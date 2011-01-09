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Xigmatek yeni kasa modeli Asgard III'ü kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,3b
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23
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Xigmatek yeni kasa modeli Asgard III'ü satışa sunuyor. 192 x 410 x 475 mm boyutlarında ve 5.4 Kg ağırlığında olan Asgard III, tamamı Siyah olan iç ve dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yapısında Çelik kullanılan Asgard III, üç adet 5.25-inç ve yedi adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliğ yapabilen mid-tower formundaki kasa, kasa içi donanımlar için alet bağımsız hızlı kurulum olanağı da tanıyor.Giriş-çıkış panelinde USB 2.0 ve ses poartlarına yer verilen kasanın iki farklı versiyonu bulunuyor.

Arka kısmında bir adet 120mm fana bulunan Asgard III'ün 80mm, 92mm ve 120mm çapında iki adet fan kullandırabilen yan panele sahip versiyonu 34,90 Avro, pencereli panele sahip versiyonu ise 39.90 Avro seviyesindeki fiyatlarıyla Avrupa'da kullanıma sunuluyor.


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devrimdoga 8 yıl
@Reddemon35 +1 :)
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Chris Brown 8 yıl
40 Euro olacaksa zaten TR ye hiç gelmesin , TR de bu kasanın fiyatı 80TL yi geçerse satılması mümkün görünmüyor. Aynı fiyat aralığındaki rakipler daha geniş , daha kullanılabilir hatta daha yakışıklı
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Reddemon35 8 yıl
Şu dar kasa yapmaktan vaz geçip biraz enine derin kasalar yapsalarda şu aptal kablo demetlerini o boşluğa gizleyebilsek.
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MxFxOx 8 yıl
görüntü yok, fonksiyon yok ve psu da yok
550 watt ğüç kaynağı olsa oradan kurtarırdı.40 euro TR'de 100-150 arasına denk gelir.
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_SeRHaT_ 8 yıl
Bu pencereli kapaktan Asgard II Pure Black için olanı var mıdır, varsa nereden bulabilirim?
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gunescan 8 yıl
Hiç Asgard tipi yok ama :)
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Furkán 8 yıl
Yan taraftaki Plexy hoş olmuş ama ön panel hiç hoşuma gitmedi.. Serinin diğer modellerinin Ön panelleri çok daha güzeldi.. Ayrıca serinin diğer Kasa'larıyla içi tamamen aynı. Biraz daha köklü bir değişiklik yapılsaydı ve tasarımıyla biraz daha ilgilenilseydi çok daha güzel olabilirdi.
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WoXeD 8 yıl
eski modellerine göre tek getirisi biraz daha derin yapısı.ama tipi güzel olmamış
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bayozi 8 yıl
Beğenmedim.
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levanesa 8 yıl
Turkıyeye ortalama 100 liraya gelir.Icıne asgard II dekı gıbı kalıtelı bır psu koyup asgard II gıbı ucuza satılacaksa bence gayet ıyı olur.
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vulcain 8 yıl
yaramaz...
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ThE LoSt 8 yıl

vulcain

yaramaz...


kesinlikle yaramaz
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maliahmet1 8 yıl
düşük fiyatlı şekilsiz bi kasa
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