oynarken bir türlü keyif alamıyorum. Oynayabilen ve seri olanlara da hayret ediyorum. Half Life oyununu bilgisayarda oynamakla mobilde oynamak bence kıyaslanamaz.
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mico910 3 yıl
Su an oynayacak cikar mi beyler internet games ten 8 kisi

Trendeyim vakit oldurelim :D
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sirjohn78 3 yıl
Pardon da "mobil kılon" ifadesi hangi dilde mevcut? Lütfen biraz özen gösterin dil kullanımına. - de - da gibi bağlaçların neredeyse tüm metinde hatalı kullanılmış olması durumuna girmek bile istemiyorum bu arada. Arkadaşınız ile çevrimiçi sohbet etmek ayrı, ciddi bir ortamda makale yazmak ayrı...
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Pi 3 yıl
Ahh ah simdiki coluk combelek bilmez. İnternet kafelerde gece yarilarina kadar multiplayer half life oposing fors oynardik. Hey gidi gunler. O zamanin zevkini hicbir oyun veremez. O helikopter pistli durbunlu tufekli yer vardi. Koselerde saklanirdik. Sora mavi fayansli ziplanan yer vardi yesil bocekli. Oyun sonunda cok birinci olurdum. Ozledim be.
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foyes 3 yıl
Telefonda bu oyunlari oynamak harika olacak.

Arkadaslar merhaba
Forum yazilarini sizin icin okuyan bir uygulama yaptim

play.google.com/...
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crazy585858 3 yıl
Benki çok inatçı her oyunu bitirmiş adamım.. bunun cs 1.4 gelen half life opposing force ve bu videodaki sürümünü bun
bir türlü bitirememiştim.. ne yaptiysam olmuyordu.. bunda kocaman bi alanda kayboluyorum ilerleyen bolumlerde.. ortada deney asamsoru gibi birsey vardi ne yaptiysam olmuyordu..
opposing forcedada iki tame yaratık asansorden iniyordu ama orda takili kaliyordum..gitmiyordu hic bi yere asansor..
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Creav 3 yıl
ulan anasayfada half life logosu görmemle 1-2 saniyelik heyecan yaşadım "yoksa???" diye ama aşağıda haber başlığını görmemle heyecanımın sönmesi bir oldu. ahhh half life nasıl işlediysen içimize hala atamıyoruz o heyecanı.
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Creav 3 yıl
ulan anasayfada half life logosu görmemle 1-2 saniyelik heyecan yaşadım "yoksa???" diye ama aşağıda haber başlığını görmemle heyecanımın sönmesi bir oldu. ahhh half life nasıl işlediysen içimize hala atamıyoruz o heyecanı.
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