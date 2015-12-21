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Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun

3 yıl
29,5b
1
Uygulama Haber Video
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Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Bu videomuzda oynarken keyif veren fakat aynı zamanda sinirlerinizi alt üst edecek oyunları inceledik. Seçtiğimiz oyunlar;

1. Engeller ile bezeli ve hareketli bir noktaya dokunmaya çalıştığımız Sinir Noktası

2. Jel küpümüzü yukarıya çıkartmaya çalıştığımız Jelly Jump

3. Platform üstünde topu ilerlettiğimiz Twist

4. Dar alanlardan puanları toplayarak adeta bir yılana dönüştüğümüz Arrow

5. Uzun bacaklar ile düşmeden yürümeye çalıştığımız Daddy Long Legs

Dilerseniz Sinir Noktası ile başlayalım.

1. Sinir Noktası

Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun

Türk yapımı Sinir Noktası, gerçekten oynanış yanında insanı sinir ediyor. Ekranda bulunan beyaz renkli toplara dokunarak ilerliyor ve bölümleri geçiyoruz. Hareket eden toplar seviye ilerledikçe dahada hızlı hale geliyor. Diğer yandan ilerki seviyelerde hedefimizdeki topların önüne hareket eden farklı renkte toplar geliyor. Onlara dokunmadan beyaz toplara dokunmamız gerekiyor. Başlarda kolay gibi gözüksede, ilerledikçe zorlaşmaya ve sinirleri bozmaya başlıyor. Basit ve sade arayüzü ile tercih edilebilecek oyunun boyutu 15 MB.


2. Jelly Jump

Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun
 
Kaliteli görselleri ve efektleri ile dikkatleri çeken Jelly Jump'da, jel küpümüzü platformlar ile yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Her birinin hızı ve hareketi farklı olan platformlar küpe yaklaştığında doğru zamanla ile küpümüzü zıplatmamız ve platforma bindirmemiz gerekiyor. Eğer zamanlamayı tutturamazsak küp platform arasında sıkışıp eziliyor. İlerledikçe zaman durdurucu ve yavaşlatıcı gibi özel güçler kazanabiliyoruz. Seviye ilerledikçe hızlanan platform bir zaman sonra sinirleri bozmaya başlıyor. Menüde bulunan 10 farklı arka plandan istediğimizi seçerek oynamamızda mümkün. Keyifli oyunun boyutu 30 MB.


3. Twist

Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun
Döner platform üstünde topumuzu ilerletmeye çalıştığımız Twist ise gerçekten çok sinir bozucu. Zamanlamayı iyi ayarlamalı ve tam yerinde topa hareket vermemiz gerekiyor keza tepkimiz geç kalınca top hemen düşüyor.  Platform üstündeki pembe renkli taşları topladıkça puan kazanıyor ve bu puanlar ile topumuzun rengini değiştirebiliyoruz. Sinir bozucu bu oyunun boyutu ise 27 MB.

4. Arrow
Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun
Kaliteli grafikleri ve efektleri ile dikkat çeken bir diğer oyun Arrow'da ise plaftorm üstündeki taşları toplayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Topladığımız tüm taşlar kuyruğumuza ekleniyor ve uzadıkça platform üstündeki dar alanlardan geçmemizde zorlaşıyor. Oyun başladığında okumuz sağ tarafa doğru hareket ediyor, parmağımız ile basılı tuttuğumuzda sola doğru hareket ediyor. Böylece tepkilerimiz ile sağa sola hareket ederek ilerliyoruz. Kazandığımız pembe renkli taşlar ile farklı şekle sahip ok alabiliyoruz. Dilersek bu oklara sahip olmak için gerçek para ile taş satın alabiliyoruz. Keyifli ve kaliteli bu oyunun boyutu ise 19 MB.

5. Daddy Long Legs

Uygulama Haber : Sinirlerinizi Alt Üst Edecek 5 Oyun
 
Uzun bacaklı ve tüylü yaratığımızı yürütmeye çalıştığımız Daddy Long Legs, hem eğlenceli hem sinir bozucu. Grafik kalitesi yüksek olan oyunda yaratığımızı yürütmek gerçekten çok zor keza düzgün giderken bir anda yalpalayıp düşebiliyor.  Önümüzdeki hedeflere kadar yürüyerek puanlar kazanıyoruz. Oyun bize bazen hediyede gönderiyor, hediyeye kadar yürüyebilirsek, alabiliyoruz. Kazandığımız hediyelerden yeni karakterler çıkabiliyoruz. Ayrıca farklı karakterler ile oynamakta mümkün. Grafikleri ve efektleri keyifli, oynanışı sinir bozan bu yapımın boyutu ise 24 MB.
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spielberg 3 yıl en beğenilen Godolphin
Godolphin
Yalnız hiç birinde en ufak başarı gösterememişsin tanıtırken direk soğudum hepsinden ne yalan söyleyeyim.

Zaten zor ve sinir bozucu oyunlar bunlar?? :)
GodolphinYalnız hiç birinde en ufak başarı gösterememişsin tanıtırken direk soğudum hepsinden ne yalan söyleyeyim.Zat...
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Reverans! 3 yıl
sinir bozmaya gerek yok
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Nerevarine 3 yıl
Dark Souls'da bir tercih olabilir ama değil mi?
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CoxeD 3 yıl
Merhaba,
bende kendi uygulamamın reklamını yaptırmak istiyorum, pazarlama departmanından bilgi alabilir miyim?
uygulama linki: gztlk.com/...
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Qonrul 3 yıl
güzel video. teşekkürler
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ylmzsngl 3 yıl
İnceleme için teşekkürler. İnternetin olmadığı zamanlarda eğlenceli olabilir.
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metalgearx24 3 yıl
Durup dururken sinir harbine gerek yok[>:]
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Lotusx 3 yıl
Aylardır oyun oynamıyorum. Yavaş yavaş bunlarla nasıl bu kadar vakit geçirmiş olduğumuda sorgulamaya başladım.(Tel'de ve PC'de saatlerce oynardım.)

Artık 1 dakikamı bile ayırasım gelmiyor bunlara. Özelliklede böylesi oyunları oynayanları garipser oldum.
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Çağdaş 3 yıl
Flappy bird bunların atası olsa gerek
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CrashBone 3 yıl Lotusx
Lotusx

Aylardır oyun oynamıyorum. Yavaş yavaş bunlarla nasıl bu kadar vakit geçirmiş olduğumuda sorgulamaya başladım.(Tel'de ve PC'de saatlerce oynardım.)

Artık 1 dakikamı bile ayırasım gelmiyor bunlara. Özelliklede böylesi oyunları oynayanları garipser oldum.

ben de özellikle böyle oyun arıyorum
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adnansetek 3 yıl
Oynamayın sinirleri alt üst eden zebani
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TheHardwareNews 3 yıl
İzlemesi sinir bozucu bu videonun boyutu 9mb...
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tugares 3 yıl
Dady long legs harbiden cinnetlik
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byrd 3 yıl
birader şu her konuda kendi fotonu kullanma alışkanlığını bıraksan iyi olur.
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Suavinin Berberi 3 yıl
Oyunların
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