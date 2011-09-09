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WD Caviar Green AV-GP 3TB sabit disk video inceleme

8 yıl
89,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Western Digital'in kayıt cihazları için tasarladığı AV-GP serisi 3TB kapasiteli diski test merkezimize konuk oluyor.

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Y. 8 yıl en beğenilen
Birazcık gülümse videolarda.
Yanıtla +28
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MaTaDoR 8 yıl
Mimik: No
Tebessüm: No
Hareket: No
Baston Yutma: Full
:)
Şaka bir yana, anlatılan herşeyi eksiksiz anladım. Disk hakkında ihtiyacım olan tüm bilgileri edindim, bu açıdan yani asıl amacı düşünüldüğünde başarılı bir video inceleme. Fakat madem promter'dan okumayı tercih ediyorsunuz en azından arada sırada biraz hareket, mimik falan yapın derim.
Mimik: NoTebessüm: NoHareket: NoBaston Yutma: Full:)Şaka bir yana, anlatılan herşeyi eksiksiz anladım. Disk hakkında ihtiyacım olan tüm bilgi...
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Yanıtla +15
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miracorhan 8 yıl
zombi gibi durmayın ya biraz dost canlısı olun ezber yapış gibi olmayın doğaçlama katın haber bilinen sipikerlerine örnek alın
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FreeRun 8 yıl
inceleme için teşekkürler, yukarda mimiğe gülümsemeye takılanlar olmuş, ne insanlar var ya allahım, her söyleneni rahat bir şekilde anladım.
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TikaMasala 8 yıl

sezgin91

inceleme için teşekkürler, yukarda mimiğe gülümsemeye takılanlar olmuş, ne insanlar var ya allahım, her söyleneni rahat bir şekilde anladım.


Ne insanlar var ha? Görsel bir sunum yapılıyorsa görsellik önemlidir arkadaşım! Bu yazı yazmaya benzemez, yanlış yapınca hemencicik düzeltemezsin wordde olduğu gibi. Diksiyon yok ise boş yere video inceleme kasılmasın, biz okumayı daha çok seviyoruz. Benim okuma hızım belki dinleme hızımdan 5 kat daha hızlı? Vakit kaybı oluyor bu videolar.
1 Yanıt Yanıtla
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1ses1 8 yıl
umutarslan.com
1ses1Benim 1080p 720p mkv ve kendi çektiğim videolarım var. Yaklaşık 6 TB ı seagate bulunuyordu ve lanet firma nın hdd leri 4 ü bozuldu geriye kalan 1TB şeklinde iki adeti de bozulmak üzere ve inanılmaz ısınıyor. tabi arşivimin bir kısmı uçtu gitti.Wd green serisi kullanıyorum ve fiyat olarakda çok uygun. 1TB lıkdan 6 tane var (90 liradan almıştım) 2TB lıkdan 4 tane buda green serisi ve hiç ısındıklarını görmedim. Ve kopyalam yapıyorum eşe dosta veriyorum kayıtlarımı ve tek seferde 250 500 Gb atıyorum seagate el tutulmuyacak şekilde ısınıyor. WD de ısınma olayı hiç olmuyor. Ben arşiv yaptığımdan performans aramıyorum zaten performans aramak istiyenler SSD almalılar. Ve şuanda alınbilecek HDD fiyat olarak en uygun 2TB Hdd lerdir. Diğer firmlardada aynı 2TB HDD en uygunları. WD green serisi ortalama 160TL 2TB , 1Tb olanlarıda 100Tl üzerinde. Şimdi bu 3TB hdd ler inanılmaz ,gereksizce pahalı ev kullanıcıları için. Fiyat oalrak 360 400 küsür arasında. 3Tb 220 260 arası bir fiyat olsa ozman alınabilir. Yoksa 2TB HDD ler en uygunu ev kullanıcıları için.
disklerinin hepsi bağlıysa fan takmanı öneririm.Bende aynı anda 10adet sabit disk özel yaptığım alüminyum disk kısmına takılı :) seagate bir kere firmwareden dolayı çökmüştü o günden sonra tövbe ettim almayı bıraktım.WD aldım green ve black sonra samsunga geçtim en serin en ucuz en en en iyi samsund disklerim diyebilirim ve tavsiye ederim. 2tb şuan en alınabilir disktir arşivciler için tavsiye olunur.3tb parasına 2 tane 2tb alınır. 4 yapar! milliyetçi hareket partisinin 40.yılı kutlu olsun :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Samsun denemedim şu an için WD memnunum sesiz ve sıçaklık problemi yok. İnşallah ta olmaz. Tek tek kullanıyorum şu anda. Ama sizin gibi bir sistem yapmayı düşünüyorum. Yoksa boş nas sistemi çok pahalı. Bu arada dediğiniz gibi 3TB lık rahat rahat 2TB HDD alınır. Birde ev kullanıcıları bunu almsı gereksiz hem pahalı hemde performans açısından.
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umutarslan.com 8 yıl
1ses1
Benim 1080p 720p mkv ve kendi çektiğim videolarım var. Yaklaşık 6 TB ı seagate bulunuyordu ve lanet firma nın hdd leri 4 ü bozuldu geriye kalan 1TB şeklinde iki adeti de bozulmak üzere ve inanılmaz ısınıyor. tabi arşivimin bir kısmı uçtu gitti.Wd green serisi kullanıyorum ve fiyat olarakda çok uygun. 1TB lıkdan 6 tane var (90 liradan almıştım) 2TB lıkdan 4 tane buda green serisi ve hiç ısındıklarını görmedim. Ve kopyalam yapıyorum eşe dosta veriyorum kayıtlarımı ve tek seferde 250 500 Gb atıyorum seagate el tutulmuyacak şekilde ısınıyor. WD de ısınma olayı hiç olmuyor. Ben arşiv yaptığımdan performans aramıyorum zaten performans aramak istiyenler SSD almalılar. Ve şuanda alınbilecek HDD fiyat olarak en uygun 2TB Hdd lerdir. Diğer firmlardada aynı 2TB HDD en uygunları. WD green serisi ortalama 160TL 2TB , 1Tb olanlarıda 100Tl üzerinde. Şimdi bu 3TB hdd ler inanılmaz ,gereksizce pahalı ev kullanıcıları için. Fiyat oalrak 360 400 küsür arasında. 3Tb 220 260 arası bir fiyat olsa ozman alınabilir. Yoksa 2TB HDD ler en uygunu ev kullanıcıları için.

