Western Digital'in SSD sürücüleri ülkemizde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
SSD depolama sürücülerinde ülkemizdeki marka ve model çeşitliliği artıyor. Sabit disk dünyasının lider ismi Western Digital'in Blue ve Green serisi SSD depolama sürücüleri ülkemize geldi
Sabit disk dünyasının lider oyuncusu Western Digital, yeni nesil SSD depolama sürücülerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Bu videomuzda şirketin dahili depolama ürünlerinden sorumlu ülke müdürü ile yeni SSD'leri konuşuyoruz.
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Ya bir kere o bizim egonomimizin sağlam olmasından dolayı artıyor tamam mı ?
Dövizin roket 🚀 gibi artmasından olmasın o?