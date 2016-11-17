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Western Digital'in SSD sürücüleri ülkemizde

3 yıl
27,5b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD depolama sürücülerinde ülkemizdeki marka ve model çeşitliliği artıyor. Sabit disk dünyasının lider ismi Western Digital'in Blue ve Green serisi SSD depolama sürücüleri ülkemize geldi
Sabit disk dünyasının lider oyuncusu Western Digital, yeni nesil SSD depolama sürücülerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Bu videomuzda şirketin dahili depolama ürünlerinden sorumlu ülke müdürü ile  yeni SSD'leri konuşuyoruz. 

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Tihilu 3 yıl en beğenilen Firaristt
Firaristt
silver0021
Halen ucuzlayamadi gitti bu ssd. Sene 2016 bu zamanda hdd kullanmak zorunda olusumuz hakaret gibi. Kullanana hakaret sisteme hakaret o güçlü islemcilere hakaret

Dövizin roket  gibi artmasından olmasın o?

Ya bir kere o bizim egonomimizin sağlam olmasından dolayı artıyor tamam mı ?
Firaristtsilver0021Halen ucuzlayamadi gitti bu ssd. Sene 2016 bu zamanda hdd kullanmak zorunda olusumuz hakaret gibi. Kul...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Firaristt 3 yıl Tihilu
Kurun artması ekonomimizin gücünün göstergesi.
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Firaristt 3 yıl silver0021
silver0021
Halen ucuzlayamadi gitti bu ssd. Sene 2016 bu zamanda hdd kullanmak zorunda olusumuz hakaret gibi. Kullanana hakaret sisteme hakaret o güçlü islemcilere hakaret

Dövizin roket 🚀 gibi artmasından olmasın o?
silver0021Halen ucuzlayamadi gitti bu ssd. Sene 2016 bu zamanda hdd kullanmak zorunda olusumuz hakaret gibi. Kullanana hakaret sisteme hakaret...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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nohackmove 3 yıl
Piyasaya üst fiyatlardan girmesi büyük bir hata diye düşünüyorum
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ooskay 3 yıl
Cok dogru ve mantikli sorular sormus Erdi bey. Tebrikler
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cmfalper 3 yıl
Çok pahallı nasıl satacak bilmiyorum.
Deneyen var mı?
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Tekno moomce 3 yıl
Maşalah doların artması ekonomimizin sagalmlığından görende sanırı ki ekonomi proförüsünüz ekonomi hakkında hiçbir bilğiniz yok nerdeyse dolar kuru arttı diye göbek atacaksınz
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyatlari Samsung 850 EVO ile ayni seviyede. Samsung SSD alaninda kendini ispatlamis bir firma. WD hangi firmayi aldi SSD uretmek icin bilmiyorum ama fiyati ayni iken Samsung tercih edilmeli.
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ardabeyim 3 yıl
Erdi reyiz A.K.A " Müdür Terlettiren"
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sabe 3 yıl
Bunların fabrikasını sel basmıştı da, HDD fiyatı ikiye katlamıştı.
Mekanik disk pazarında biz tüketiciler kazıklandık, WD'de o zamandan bu yana lider olmuş.
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NeroWin 3 yıl
Doların yükselmesindeki sorun bizim m*llığımızdan kaynaklanıyor. Hiç kimse ben özel sektöre girip iş büyüyüp yurt dışına ihraç yapmak gibi bir amacı olmadığı için Türkiye'ye dolar gelmiyor. Dolar azalınca değeri yükseliyor. Değeri yükselince de böyle alım gücümüz düşüyor.
Yani biz yine kendimize ediyoruz. Olanlar üzücü.... Realist olmamak ve sorunları analiz edememek daha da üzücü...
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ahmetsaid_ak 3 yıl
anandtech.com/...
Western Digital Blue fiyatı ile giriş seviyesi için bile pek uygun bir tercih gibi gözükmüyor çünkü 500 GB modelinin fiyatı 140$. Crucial MX300 ve ve OCZ Trion 150 modellerinin daha ucuz olduğu belirtirmiş bu segmentte. Teknobiyotik sitesinde şu an 850 EVO ile WD Blue aynı fiyat neredeyse.
Kötü değil ancak bu fiyat segmentinde 850 EVO almak daha mantıklı garanti ve hız olarak.
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DH Misafiri 3 yıl
kurumsal pazara hitap edecekmi acaba ?
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