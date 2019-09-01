Xiaomi Mi A3 kutudan çıkıyor | Detaylar ve merak edilenler

Xiaomi'nin yeni telefonu Mi A3 nihayet ülkemize geldi. Bir örneğini daha önce bulup incelediğimzi Android One tabanlı telefonun bu defa piyasaya versiyonunu alıyor ve kutusundan çıkartıp, inceliyoruz.

Xiaomi'nin ülkemizde piyasaya sürdüğü en yeni modeli olan Mi A3'ü daha önce detaylıca incelemiştik. Bu defa satılan kutulan bir cihaz temin ettik ve Android One tabanlı olan yeni telefonu hem kutusundan çıkarttık hem de kamerasından performansına merak edilenlere göz attık. Cihazın hızlı bir şekilde bize ulaşmasını sağlayan Xiaomi Türkiye resmi distribütörü Cepport'a teşekkürler.