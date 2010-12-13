Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlar kapalı konumda şarj edilemiyor

Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7 hakkında her geçen gün yeni bir kullanıcı memnuniyetsizliği gündeme geliyor. Ortaya çıkan bilgi Windows Phone 7 işletim sistemli telefonların şarj edilmesi sırasında meydana gelen ilginç bir gelişmeden kaynaklanıyor. Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlar, "kapalı" konumdayken şarj edilemiyor. Bu işletim sistemine sahip telefonlar kapalı konumdayken şarjda takıldığı zaman otomatik olarak açılıyor, şarj sırasında kullanıcı telefonu kapatırsa otomatik olarak telefon yeniden çalışmaya başlıyor, yani telefon kapalıyken şarj etmenin bütün yolları kapalı durumda. Microsoft'un Windows Phone 7 ile oluşturduğu bu ilginç kullanım deneyiminin arkasında;

1. Telefonun şarj işlemi, işletim sistemi tarafından kontrol ediliyor.

2. Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlarda "alarm" fonksiyonunun telefon kapalıyken devreye girmemesi gibi nedenlerin yattığı belirtiliyor.

Son derece ilginç olan bu durum karşısında kullanıcıların ne gibi tepki göstereceği ve Microsoft'un bu duruma bir çözüm bulup bulmayacağı merak ediliyor.