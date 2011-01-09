Xigmatek yeni kasa modeli Asgard III'ü kullanıma sunuyor

Komponent üreticisi Xigmatek yeni kasa modeli Asgard III'ü satışa sunuyor. 192 x 410 x 475 mm boyutlarında ve 5.4 Kg ağırlığında olan Asgard III, tamamı Siyah olan iç ve dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yapısında Çelik kullanılan Asgard III, üç adet 5.25-inç ve yedi adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliğ yapabilen mid-tower formundaki kasa, kasa içi donanımlar için alet bağımsız hızlı kurulum olanağı da tanıyor.Giriş-çıkış panelinde USB 2.0 ve ses poartlarına yer verilen kasanın iki farklı versiyonu bulunuyor.

Arka kısmında bir adet 120mm fana bulunan Asgard III'ün 80mm, 92mm ve 120mm çapında iki adet fan kullandırabilen yan panele sahip versiyonu 34,90 Avro, pencereli panele sahip versiyonu ise 39.90 Avro seviyesindeki fiyatlarıyla Avrupa'da kullanıma sunuluyor.