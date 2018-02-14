Xiaomi Mi Pro HD incelemesi "Quad DAC'lı LG V30+ ile bambaşka bir müzik keyfi"

Bu videoda Xiaomi'nin Fiyat/Performans canavarı kulak içi kulaklığı Mi Pro HD'yi LG'nin Quad DAC, ESS Sabre ES9218+ amfisiyle test ettik, tüm detaylarını inceledik, tam bir canavar olduğunu gördük.

Aslında Cepport göndermeden yaklaşık 3 ay önce bu kulaklığı kendim temin etmiştim ve o zamandan beri de günlük kulaklığım olarak kullanıyorum, yani uzun kullanım incelemesi diyebiliriz bu incelemeye.



Kutusu küçük, sade ve bence gayet şık. İçindeki ilk kutudan pamuksu ama dirayetli bir taşıma kılıfı çıkıyor ki ben hiç kullanmadım, İkinci kutu ise sert bir kutu. İçinde sarılı halde kulaklığın kendisi, XS, S ve L tipler çıkıyor, kulaklığın üzerindekiler de M. Kutuda çok iyi bir sunum var, her şey işçilik ve kalite kokuyor.



Madde bir, boyutlar ve tasarım. Gümüş renkli kulak içi kulaklıkların hazneleri metalden, 17 gram ağırlığındalar, kağıtüstünde plastik haznelilerle hemen hemen aynı ağırlıkta gibiler ama hissiyat olarak daha ağırlar. CNC tezgahında başlayan üretim sürecinde elmas kesim var, zirkon taşmalası var ki parlak yapısını sağlayan şey bu, eloksal kaplama uygulanıyor, bu da çiziklemelere karşı koruyan bir kaplama, toplamda 25 adımlı bir süreçle elimdeki bu halini alıyor.

Dışarıya bakan yüzü de ince işçilik örneği, CD’yi andırır bir şekille, dokuyla süslenmiş, gayet profesyonel ve oturaklı görünüyor. Kablosuyla birleştiği boynu fena değil ama hazne ile tipler arasındaki plastik kısmın bütünlüğü yine ince işçilik örneklerinden.



Uzun kullanım incelemesi demiştik, şimdi solda yenisi sağda da 3-4 aydır kullandığım Mi Pro HD. Telefonumla kullandığım için cebimde sıkış tıkış taşıdım genelde, metal hazneler birbirine sürterek çizilebiliyorlar, metalin doğası bu sonuçta, gülü seven dikenine katlanır diyelim. Işık altında yakından kötü görünebilir, doğrudur ama günlük kullanımda gün ışığıyla belli olmuyorlar.



Kablosu silikonlu, gayet esnek, mat renkte, parlamıyor, parlak, ucuz kablo havası vermiyor kesinlikle. Kutudan çıktığında sarılı olduğundan kablolar eğilmiş bükülmüş gibi görününce biraz irkilmiştim ama korkulacak bir şey yok. Kullanırken de ezilmeye bükülmeye dayanıklı olduğunu gördüğüm 1 metre 25CM’lik bir kablo bu özetle. Cebinizdeki, çantanızdaki telefondan, müzik çalardan kulağa ne fazla uzun ne fazla kısa, cebimden kulağıma pay da bırakarak uzanıyor. Cebimde sıkış tıkış kullanmama rağmen de kabloda gözle görülür bir deformasyon da oluşmadı.



Sağ kulaklığa bağlı kontrolcü de metal bu arada, genel temaya uygun, şık görünüyor, klikli butonlarının sertliği ideal. Android telefonlarda durdur devam et, şarkı geç, geri gel komutları da iyi çalışıyor, hiçbir pürüz yok. Mikrofonu atlamayalım, kendi üzerinden kayıt bu şekilde.



Pro eki boşuna değil. Haznede en ince ve güçlü materyallerden, bir tür karbon olan grafen bazlı çift diyaframlı, çift dinamik sürücü var ve bir armatürde toplanmışlar. Sürücülerden büyük olanı, daha esnek yapısı ve daha fazla hareket alanıyla low ve mid, yani düşük ve orta frekans aralıklarına odaklı, trap, rap parçalardaki basslar ve tok sesli enstrümanlarda rolleri büyük mesela.

Küçük sürücü de high, yani yüksek frekans aralığındaki tiz seslerden sorumlu, bu sürücü kulaklığın mesela Rock parçalardaki performansını belirleyen şeylerden biri. Normalde tek sürücü, tek diyafram olur hem bas hem tiz çalışır, her işi yaparım diyenler gibi, özetle Pro HD’de ise iki ayrı taraf, bas tiz için iki ayrı, işinin uzmanı var diyebiliriz.



32Ohm’luk, 20Hz - 40KHz frekans aralığına, sahip sürücüler 98dB hassasiyete sahip, 5mW güce ihtiyaç duyuyorlar ki kağıt üstünde çoğu oynatıcı bu gücü sağlayabilir gibi görünüyor, lakin pratikte pek öyle değil.



Kaynak olarak giriş, orta, üst segment birçok telefonla günlük kulaklığım olarak test ettim. Kabaca söylemek gerekirse giriş segmenti bazı istisna telefonlar harici doyurmaz, bir amfiye ihtiyaç duyabilirsiniz, orta segmentte tat alırsınız, amiral gemisi sınıfı telefonlarda da potansiyelinin büyük kısmını deneyimlersiniz. 3-4 ay kulaklığı Samsung S7 Edge ile kullandım, 2-3 senedir inceleme videolarımda da sık sık gördüğünüz günlük telefonumdu kendisi lakin Quad DAC’lı LG V30+ ile test edince, kulaklık işte o zaman sınıf atladı desem yeridir.



V30+’daki ESS Sabre ES9218P Hi-Fi Quad DAC 32-bit 384kHz oynatma kabiliyetine ve 130dB sinyal gürültü oranına sahip. FLAC, ALAC, AIFF, WAW ve DSD256, yani CD örnekleme oranının 256 katı örneklemeli formatın yanısıra MQA, yani Master Quality Audio destekli, kısaca kayıpsız ama dosya boyutu da abartısız Hi-Fi sınıfı, yeni bir format. Mesela Spotify gibi ama kayıpsız müzik deneyimi vaadeden TIDAL MQA destekli bir servis.

Bu arada, LG V30+ MQA destekli ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. En önemlisi de Xiaomi Mi Pro HD’yi tam anlamıyla doyurabilmesi. Kendi telefonum Samsung Galaxy S7 Edge, sonra S8 Plus, Note 8, iPhone X, hepsiyle denedim ama şu ana kadarki özellikle en yüksek sesi ve detay gücünü LG V30+’da aldım.



Kulaklık farklı tiplerle geliyor demiştik, hangisiyle rahat ederseniz artık, seçenek bol, ben ayriyeten iki boğumlu uçlarla kullandım. Hangi uçlarla olursa olsun, ses izolasyonu pek iyi değil arkadaşlar, dışarıdaki sesleri uç fark etmeksizin yeterince kesemiyor ama ilginç bir şekilde dışarıya da o kadar ses sızmıyor, toplu taşımada kimseyi rahatsız etmez.



Testlerde Spotify gibi 320kbps aktarım yapan servisleri de kullandım, MP3 parçalar da kullandım ama değerlendirmelerimi ağırlıklı olarak FLAC, 1000kbps yani kayıpsız parçalar üzerinden yaptım zira kalite ve detay farkı bu kayıpsız parçalarda çok daha belirginleşiyor.



