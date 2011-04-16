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Xigmatek en büyük kasa modelini tanıttı; Big Tower formundaki Elysium

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
72,1b
1
23
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek yaptığı açıklamayla yeni kasa modeli Elysium'u duyurdu. Firmanın güncel ürün gamındaki en büyük kasa modeli olma özelliğine sahip Elysium, big-tower formundaki yapısı ile aynı zamanda sınıfının da en büyük kasalarından birisi. 230 x 618 x 663 mm boyutlarında ve 15.5 Kg ağırlığında olan kasa, EVGA'nın HTPX formundaki çift işlemcili Classified SR-2 modeli de dahil olmak üzere micro-ATX, ATX, E-ATX ve XL-ATX gibi farklı form faktörlerdeki anakartlarla sorunsuzca kullanılabiliyor.

Yapısında çelik kullanılan Elysium, tam 12 adet 5.25-inç sürücüye, 8 adet dahili 3.5-inç sürücüye ve 10 adet PCI slotuna ev sahipliği yapabiliyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki depolama sürücüleri için (HDD/SSD) entegre SATA istasyonuna da sahip olan kasa, geniş iç hacmi sayesinde piyasadaki modern ekran kartlarının tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan giriş-çıkış bölümünde eSATA, iki adet USB 2.0, iki adet USB 3.0, mikrofon ve kulaklık konnektörlerine yer verilen kasa, pek çok rakibinden farklı olarak aynı anda iki farklı güç kaynağının kullanımına olanak tanıyor ve bu sayede GTX 590 Quad SLI veya HD 6990 Quad Crossfire için tüm güç ihtiyacının kasa içerisinden sağlanmasına olanak tanıyor.

Tamamı arka panelde olmak üzere su soğutma sistemleri için tam 7 adet hortum deliğine sahip olan kasa, optik sürücüler ve depolama birimleri için alet gerektirmeyen pratik kuruluma olanak tanıyor. Toplamda dört adet fana yer verilen kasada, tamamı beyaz LED'li olan bu fanlardan 120mm çapında olan iki tanesi ön kısma, 140mm çapında olan fan arka kısma ve 200mm çapındaki en büyük fan ise yan panele yerleştirilmiş durumda. Siyah ve Gümüş olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulan Xigmatek Elysium'un penceresiz yan panele sahip versiyonu 159,90 Avro, pencereli yan panel sahip versiyonu ise 169,90 Avro olarak belirlenen satış fiyatlarıyla 19 Mayıs'ta kullanıma sunulacak.


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milyondabir 8 yıl
corsair 800D kasa kullanmaktayım.çift işlemcili Classified SR-2 anakartı almak istiyorum acaba kasamda sorun yaratırmı kasam buyuk ama genede bir sormak istiyorum sizlere.son olarak x4 girisine sahip bir disk pcı 16 girisini takınca calısırmı.
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Furkán 8 yıl
Xigmatek oldukça güzel bir iş çıkarmış.
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alpa07 8 yıl
güzel
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rbronline 8 yıl
güzel bir kasa olmuş ve oldukça ferah.....
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..Knight.. 8 yıl
Xigmatek'den güzel bir hamle. Bakalım ülkemizde fiyatlar nasıl olacak...
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djduke 8 yıl
bir tek yan kapak olmamış 2 tane 20 cm fan atsalar süper olurmuş bence.Tam hayalini kurdugum tipte bir kasa. fiyatı boyutlarına göre normal ama. Boş bir kasa içinde 400 tl gibi bir rakam çok yaa...
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DARTH_BLACK 8 yıl
su soğutma sahibi olarak armor+ kasamdan vazgeçirtecek bir kasa yapmışlar

benim için önemli olan içi geniş ve su soğutma bileşenlerini en maksimum seviyede kurabileceğim bir kasa benim için önemlidir.Ön tarafdaki ekstra slotlar su haznesi ve fan kontrolcüler yanında dvd rw içinde yeterli sayıya sahip (genelde 6 adet 5" panelim gidiyor )dolayısı ile ilgimi çeken bir kasa oldu.Ayrıca harici hdd dock olayı çok harika,ekstra donanım almaya gerek kalmıyor.Dikkate değer ve takip edeceğim bir kasa oldu bu model..
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Rock_Rage 8 yıl
Guzel kasaymıs kapsamli bir upgrade gidecegim zaman dusunebilecegim bir kasa.
SAYGILARLA
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knnkpln 8 yıl
Senin bu saydıkların şimdiki kasaların alayında var.Yan tarafa fan takarak havaya sen yön vereceksin tabi hava soğutma kullanmak istiyorsan.Su soğutma kullanacaksan komple bütün sisteme dediklerinin bir faydası olmuyor gerçi hava soğutma kullanıp kasaya bu kadar para verip yan tarafa fan takmaman saçma olur dimi.
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drserk 8 yıl

knnkpln

Senin bu saydıkların şimdiki kasaların alayında var.Yan tarafa fan takarak havaya sen yön vereceksin tabi hava soğutma kullanmak istiyorsan.Su soğutma kullanacaksan komple bütün sisteme dediklerinin bir faydası olmuyor gerçi hava soğutma kullanıp kasaya bu kadar para verip yan tarafa fan takmaman saçma olur dimi.


haklısın aslında. kafama takılan,yan fanın hava akışını dediğim şekillerde engellemesi gibi bir düşünce.. ama tabi yan fan olmaz allta ve üstte olur o da ayrı :) kasaların hepsinde de oluyor yan fan sonuçta.
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Xagdas 8 yıl
içine 2 tane Micro ATX sistem kurarım.
1 tanede orjinali gibi switch yaparım oraya... :)
1tanesi onboard ekran kartlı download pc, öteki mesela i5 ve 5850'li gibi...
Değişik ve güzel olur.
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Squadd 8 yıl
farklı bir kasa.Haf-x'e rakip olabilirmi acaba? türkiyedeki fiyatı biraz yüksek olcakmış gibime geliyor
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drserk 8 yıl
fan yan kapağa konulmasa olmaz mıydı acaba? yan kapaktan içeri giren hava cpu soğutucu+ekran kartı üzerine denk geliyor ve ekran kartından çıkan havaya karşı içeriye hava girmeye çalışıyor. sonuçta burada hava direnci olmuyor mu? oluyor diye düşünüyorum.bir de cpu soğutucudan üflenen havanın da önünde direnç dürenç oluşuyor ve içrideki hava kısmi olarak hapsolmuyor mu? ayrıca da cpu soğutucunun yüksekliği nedeniyle sığmaması açısından yan fan içeriden monte edilmesi ne kadar doğru? bir çok kasada böyle görüyorum. elbet benim düşünmediğim bir nokta var gibi ve bu yan fanların dediklerimin üzerinde faydası oluyor galiba..
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bayrak23 8 yıl
Estetik, şık ve siyah modifikasyona uygun yapısıyla beğenimi kazandı, haber için saolun..
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