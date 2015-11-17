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Vestel Venus 3 kutusundan çıkıyor "Yeni yerli iş başında"

4 yıl
31,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel'in yeni telefonu Venus 3'ü kutusundan çıkartıyor teknik detaylarına birlikte bakıyoruz. Tasarımından donanımına kadar yenilenen yeni Venus ailesi dişi mobil pazarda yer edinebilecek mi?
Vestel'in yeni telefonu Venus 3'ü kutusundan çıkartıyor teknik detaylarına birlikte bakıyoruz. Tasarımından donanımına kadar yenilenen yeni Venus ailesi dişi mobil pazarda yer edinebilecek mi?

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Firaristt 4 yıl en beğenilen FatihAsl
Avrupa'da hat alanlara ücretsiz olarak verilen telefonları bizde iyi telefonlarla aynı fiyata satmaya çalışmasalar, diğer üreticilere vergi ile çelme takmak yerine oturup arge yapıp en ucuz nerede ise orada üretip, bazı parçaları da Türkiye'de üretseler emin olun destekleriz. Telefonun kasasını ve montajını Asya'da yaptırıp pili ve kutulamayı vs Türkiye'de yapsalar, yavaş yavaş Türkiye'ye çekseler üretimi tamam deriz ama adamlar "yerli" olayını sonuna kadar sömürmek için kullanıyor. Yerli üretici dediğin kendi ülkesinde uygun fiyatla satış yapar, kar oranını daha düşük tutar. Sen gidip Güney Koreli Samsung, Lg, Sony gibi dünyada toplasanız 10 tane çıkmayan markalarla aynı fiyata yarı donanımı, yazılım desteği vereceğinin garantisini bile vermeden satmaya çalışır, satamayınca da diğer firmalara vergi gelmesini istersen kusura bakma. Snapdragon 615 var, devasa çerçeveler var, pil küçük, malzeme kalitesi Samsung'un, LG'nin 4 sene önce eleştirilen kalitesi kadar veya daha düşük duruyor. Gidip bu aleti 1000 liraya falan itelemeye kalkmasınlar. Bunun Türkiye için fiyatı 700 liradır. Koy 700 liraya, operatörlerle de anlaş, interneti, konuşması, mesajı olan bir paketle ayda 40-50 liraya sat. Bu aletten gerekirse 10 lira kar et ama insanların gönlünü al. Donanım üreten bir firma değilsin, SoC bir yerden, bellekler bir yerden, kamera bir yerden, o ordan bu burdan alıp birleştirip satıyorsun. Devre kartını üniversitelerdeki öğrenciler de tasarlıyor, montajını da yapmak atla deve değil. Koskoca milyarlarca liralık şirketsin, kuruş hesabı yapmayacaksın, Türkiye'nin markasıyız diyorsan Türkiye'ye öncelik verecek, kullanıcılarını memnun etmeye çalışacaksın. Vestel'in SoC tasarlamasını veya kendi bellek modüllerini geliştirip kullanmasını kısa vadede beklemiyorum, çoğumuz da beklemiyor, bize dünyada standart olan şeyleri bir araya koyup uygun fiyat ve düzgün servis, destek vererek sunmasını istiyoruz. Vestel oyunu kurallarına göre oynasın, hem Vestel hem tüketiciler kazansın.

2 sene önce ne dedik GMD Elite geldiğinde? LG G2 ile aynı fiyata çıkarsa G2 alınır, daha uygun fiyatla gelmesi lazım dedik. Noldu? G2'den bile pahalıya çıktı. GMD'nin deli gibi satmasına rağmen GMD Elite ile satışlar çakıldı. Şu anda doğru düzgün destek yok. G2'ye ise geliştiriciler ne varsa yağdırıyor. Sen dünya devi bir firma değilsin. Sattığın mala sadece sen destek verebilirsin. Bunu anlamaları ve fiyatları bir hayli düşürmeleri lazım. Vergi gelirse vergiyi destekleyeni asar bu forum.
Avrupa'da hat alanlara ücretsiz olarak verilen telefonları bizde iyi telefonlarla aynı fiyata satmaya çalışmasalar, diğer üreticilere vergi ile çelme takmak ye...
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Uacellat_62 4 yıl
Kutusunda kalaydı iyiydi
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axpe 4 yıl
şu telefonlara para vermeyin berbat ne güncelleme veriliyor çinde üretimiş yerli diyor saçamalık bunlar yüzünden dünyanın vergisini ödüyoruz almayın aldırmayın
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DH Misafiri 2 yıl
ben 1300 TL ye SD800 lü , Adreno 330 lu G2 alırım o fiyata çöpün çöpüdür SD615.
madem yerli diye diye övünüyorlar bu donanımla 500 TL den fazlaya satmayacaklar o zaman... digitalsbharat.com/...
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Cose Turche 3 yıl
Sabrinin bordoya attığı golü arıyodum, kabızdı hemeroiddi anüstü derken vestel venüs haberinde buldum kendimi 7. Sekmede :) telefon çöp demeyelim onu üreten işçinin alın terine yazık,ama bunu onaylayan yöneticinin vizyonunu tartışırım ne işin var arkadaşım senin orda ?venüs diye isim mi olur?bu cihazın muadilleri 10 ceyrek oldu piyasaya cıkalı hiç mi görmedin?
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tecnikadamoguz01 4 yıl
Cihazın gideri var ve özellik olarakta fena değil ama bunun edeceği en fazla 1000tl dir bu fiyattan gelse yerli ye destek olsun diye gider bunu alırdım ama şuanda yerli ibaresı dışında hiçbir artısı yok
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BurakAtamturk 3 yıl tecnikadamoguz01
tecnikadamoguz01

Cihazın gideri var ve özellik olarakta fena değil ama bunun edeceği en fazla 1000tl dir bu fiyattan gelse yerli ye destek olsun diye gider bunu alırdım ama şuanda yerli ibaresı dışında hiçbir artısı yok

Kesinlikle tek tartışılabilir yanı fiyatı telefon gayet başarılı kendim kullanıyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
LttleHedgehog
Vurup yerin dibine sokmak lazim bunlari. Yerliymis de son teknolojiymis de cart curt. Kusura bakma Vestel fakat sana arkamla guluyorum. Cehenneme kadar yolun var. Tovbe yarabbi ya ne zaman cikacak milletini GERCEKTEN dusunen bir firma...

Vestel size ne yaptı kardeşim ? Bu kadar düşmanlık anlamak mümkün değil. !!!
Yabancı firmalara bu kadar sallıyormusunuz acaba merak ettim. Normal değil bu.
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C.CEMİL 4 yıl DH Misafiri
diger firmalara +vergi istemesi
cin den getirlip montajini yaptigi urunleri yerli diye yutturmaya calismasi
peki siz yerli olmayani yerli diye savunurken ne amacliyorsunuz

yerli dedigin vestelin sahibi olan zorlu nun disinda fazlaca yerli bulabilirsen getir goster bizde bilgilenelim
zorlu malina mal katacak diye gobek atmamizi mi bekliyorsun
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Maestro58 4 yıl
Eheuheueheueheueee diye gülesim geldi :D
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MahalleAndroidi 4 yıl
Umarim şu telefonu kimse almaz ben bile utandim
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okty_bcer 4 yıl
Bu fiyatlara satmayı düşünmeleri bile hayalciliğin zirvesidir
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recep0041 4 yıl
Telefona bu fiyat fazla. Bu fiyata bu ürünü satmaya calışmak kabul edilebilir değilken birde üstüne diğer telefonlara ek vergi getirilmesi düşüncesi mide bulandırıyor.Yerli telefona destek için makul ücretler gözden çıkarılabilir ancak bu şekilde olmaz.
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turker03 4 yıl
yaa hiç bir şey önemli değil de, fiyat nedir hocam? :D
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