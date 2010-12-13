Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlar kapalı konumda şarj edilemiyor

Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 hakkında her geçen gün yeni bir kullanıcı memnuniyetsizliği gündeme geliyor. Ortaya çıkan bilgi Windows Phone 7 işletim sistem
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,7b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 hakkında her geçen gün yeni bir kullanıcı memnuniyetsizliği gündeme geliyor. Ortaya çıkan bilgi Windows Phone 7 işletim sistemli telefonların şarj edilmesi sırasında meydana gelen ilginç bir gelişmeden kaynaklanıyor. Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlar, "kapalı" konumdayken şarj edilemiyor. Bu işletim sistemine sahip telefonlar kapalı konumdayken şarjda takıldığı zaman otomatik olarak açılıyor, şarj sırasında kullanıcı telefonu kapatırsa otomatik olarak telefon yeniden çalışmaya başlıyor, yani telefon kapalıyken şarj etmenin bütün yolları kapalı durumda. Microsoft'un Windows Phone 7 ile oluşturduğu bu ilginç kullanım deneyiminin arkasında;

1. Telefonun şarj işlemi, işletim sistemi tarafından kontrol ediliyor.

2. Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlarda "alarm" fonksiyonunun telefon kapalıyken devreye girmemesi gibi nedenlerin yattığı belirtiliyor.

Son derece ilginç olan bu durum karşısında kullanıcıların ne gibi tepki göstereceği ve Microsoft'un bu duruma bir çözüm bulup bulmayacağı merak ediliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iclever 8 yıl
gerçektende çok önemli bir özellik olduğunu sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jack 8 yıl
yıllardır telefonumu kapattığımı hiç hatırlamıyorum kim şarj etmek için telefonu kapatırki???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Microsoft değil mi. Başka ne yumurtlayacaklar bakalım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
Böyle birşey olamaz, test edilen cihazın özelliğidir o. Şarja takılınca otomatik boot falan ediyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obi1 8 yıl
Haber muhtemelen başka kaynaktan alınmıştır , alınan kaynağın hatası yada art niyeti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
almila1299 8 yıl
hee taraf tutuyorlar, ne boş işlerle uğraşıyonuz reyizler ya. adam haber değeri görmüş yapmış. bir yerlerde karşısına çıkmış sizin (ç)i(n)phone larınızda çıksaydı onuda yapardı. ne diye öküz altında buzağı arıyorsunuz ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 8 yıl
ben de iphone 4 kullanıcısıyım ve batarya %5 dolana kadar telefon kapalı kalıyor ama batarya %5 olduğunda iphone da açılıyor. aynen bunda olduğu gibi kapatsanız da şarj olurken kendi kendine açılıyor. haberi okurken eee ne var ki bunda oldum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Suan haberiniz uzerine kullanmakta oldugum iphone 3g yi sarja taktim telefonu kapattım telefonun sarj olduguna dair bir isareti yok belki oluyordur belki olmuyordur lakin telefon kapalı iken sarja takarsanız iphoneda acılıyor.Sırf haber yapmak adına boyle yazılar yazılmamalı gecen gun Googlenın telefonu içinde benzer haberler yapıldı.İphone cıktıgında neden butarz haberler cıkmadı uzerinde bildirim ledi yok sd kart girisi yok kapalıyken sarja takarsanız acılıyor diye haberler yapılmadı.Yanlıs anlamayın size karsı bir art niyetim yok fakat habercilik objektif olmayı gerektirir.Yayın hayatınızda basarılar diliyorum.
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl

Rock_Rage

Suan haberiniz uzerine kullanmakta oldugum iphone 3g yi sarja taktim telefonu kapattım telefonun sarj olduguna dair bir isareti yok belki oluyordur belki olmuyordur lakin telefon kapalı iken sarja takarsanız iphoneda acılıyor.Sırf haber yapmak adına boyle yazılar yazılmamalı gecen gun Googlenın telefonu içinde benzer haberler yapıldı.İphone cıktıgında neden butarz haberler cıkmadı uzerinde bildirim ledi yok sd kart girisi yok kapalıyken sarja takarsanız acılıyor diye haberler yapılmadı.Yanlıs anlamayın size karsı bir art niyetim yok fakat habercilik objektif olmayı gerektirir.Yayın hayatınızda basarılar diliyorum.

SAYGILARLA


arkadaşa aynen katılıyorum. iphone için var olan bu sıkıntı için hiç yazılmadı.tarafmı tutuluyor acaba????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miwaly_ 8 yıl
pek de önemli olduğunu sanmıyorum...sonuçta kaç kişi telefonunu kapalı şarj ediyor ki?
ayrıca şarjı bittiği zaman kapanan telefonu şarja taktıktan sonra açma zahmetinden de kurtulmuş oluruz böylece...
eksisinden çok artısı var bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10675 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Huntkey Jumper 550 güç kaynağı video inceleme 8 yıl 4. Nesil iPod Touch video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim