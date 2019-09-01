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    Xiaomi Mi A3 kutudan çıkıyor | Detaylar ve merak edilenler

    3 hf.
    4,6b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Xiaomi'nin yeni telefonu Mi A3 nihayet ülkemize geldi. Bir örneğini daha önce bulup incelediğimzi Android One tabanlı telefonun bu defa piyasaya versiyonunu alıyor ve kutusundan çıkartıp, inceliyoruz.
    Xiaomi'nin ülkemizde piyasaya sürdüğü en yeni modeli olan Mi A3'ü daha önce detaylıca incelemiştik. Bu defa satılan kutulan bir cihaz temin ettik ve Android One tabanlı olan yeni telefonu hem kutusundan çıkarttık hem de kamerasından performansına merak edilenlere göz attık. Cihazın hızlı bir şekilde bize ulaşmasını sağlayan Xiaomi Türkiye resmi distribütörü Cepport'a teşekkürler.  


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    astegon 3 hf. en beğenilen Jon_Kar
    Orta seviye ve android one'lı cihaz olarak iyi bence. Herkes üst seviye SoC ve full hd ekran beklentisi içinde değil.
    Şu her şeye çöp deme muhabbetini bırakın. Envai çeşit cihaz var Xiaomi'de. Gidin SD855'li Mi 9 felan alın.
    Orta seviye ve android one'lı cihaz olarak iyi bence. Herkes üst seviye SoC ve full hd ekran beklentisi içinde değil. Şu her şeye çöp deme muhabbetini bıra...
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    1 Avatar
    Guaire 2 hf.
    Akıllı telefonların en önemli özelliği ekranıdır. Bu boyutta bu çözünürlük, üstelik pentile olarak geldiğinde gözleri keskin olmayan insanların bile seçebileceği derecede rahatsız edici olur.
    Fiyatında da neredeyse 1000TL'lik bir şişirme ile iteliyorlar şu anda.
    Almayın, aldırmayın.
    3800'den piyasaya çıkan Mi9T şu anda 3000TL altı bulunabilir vaziyette. Mi9T için de şişirme demiştik. Koştura koştura almazsanız bu da 1700-1800'e kadar düşer. Bu telefonun hakkı budur.
    Mi A2'nin gerçek varisi Mi9CC olmalıydı. Fiyatı da bu seviye olmalıydı.
    Bu fiyata almak zor kazandığınız parayı çöpe atmaktır.
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    DH Misafiri 3 hf.
    Dostum anlatırken insanı yoruyorsun daha yalın anlatırsan bence daha iyi olur.
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    marseltalon 3 hf.
    Özellikler marık, kutu açılışını izlemeye gerek yok.
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    Jon_Kar 3 hf.
    ÇÖP OĞLU ÇÖP
    SD 665 2 yıllık SD 660 dan DAHA KÖTÜ
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    astegon 3 hf. Jon_Kar
    Orta seviye ve android one'lı cihaz olarak iyi bence. Herkes üst seviye SoC ve full hd ekran beklentisi içinde değil.
    Şu her şeye çöp deme muhabbetini bırakın. Envai çeşit cihaz var Xiaomi'de. Gidin SD855'li Mi 9 felan alın.
    Yanıtla +6
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    Asaf04 3 hf. Jon_Kar
    Gerçekten geri zekalı olman lazım
    Snapdragon 665 bir önceki varyasyon olan Snapdragon 660 dan gelişmiş bir yapay zeka grafik ünitesi ve ses kartı ile geliyor ?
    Yanıtla +2
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    eP_362 3 hf.
    Mi 9 Lite(Mi CC9)'ı bekleyin.
    - SD710 işlemci
    - FHD+ ekran
    - NFC
    - MIUI arayüzü
    gibi artıları var.
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    Ussuz 3 hf.
    Mi a2 alın daha iyi
    Yanıtla +1
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    erkahn 3 hf.
    Telefonu ilk ciktiginda almistim,
    Kulaklik ve kilif cikiyor avrupada.
    Telefon kullanilir, tavsiye ederim.
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    smart1978 3 hf.
    Bu bildiginiz Mi A3 Lite :) . Islemcisi ve ekran cozunurlugu ile geriye gidilmis beklenen en az Snapdragon 710 ve FULL HD + idi ....
    Xiaomi Mi CC9 un Android One isletim sistemlisini bekleniyordu . Onceki yillarda oldugu gibi ...
    Ben derim ki Pixel 3a alin hatta Pixel 3a XL ...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ofamof 3 hf. smart1978
    Türkiye'de garantili olarak yok
    1 Yanıt Yanıtla +2
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