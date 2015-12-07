Uygulama Haber : Android Cihazınızda Half Life Oynayın!

Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Ben Yunus. Bu haftaki bölümümüzde, Valve'ın dünya çapında efsaneleşmiş oyunlarından Half Life'ın resmi olmayan mobil versiyonunu inceleceğiz.

Counter Strike ve Half Life, uzun zamandır hemen her oyuncu tarafından bilgisayar da keyifle oynandı. Resmi olarak mobil versiyonları bir türlü gelmeyince, bir fan tarafından iki oyununda mobil kılonu çıkarıldı. Bu bölümde Half Life'ın kurulumunu yapıp incelemesini yapacağız. Resmi olmadığı için Google Play Store'da yer almayan oyunların linklerini vereceğimiz dosyayı indirerek kendimiz kurulum yapacağız. Öncelikle aşağıda verdiğimiz linkteki dosyaları bilgisayar üzerinden indirip, zipten çıkartıyoruz. Ardından cihazımızı bilgisayara bağlayıp ana dizine bu dosyayı kopyalıyoruz. Kopyalama bittikten sonra bilgisayar ile bağlantıyı koparıp cihaza geçiyoruz. Cihaz da dosya yöneticisinde iki oyunun data dosyalarını ve apk uzantılı uygulamalarını gördükten sonra öncelikle ayarlar kısmından ''Bilinmeyen Kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver'' seçeneğini aktif ediyoruz. Ardından sırasıyla önce Half Life'ın apk'sını yüklüyoruz. Yükleme bittikten sonra kurulum işlemimizde başarı ile tamamlanmış oluyor. Önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum, oyunun data dosyalarını direk telefonumuza transfer ettiğimiz için müzikler ve resimler klasörlerinde oyuna ait binlerce ses ve resim dosyası göreceksiniz. Şunuda belirtmek gerekir, bu iki oyunda resmi olmadığı için orjinal simgelerini ve isimlerini göremeyeceğiz. Henüz geliştirme aşamasında olduğu için farklı isimlerle yer alan bu iki oyunda arasıra ufak tefek hatalarla ve sorunlarla karşılaşmak muhtemel. Zamanla bu sorunlar giderilecektir. Half Life'ın hem multiplayer hem de senaryo modlarında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Dilerseniz Half Life'a biraz daha yakından bakalım.

Efsanevi oyun mobil tarafta gerçekten güzel optimize edilmiş. Fan yapımı olmasına karşın her anlamda sorunsuz çalışan oyunun özellikle senaryo modununda eklenmiş olması beni sevindirdi. Daha evvel bilgisayarda oynamamış olanlar mutlaka senaryo modunu oynamalı. Oyuna girdiğimizde yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyun ekranında üst tarafta bulunan ayar kısmından başlayalım. Bu butona tıkladığımızda ekrandaki tüm kontrol butonlarını dilediğimiz yere tut sürükle yaparak götürebiliyoruz, ki bu özellik gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ekranın sağ kısmını kullanarak karakterimizin yukarı, aşağı, sağa veya sola bakmasını sağlarken, sol kısımdan ise ileri ve geri hareket etmesini sağlıyoruz. Ateş etme, zıplama, çömelme, etkileşime geçme ve silah değiştirme butonlarıda unutulmamış. Kontroller gerçekten çok kaliteli ve bir süre sonra alışmanız mümkün.

Oyun içerisindeki tüm sesler eksiksiz bir şekilde import edilmiş. En ufak detaya kadar tüm sesleri, konuşmaları ve efektleri sorunsuz duyabiliyoruz. Ayrıca senaryo modunda dilediğimiz yerde kayıt edebilirken, herhangi bir yerde kayıt ettikten sonra yeni bir oyuna girince, sağ üstteki ilk kaset butonuna basarak daha önce kayıtlı bölümden devam edebiliyoruz. Kısaca senaryo modunda herhangi bir sorunla karşılaşmadım ve keyifle oynayabildim.

Multiplayer moduna gelecek olursak, LAN ile dilerseniz arkadaşlarınız ile ortak bir ağ kurup oynamak mümkün. Internet Games kısmında ise direk dünya üzerinden insanlarla aynı harita üzerinde kapışabiliyoruz. Fakat bu kısıma girince bazen hiç kimse oyun kurmamış olabiliyor ve bu kısım boş olabiliyor. Bu durumda kendimiz bir oyun kurup, insanların bu haritaya girmesini beklememiz gerekiyor. İnternet bağlantınız bu noktada önem arzediyor keza oyun geliştirme aşamasında olduğu için multiplayer kısmında çok fazla lag ve donmalar yaşanıyor. Dediğim gibi bu sorunlar ufak güncellemer ile mutlaka düzeltilecektir.

Bu arada bilmeyenler için oyun hakkında da biraz bilgi vermekte fayda var, 1998 yapımı Half Life'da yeni mezun olmuş kimyacı Dr. Gordon Freeman'ı canlandırıyoruz. Yanlış giden bir deney yüzünden kaos ortamına dönen Black Mesa'dan kaçışımızın konu edildiği oyun, FPS türünün efsanelerinden birisidir. 14 milyon satışı aşmış, Yılın Bilgisayar Oyunu Ödülü'nü almış bir başyapıttır.

Kısaca özetlemek gerekirse Half Life'ın fan yapımı mobil versiyonu gerçekten de keyifle oynanacak oyunlardan birisi olmuş. Özellikle yolda giderken senaryo modunu tekrar tekrar büyük bir zevkle bitirmek isteyebilirsiniz. Ben yeniden başladım bile :)