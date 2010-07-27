ASUS ROG Rampage III GENE

Ekstrem Bilgisayar Kullanımının Boyutlarını Değiştiriyor



Yeni Rampage III GENE Benzersiz Özellikleri İle Intel X58 Performansını Mikro Boyutta Sağlıyor

Yüksek performans düşkünleri, microATX devre kartlarından oluşan Oyuncular Cumhuriyeti GENE serisini tanıyor ve ona güveniyor. Yeni ASUS Rampage III GENE, yer ve enerjiden tasarruf ettirerek microATX formuna aynı ekstrem performans seviyesini sağlayan Rampage II GENE'nin başarısını devam ettiriyor. Küçük bir yapı arayan kasa modifiye severler, LAN partisi katılımcıları ve bilgisayar oyuncuları için mükemmel bir seçim sunuyor.

Benzersiz ROG Avantajları

Rampage III GENE veya R3G, Rampage III Extreme'i en çok satan ürün haline getiren üstün özellikleri barındırıyor. Altı çekirdekli Intel i7-980X işlemcileri destekleyen Intel X58 yonga seti ve ayrıca kullanıcılar için mümkün olan en hızlı veri iletimini sağlamak üzere güncellenmiş USB 3.0 SATA 6Gb/s bağlantı arabirimi içeriyor.

Rampage III GENE anakartı diğer microATX rakiplerinden ayıran en önemli özelliği Oyuncular Cumhuriyeti (ROG ? Republic of Gamers) geleneğini taşıyor olması. Küçük boyutuna rağman bol miktarda overclock ve sınırsız performans özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bilgisayar tweaking meraklıları ve yeni başlayanlar için, Rampage III GENE bilgisayar kapasitelerini en üst seviyeye çıkartmak için sayısız yol sağlıyor. ROG Connect, benchmarking işleminin daha kendine has bir ortamda meydana gelmesi ve sonuçların daha doğru bir şekilde ortaya çıkabilmesi için saf donanım seviyesinde bir harici uyumlu cihazdan USB kablosu aracılığıyla uzaktan overclocking yapılabilmesini sağlıyor.

ProbeIt, devre kartının farklı parçalarından gerçek zamanlı olarak doğru teşhis ve voltaj okunması sağlıyor ve böylece ayarlayıcılar overclocking çalışmalarının donanım üzerindeki etkilerini yakından takip edebiliyor. Bu da bilgisayar modlama ve oyun eğlencesi sağlamaya yönelik ROG vaadinin bir bölümünü oluşturuyor.

Benzersiz Aksiyon İçin Zengin İçeriklerle Yüklü

Ekstrem oyunculuğa vurguda bulunarak R3G, deneyimleri daha yoğun ve daha etkili kılmak üzere üstün özellikler içeriyor. Supreme FX X-Fi 2 ses özelliği, sesle ilgili her nüansın tamamen hissedilebildiği bir 3D sonik ortam hazırlarken oyuncuların daha önceden duyulmayan surround sesleri duymasını sağlayarak EAX 5.0'ı destekliyor. R3G ayrıca genel ses efekt kalitesini arttırmak üzere altın kaplamalı kulaklık jakı ve katı hal kapasitörleri gibi yüksek kalitedeki materyallerle birlikte geliyor.

Benzer şekilde, yeni devre kartı bulut (cloud) hizmetlerinin ve çok oyuncu odaklı oyunlar çağında online engelleri ortadan kaldırmak üzere bağlantı özelliklerini de geliştiriyor. True Intel Gigabit LAN, en yüksek seviyede performansı garanti etmek üzere hızlandırılmış bağlantılar sağlıyor ve işlemci kullanımını çarpıcı bir şekilde azaltıyor. GameFirst, kullanıcılara online oyun performansını kısıtlamadan aynı anda hem indirme, hem de diğer görevlerin arka planda gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlantılarını öncelikli hale getirmek için güçlü bir araç sağlıyor.

CPU Level Up, sistem yükleri daha yüksek saat hızları gerektirdiğinde meydana gelen akıllı işlemci overclockingine otomatik şekilde yardımcı oluyor.

Küçük ama çok amaçlı

Overclocking ile ilgilenenler ROG Connect ile daha iyi bir performans elde ederken, kasa modlayıcıları da küçük boyutlar içerisinde bulunan inanılmaz gücü beğenecektir. Ve elbette özellikle LAN partilerine katılanlar olmak üzere tüm oyuncular, R3G'nin muhteşem ses ve online özelliklerinin keyfini sürecekler. Çekici harika özellik dengesi ve akıllı alan kullanımı, önceki tüm GENE devre kartlarında olduğu gibi hit haline gelecek.

Teknik Özellikler

Model ASUS ROG Rampage III GENE İşlemci LGA1366 soket Intel® Core?i7 Extreme Edition / Core?i7 İşlemci Yonga seti Intel® X58/ICH10R Bellek 6 x DIMM, maks 24GB DDR3

2200(OC)/2133(OC)/2000(OC)/1800(OC)/1600/1333/1066 MHz PCIe x16 yuvaları 2 x PCIe2.0 x16 yuva, dual x16 modunu destekler Çoklu Grafik İşlemci NVIDIA SLI? / ATI CrossFireX? destekler LAN Gigabit Intel® LAN Ses SupremeFX X-Fi 2 yerleşik Depolama 2 x USB 3.0

11 x USB 2.0 Özel özellikler ROG Connect

Game First

CPU Level Up

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