Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarını kullandık

Dizüstü bilgisayar dünyasının yeni bir oyuncusu daha var: Xiaomi. Akıllı telefonlarıyla dünya genelinde ses getiren şirket, Mi Air serisi bilgisayarlarıyla bu alanda da yükselmeyi hedefliyor.

Akıllı telefon dünyasının parlayan yıldızı Xiaomi, bir süre dizüstü bilgisayar alanına da atmış ve Mi Air serisi ilk modellerini duyurmuştu. Biz de şirketin yeni dizüstü bilgisayarını kullandık ve yorumlarımızı bu videoda paylaştık.