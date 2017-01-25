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Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarını kullandık

2 yıl
57,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayar dünyasının yeni bir oyuncusu daha var: Xiaomi. Akıllı telefonlarıyla dünya genelinde ses getiren şirket, Mi Air serisi bilgisayarlarıyla bu alanda da yükselmeyi hedefliyor.
Akıllı telefon dünyasının parlayan yıldızı Xiaomi, bir süre dizüstü bilgisayar alanına da atmış ve Mi Air serisi ilk modellerini duyurmuştu. Biz de şirketin yeni dizüstü bilgisayarını kullandık ve yorumlarımızı bu videoda paylaştık. 

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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Keşke Türkiye'de de satılsa

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Yanıtla +27
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Sharparrow 2 yıl
xiaomi gerçekten çok hızlı gidiyor.. umarım bir yerde çakılmaz.. adamlar isteyince kendileride yapabiliyorlarmış.. çinlilerin illa ki apple gibi amerikalıların taşeronluğunu yapmalarına gerek yokmuş.. isteyince oluyormuş demek ki!! darısı bizimkilerin başına..
xiaomi gerçekten çok hızlı gidiyor.. umarım bir yerde çakılmaz.. adamlar isteyince kendileride yapabiliyorlarmış.. çinlilerin illa ki apple gibi amerikalıların ...
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
şöyle ucuza efsane bir oyuncu bilgisayarı yapsalar parayı sadece Türkiye'den vururlar.
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Akbaba89 2 yıl
Çok hoş duruyor.Olmuş gayet olmuş.
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Kaiserslautern34 2 yıl
Bu markaya ayrı bir sempatim var. İsminden midir yoksa yaptığı ürünlerin elitliğinden midir nedir. Çabuk ısındırdı piyasaya kendini.
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kokokola 2 yıl
Erdi bey sağolsun, bilgisayarı her açıdan görelim diye evirmiş, çevirmiş. Fakat hep aynı taraf gözüküyor. Diğer tarafı bir türlü denk getirememiş.
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Trader Emre 2 yıl
Küçük olanı 500 dolar, almayı düşünüyorum.
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MyZorrr 2 yıl
Benim laptop ile aynı fiyat, aynı özelliklere sahip
ama benim pc 2.2kg bu xiaomi mi air 13.3 ise 1.03 kg
bunu görünce benim laptopa elektrik veresim gelmedi.
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Erbaa82 2 yıl
Ürünleri harika. Vestel'in ve diğer Türk firmalarının örnek alması lazım.
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Castiel 2 yıl
900 dolara alınır mı bu arkadaş ya? Çinliler pahalı yapik bu sefer
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m.can123 2 yıl
Donanimin guclu olmasi yetseydi casper da iyi bilgisayar yapardi :D kagit ustunde guzel ama almak istemezdim
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musabbu 2 yıl
Türkiyeyi de gelmesi gerekir.
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