Xigmatek en büyük kasa modelini tanıttı; Big Tower formundaki Elysium

Xigmatek yaptığı açıklamayla yeni kasa modeli Elysium'u duyurdu. Firmanın güncel ürün gamındaki en büyük kasa modeli olma özelliğine sahip Elysium, big-tower formundaki yapısı ile aynı zamanda sınıfının da en büyük kasalarından birisi. 230 x 618 x 663 mm boyutlarında ve 15.5 Kg ağırlığında olan kasa, EVGA'nın HTPX formundaki çift işlemcili Classified SR-2 modeli de dahil olmak üzere micro-ATX, ATX, E-ATX ve XL-ATX gibi farklı form faktörlerdeki anakartlarla sorunsuzca kullanılabiliyor.

Yapısında çelik kullanılan Elysium, tam 12 adet 5.25-inç sürücüye, 8 adet dahili 3.5-inç sürücüye ve 10 adet PCI slotuna ev sahipliği yapabiliyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki depolama sürücüleri için (HDD/SSD) entegre SATA istasyonuna da sahip olan kasa, geniş iç hacmi sayesinde piyasadaki modern ekran kartlarının tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan giriş-çıkış bölümünde eSATA, iki adet USB 2.0, iki adet USB 3.0, mikrofon ve kulaklık konnektörlerine yer verilen kasa, pek çok rakibinden farklı olarak aynı anda iki farklı güç kaynağının kullanımına olanak tanıyor ve bu sayede GTX 590 Quad SLI veya HD 6990 Quad Crossfire için tüm güç ihtiyacının kasa içerisinden sağlanmasına olanak tanıyor.

Tamamı arka panelde olmak üzere su soğutma sistemleri için tam 7 adet hortum deliğine sahip olan kasa, optik sürücüler ve depolama birimleri için alet gerektirmeyen pratik kuruluma olanak tanıyor. Toplamda dört adet fana yer verilen kasada, tamamı beyaz LED'li olan bu fanlardan 120mm çapında olan iki tanesi ön kısma, 140mm çapında olan fan arka kısma ve 200mm çapındaki en büyük fan ise yan panele yerleştirilmiş durumda. Siyah ve Gümüş olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulan Xigmatek Elysium'un penceresiz yan panele sahip versiyonu 159,90 Avro, pencereli yan panel sahip versiyonu ise 169,90 Avro olarak belirlenen satış fiyatlarıyla 19 Mayıs'ta kullanıma sunulacak.