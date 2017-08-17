Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Yeni geliştirilen ilaçla yan etkiler ortadan kalkabilir

Mide rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar ne yazık ki mideye hatta tüm vücuda zarar verebiliyor. Yeni geliştirilen ilaçla bu yan etkiler ortadan kaldırılabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,4b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oral yoldan kullanılan mide ilaçlarının etken maddesinin mide asidiyle parçalanıp etkisini kaybetmesini engellemek amacıyla dış yüzeyleri ortamın pH değerini yükselten bir madde ile kaplanır. Bununla birlikte ne yazık ki bu ilaçlar uzun süreli kullanımda baş ağrısı ve yorgunluktan tutun depresyona kadar ciddi yan etkilere sahip.

Bu duruma çare arayan bilim adamlarının son geliştirdiği ilaçla bu sorunlar tarihe karışacağa benziyor. Yeni ilaç aslında yine ortamın asiditesini azaltıyor lakin daha kısa sürede mide kendine gelebiliyor. Üstelik aktarılanlara göre böylelikle ilacın etken maddesinden daha fazla faydalanılabilmiş.

Yapısı

Geliştirilen ilacın yapısında ise en altta magnezyum ve onun üzerini kaplayan titanyum dioksit bulunurken, bu yapıların dışında da sırasıyla klaritromisin antibiyotiğiyle chitosan maddesi yer alıyor. En dıştaki chitosan ilacın mide duvarına yapışmasını sağlarken, en içteki magnezyum gastrik asitle tepkime vererek ilacın parçacıklarının mide içerisinde hareketini sağlıyor. Bu esnada hidrojen mikro baloncukları meydana getiren maddenin sayesinde ortamın pH derecesi yükseliyor.
Son olarak şu an için çalışma insanlarda denenmeye başlanmamış dolayısıyla bünyemizdeki etkisinin nasıl olacağı henüz belirsiz. Yine de uzmanlar deneyden bir hayli ümitliler. Umarız çalışma olumlu bir şekilde sonuçlanır ve midesinde bakteriyel enfeksiyon yaşayan hastalar daha kaliteli bir tedavi süreci geçirirler.

http://jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=2282 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qaso 2 yıl
Size kötü bir haberim var; Maalesef Ürettiğimiz ilaçların büyük bir kısmının orta ve uzun vadede çok ciddi yan etkileri var. Size tavsiyem hayatınız boyunca minumum ilaç kullanmanızdır, özellikle de antibiyotiklerden, HIV'den ve Ebola'dan kaçtığınız gibi korkun ve kaçın. !Winter is coming!...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Böyle haberlere itibar etmiyorum . Bugün harika denilen seyler Yillar sonra Hüsran veya zarar olarak nitelendiriliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Neden böyle clickbait başlıklar atılıyor her seferinde anlamıyorum :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iOS platformunda Touch ID iptal etme dönemi başlıyor 2 yıl PS4 sistem yazılımının 5.0 Beta sürümü yayınlandı 2 yıl 4.4 kilometre çapındaki dev asteroit Dünya'yı teğet geçecek 2 yıl TUİK’ten 2017 yılı Türkiye teknoloji kullanım araştırması 2 yıl Nokia 9 için ilk işaret geldi 2 yıl Modern araçların güvenlik sistemlerine müdahale edilebilecek hayati bir açık bulundu 2 yıl Hollywood'da Türk Film Festivali düzenlenecek 2 yıl AMD’nin yeni sürücüsü madencileri sevindirecek: İşte test sonuçları! 2 yıl Hyundai, uzun menzilli premium bir elektrikli otomobil geliştiriyor 2 yıl Google, yapay zeka işleme uzmanı AIMatter’i satın aldı 2 yıl BMW Concept 8 Serisi ve Concept Z4 Serisi tanıtıldı 2 yıl MediaTek 29 Ağustos'ta Helio P23 ve P30'u duyuracak 2 yıl McDonald's'ın tanıtım mailinde iPhone 8 görseli 2 yıl Shazam karakteri de beyazperdeye uyarlanıyor 2 yıl Facebook kamerasından artık GIF paylaşmak mümkün 2 yıl Google Search Lite geliyor 2 yıl Obi-Wan Kenobi filmi için hazırlıklara başlandı 2 yıl Google Haritalar'a Soru-Cevap özelliği eklendi 2 yıl LG V30, tanıtımına günler kala kendini gösterdi 2 yıl Başbakan'ın Türkçe ile ilgili uyarısı sonrası ilk öneri: CD yerine yoğun teker 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni geliştirilen ilaçla yan etkiler ortadan kalkabilir Sonraki Nikola Motor üstün özelliklere sahip elektrikli UTV'sini duyurdu 2 yıl HyperX'ten iki yeni mekanik klavye 2 yıl Elon Musk’un yapay zekası Dota 2’de fırtına estiriyor 2 yıl Trump tweet attı, Amazon hisseleri çakıldı 2 yıl Ford, geleceğin otonom araçları için sökülebilir direksiyon ve pedalların patentini aldı 2 yıl Samsung taşınabilir SSD T5 tanıtıldı 2 yıl Toyota, bir çeşit görünmezlik cihazının patentini aldı 2 yıl Çin üretimde robotlaşma konusunda rekora koşuyor 2 yıl Almanya yaşanan skandallar sonrası benzin ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor 2 yıl HBO'nun bu defa sosyal medya hesapları hacklendi 2 yıl TOBB Açıkladı: Türkiye, e-ticarette Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi 2 yıl Hepsi Asus hepsi çift kameralı 2 yıl Samsung Galaxy S8 deneyimim | Alır mıydım? 2 yıl Amiral gemisi Asus ZenFone 4 Pro karşınızda 2 yıl NAND bellek stok sıkıntısı gelecek yıla kadar uzayabilir 2 yıl Razer’den en uzun kullanım süresine sahip fare 2 yıl Google Pixel 2 kenar sensörlerine sahip olacak 2 yıl UPS, sanal gerçeklik ile eğitime başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı 2 yıl GDDR bellek fiyatları %30 arttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim