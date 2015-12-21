Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun

Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Bu videomuzda oynarken keyif veren fakat aynı zamanda sinirlerinizi alt üst edecek oyunları inceledik. Seçtiğimiz oyunlar;

1. Sinir Noktası





Türk yapımı Sinir Noktası, gerçekten oynanış yanında insanı sinir ediyor. Ekranda bulunan beyaz renkli toplara dokunarak ilerliyor ve bölümleri geçiyoruz. Hareket eden toplar seviye ilerledikçe dahada hızlı hale geliyor. Diğer yandan ilerki seviyelerde hedefimizdeki topların önüne hareket eden farklı renkte toplar geliyor. Onlara dokunmadan beyaz toplara dokunmamız gerekiyor. Başlarda kolay gibi gözüksede, ilerledikçe zorlaşmaya ve sinirleri bozmaya başlıyor. Basit ve sade arayüzü ile tercih edilebilecek oyunun boyutu 15 MB.





2. Jelly Jump

Kaliteli görselleri ve efektleri ile dikkatleri çeken Jelly Jump'da, jel küpümüzü platformlar ile yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Her birinin hızı ve hareketi farklı olan platformlar küpe yaklaştığında doğru zamanla ile küpümüzü zıplatmamız ve platforma bindirmemiz gerekiyor. Eğer zamanlamayı tutturamazsak küp platform arasında sıkışıp eziliyor. İlerledikçe zaman durdurucu ve yavaşlatıcı gibi özel güçler kazanabiliyoruz. Seviye ilerledikçe hızlanan platform bir zaman sonra sinirleri bozmaya başlıyor. Menüde bulunan 10 farklı arka plandan istediğimizi seçerek oynamamızda mümkün. Keyifli oyunun boyutu 30 MB.





3. Twist

Döner platform üstünde topumuzu ilerletmeye çalıştığımız Twist ise gerçekten çok sinir bozucu. Zamanlamayı iyi ayarlamalı ve tam yerinde topa hareket vermemiz gerekiyor keza tepkimiz geç kalınca top hemen düşüyor. Platform üstündeki pembe renkli taşları topladıkça puan kazanıyor ve bu puanlar ile topumuzun rengini değiştirebiliyoruz. Sinir bozucu bu oyunun boyutu ise 27 MB.





4. Arrow

Kaliteli grafikleri ve efektleri ile dikkat çeken bir diğer oyun Arrow'da ise plaftorm üstündeki taşları toplayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Topladığımız tüm taşlar kuyruğumuza ekleniyor ve uzadıkça platform üstündeki dar alanlardan geçmemizde zorlaşıyor. Oyun başladığında okumuz sağ tarafa doğru hareket ediyor, parmağımız ile basılı tuttuğumuzda sola doğru hareket ediyor. Böylece tepkilerimiz ile sağa sola hareket ederek ilerliyoruz. Kazandığımız pembe renkli taşlar ile farklı şekle sahip ok alabiliyoruz. Dilersek bu oklara sahip olmak için gerçek para ile taş satın alabiliyoruz. Keyifli ve kaliteli bu oyunun boyutu ise 19 MB.

5. Daddy Long Legs

Uzun bacaklı ve tüylü yaratığımızı yürütmeye çalıştığımız Daddy Long Legs, hem eğlenceli hem sinir bozucu. Grafik kalitesi yüksek olan oyunda yaratığımızı yürütmek gerçekten çok zor keza düzgün giderken bir anda yalpalayıp düşebiliyor. Önümüzdeki hedeflere kadar yürüyerek puanlar kazanıyoruz. Oyun bize bazen hediyede gönderiyor, hediyeye kadar yürüyebilirsek, alabiliyoruz. Kazandığımız hediyelerden yeni karakterler çıkabiliyoruz. Ayrıca farklı karakterler ile oynamakta mümkün. Grafikleri ve efektleri keyifli, oynanışı sinir bozan bu yapımın boyutu ise 24 MB.



