Vestel Venus 3 kutusundan çıkıyor "Yeni yerli iş başında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel'in yeni telefonu Venus 3'ü kutusundan çıkartıyor teknik detaylarına birlikte bakıyoruz. Tasarımından donanımına kadar yenilenen yeni Venus ailesi dişi mobil pazarda yer edinebilecek mi?
Vestel'in yeni telefonu Venus 3'ü kutusundan çıkartıyor teknik detaylarına birlikte bakıyoruz. Tasarımından donanımına kadar yenilenen yeni Venus ailesi dişi mobil pazarda yer edinebilecek mi?
Paylaş Tweetle
2 sene önce ne dedik GMD Elite geldiğinde? LG G2 ile aynı fiyata çıkarsa G2 alınır, daha uygun fiyatla gelmesi lazım dedik. Noldu? G2'den bile pahalıya çıktı. GMD'nin deli gibi satmasına rağmen GMD Elite ile satışlar çakıldı. Şu anda doğru düzgün destek yok. G2'ye ise geliştiriciler ne varsa yağdırıyor. Sen dünya devi bir firma değilsin. Sattığın mala sadece sen destek verebilirsin. Bunu anlamaları ve fiyatları bir hayli düşürmeleri lazım. Vergi gelirse vergiyi destekleyeni asar bu forum.