Tiz performansı şu ana kadar deneyimlediğim en iyi, hani kristalimsi derler ya, en net tizler, inanılmaz berraklar, seste seçiciyim arkadaşlar, kolay kolay büyülenmem ama bu başka bir dünya, progressive parçalardaki yüksek frekans başarımı, enstrümantal parçalarda keman sesi, orta frekansta da akustik gitar ve vokal eşliğindeki parçaların keyfi olsun, bir dönem kullandığım 250-300 dolarlık Shure SE425’in o enerjik, hareketlendiren sesini hatırlattı bana, kesinlikle keyifli, kendi beğenilerim çerçevesinde çok zevkli.



Baslar iyiler ama öyle çok vurucu, gümbür gümbür değiller, şöyle söyleyeyim, mesela bass ağırlıklı Sony MDR-XB70AP gibi bir kulaklıkla karşılaştırmamak lazım. Ağırlıkla tizleri ve orta frekansları tercih eden, mesela trap parçalarda da bassları uygun, müziğin odağını şaşırtmayacak düzeyde iş yapıyor diyebilirim. Ekolayzırda 32Hz bandını zorlayınca basslar, tizleri boğmadan daha belirgin hale geliyorlar gelmesine ama derinlikleri pek değişmiyor, tizler tarafında ekolayzıra tepkisi iyi, ses profili şekillendirilmeye müsait.



Genel olarak tizler ve vokallere odaklı Mi Pro HD, basslar dediğim gibi varlar, tizleri perdelemeyecek şekilde biz de buradayız diyorlar, yeri geldiğinde enstrümantal parçalar, yeri geldiğinde trap, rap ve yoğunlukla da folk rock dinleyen biri olarak fazlasıyla memnun kaldım. Bas tiz sesler gayet temiz bir şekilde ayrışıyorlar, bu yüzden aslında çoğu müzik türüne uygunlar, sadece bass odaklı olup olmadığınıza karar vermeniz gerek, geri kalanı var kulaklıkta.



Kulakiçi kulaklıklardan öyle açık diyaframlı kulaklıklardaki gibi bir sahne performansı beklenmez, beklememek gerek, haznelerin arkaları kapalı sonuçta ama bu kulaklıklar kulakiçi kulaklıklar arasında sahne performansı anlamında gerçekten iyi. Yön hissiyatı bir defa çok kuvvetli, gitar nerede, vokalist nerede, yardımcı vokal nerede, bateri nerede net bir şekilde söyleyebiliyorum ve hepsi için geniş bir alan olduğu hissiyatını oluşturuyor. Sahnesi zayıf kulaklıklardaki gibi gitarı, baterisi, vokalisti dip dibe girmiş gibi değil kesinlikle, hepsinin ayrı ayrı yeri olduğu hissi çok keyifli.



Xiaomi Mi Pro HD. Metal haznesi, malzeme kalitesi, dışarıdan görünümü çok hoş, aklım plastik malzemede değil, metal malzemede bulduklarımda. Silikonlu kablosu kutudan biraz eğri büğrü çıktı diye başta pek güven vermemişti lakin 3-4 aylık dönemde bir sorun çıkarmadı, çıkaracak gibi de görünmüyor. Belki merak ettiğiniz, kılıfın üzerindeki 1MORE yazısı neydi, aslında çok önemli bir detay zira Xiaomi, ses ürünleri tarafında 1MORE adlı, ses ürünleri üzerine odaklı bir markayla, üreticiyle çalışıyor.

Mi Pro HD’nin bu videonun çekildiği tarih itibarıyla MIUI Türkiye’deki fiyatı 125 lira. Bu performansın 100-200 lira bandında bas anlamında, özellikle Sony tarafında sağlam rakibi var, tamam ama detay ayrımı, orta frekanslar, tizler, o berrak ses profili, ülkemiz dahilinde rakipsiz, tam bir fiyat performans canavarı, benim de kişisel tercihim. LG V30+ gibi ESS Sabre ES9218P Quad DAC’lı, sese ayrı bir özenin gösterildiği bir telefonda çok çok keyifli, özellikle de maksimum ses anlamında tam potansiyeline erişiyorsunuz kulaklığın.