Veri güvenliğinde 'Titanium' gücü, DataStar'da

Trend Micro bireysel güvenlik çözümlerinin Türkiye distribütörü olan DataStar, Trend Micro Titanium 2011'in satışına başladı. Bulut teknolojisini kullanarak bilgisayar belleklerinde az yer kaplayan Titanium 2011, virüs ve casus yazılımları bilgisayara ulaşmadan önce otomatik olarak durduruyor.

Veri güvenliği konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden Trend Micro'nun bireysel çözümlerinin Türkiye distribütörü DataStar, Trend Micro'nun güvenlik alanında çığır açan Bulut Teknolojili yeni çözümü Titanium 2011'in satışına başladı. Virüs ve casus yazılımlara karşı etkili koruma sağlayan Trend Micro Titanium 2011, bilgisayar kaynakları ve bellekleri üzerinde ise minimum etki yaratarak, kullanıcıları yavaşlatmadan güvenliği sağlıyor.

Güçlü, hızlı ve kullanımı kolay olan Titanium 2011, bulut teknolojisini kullanıyor. Böylece bilgisayar belleklerinde fazla yer kaplamadan ve sistemi yavaşlatmadan virüsleri ve casus yazılımları önleyen ürün, kullanıcıların internet bankacılığından e-posta alıp göndermeye kadar tüm işlemlerini güvenle yapmalarını sağlıyor.

Titanium 2011'in önemli bazı özellikleri şunlar:

üİstenmeyen e-posta engelleyici

üGerçek zamanlı güncellemeler

üEbeveyn denetimleri

üVeri hırsızlığını önleme

üTrend Micro Kasa Klasörü ? Vault (Önemli dosyaları koruyabilecek, parolalı bir klasör. Bilgisayarın kaybolması ve çalınması durumunda, bu dosyaların güvenliği için kasa kilitlenebiliyor.)

üGüvenli silme

üSistem döndürücü (Disk alanını kurtarır; Microsoft® Windows®'un daha hızlı başlamasını sağlar; anında mesajlaşma geçmişini silebilir ve bilgisayarın performansını optimize eder. Bilgisayarın sorunsuz çalışır durumda kalmasını sağlamak için kullanıcılar otomatik ayarlamalar programlayabilir.)

üSistem Kaynakları Üzerine Az Yük Bindirir

üAyrıntılı Güvenlik Raporları

üÜcretsiz Araçlar (10 GB'lık çevrimiçi depolama alanı da dahil olmak üzere, Trend Micro Maximum Security müşterilerine sunulan özel yazılım tekliflerinden yararlanma olanağı.)

Trend Micro'nun bireylere yönelik önceki güvenlik çözümü olan Internet Security'nin yerini alan Titatium 2011'e Internet Security kullanıcıları da mevcut ürün anahtarları ile geçiş yapabiliyorlar. DataStar'ın yaygın dağıtım ağıyla tüm Türkiye'de satışa sunulan Trend Micro Titanium 2011 24.90 USD+KDV'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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