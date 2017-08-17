Yeni geliştirilen ilaçla yan etkiler ortadan kalkabilir

Yapısı

Geliştirilen ilacın yapısında ise en altta magnezyum ve onun üzerini kaplayan titanyum dioksit bulunurken, bu yapıların dışında da sırasıyla klaritromisin antibiyotiğiyle chitosan maddesi yer alıyor. En dıştaki chitosan ilacın mide duvarına yapışmasını sağlarken, en içteki magnezyum gastrik asitle tepkime vererek ilacın parçacıklarının mide içerisinde hareketini sağlıyor. Bu esnada hidrojen mikro baloncukları meydana getiren maddenin sayesinde ortamın pH derecesi yükseliyor.

Son olarak şu an için çalışma insanlarda denenmeye başlanmamış dolayısıyla bünyemizdeki etkisinin nasıl olacağı henüz belirsiz. Yine de uzmanlar deneyden bir hayli ümitliler. Umarız çalışma olumlu bir şekilde sonuçlanır ve midesinde bakteriyel enfeksiyon yaşayan hastalar daha kaliteli bir tedavi süreci geçirirler.

http://jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=2282

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kullanılan mide ilaçlarının etken maddesinin mide asidiyle parçalanıp etkisini kaybetmesini engellemek amacıyla dış yüzeyleri ortamınbir madde ile kaplanır. Bununla birlikte ne yazık ki bu ilaçlar uzun süreli kullanımda baş ağrısı ve yorgunluktan tutun depresyona kadarsahip.Bu duruma çare arayan bilim adamlarının son geliştirdiği ilaçla bu sorunlar tarihe karışacağa benziyor. Yeni ilaç aslında yine ortamınazaltıyor lakinmide kendine gelebiliyor. Üstelik aktarılanlara göre böylelikle ilacınmaddesindenfaydalanılabilmiş.