disklerinin hepsi bağlıysa fan takmanı öneririm.Bende aynı anda 10adet sabit disk özel yaptığım alüminyum disk kısmına takılı :) seagate bir kere firmwareden dolayı çökmüştü o günden sonra tövbe ettim almayı bıraktım.WD aldım green ve black sonra samsunga geçtim en serin en ucuz en en en iyi samsund disklerim diyebilirim ve tavsiye ederim. 2tb şuan en alınabilir disktir arşivciler için tavsiye olunur.3tb parasına 2 tane 2tb alınır. 4 yapar! milliyetçi hareket partisinin 40.yılı kutlu olsun :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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vidoko 8 yıl
arakdaş güzel anlatıyor ancak izlerken tat vermiyor uykum geliyor :)) cemyılmazı çıkartın biraz gülelim donaımı süper anlatır :))
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Ehlika 8 yıl
neo01470
ben bu adamı ilk kez görüyorum :) zamanla alışır merak etmeyin :)

Sen yenisin galiba bu adam en eskilerden.
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Normandia_06 8 yıl
Konuşurken sadece ağız oynuyor :D sanki koltuğa sabitlemişler vidalarla titreşim yapmasın diye
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santanio 8 yıl
ürün tanıtımı videosu fashion show değil. çokta umurumda değil odun kaçmış olması. nasıl anlatıldığı anlaşılsın yeter.(burada donanımhabere laf söylenmesini yanlış buluyorum)AMA video tanıtımların amacı görselliktir. harddiski video ile tanıtmak hatadır. Çünkü speclerini okuyarak anlayabileceğim birşeyi sözlü olarak speclerin söylemesi bana vakit kazandırmaz kaybettirir. Eğer SSD tanıtılsa windows açılış ve program çalıştırması gösterilseydi video amacına ulaşır. (donanımhaberinde neye video neye yapılmayacağını düşünerek seçmelerinit öneririm. amaç video başlangıcındaki reklamsa ürün tanıtmak yerine çiçek böcek gösterin buranın müdavimleri olarak izleriz)
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TikaMasala 8 yıl
Mesut beyde gülümseme ve mimik olmasına rağmen malesef diksiyon yok. Diksiyon kursu almadan da bu sorunu çözmeleri mümkün değil. İzmirde Murat Can Canbay bu konuda özel (grup ve bireysel) dil & diksiyon kursu veriyor (TRT Spikeri). İstanbulda da eminim vardır. Birazcık özen...
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Muhibbi- 8 yıl
Ne bir gülümseme ne bir tebessüm hiç bir mimik yok robot gibi olmuş nerde mesut çeviğin sırtması
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Tokay 8 yıl
Ben fazla çay ve kahve tükettiğimde gözlerim aynı öyle oluyor. Bence siz de Cem Yılmaz gibi gösteriye kadar uyuyup dinç şekilde çekin videoları ;)
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