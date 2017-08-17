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Çin üretimde robotlaşma konusunda rekora koşuyor

Dünyanın nüfus olarak en büyük ülkesi olan Çin, üretimde robotlaşmayı artırmada da dünyanın lideri oldu. Gelecek 3 yıl içerisinde bu rakamın daha da yukarılara çekilmesi hedefleniyor. İşte detaylar:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilgehan Kalkan
Yazar
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Üretimlerin makineleşmesi her geçen gün artarken Çin'den gelen veriler de bu durumu gözler önüne seriyor. Çin, 2016 yılında üretim robotları kurulumu konusunda önceki yıla göre %27'lik artışla tam 87 bin robotu daha üretim hatlarına indirdi. Toplamda 340 binlik üretim robotuyla tüm dünyaya üretim yapan ülkenin yükselişi tahminlerin üstünde gelişim gösteriyor.

Bilindiği gibi 2015 yılının mayıs ayında "CM2025" adıyla başlatılan önemli sektörlerde üretim lideri olma atağı devam ediyor. Bu noktada üretimde robotlaşmanın artması çok önemli. Endüstri 4.0 ile birlikte sistemlerin birbiri ile etkileşiminin artacağı süreçte robotlar üretimdeki hata paylarını ve üretim maliyetlerini düşürmek için önemli rol üstleniyor. 

Mevcutta üretimde her 10 bin işçiye düşen robot sayısında lider olan Güney Kore'de bu oran 531. Çin'de ise bu konuda 2020 hedefi 150 seviyelerine çıkabilmek. Aradaki farkın en büyük sebebi ise mevcutta Çin'de 750 milyon civarında işçi olması, bu da üretimde robotlaşma ne kadar artsa da bu oranın Güney Kore'ye oranla düşük kalmasına sebep olacak.

Çin'de kurulan robotların yaklaşık 3'te biri yine Çin'de üretilmekte ve bu da ülke ekonomisine yön vermekte. Zamanla bu üretimin de artması beklenirken uzak gelecekte mevcut nüfusunun ne olacağı konusu ise şu an için halen soru işareti.


https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robots-china-breaks-historic-records-in-automation Yorum Yaz
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John WICK 2 yıl en beğenilen Bay Muhalefet
Bay Muhalefet
İşsizlik olsun da iç savaşla yiyin birbirinizi lanetli kavim

Çinliler mi lanetli kavim ? Hiç tanışmamışsın Türke tercih ederim.
Bay Muhalefetİşsizlik olsun da iç savaşla yiyin birbirinizi lanetli kavimÇinliler mi lanetli kavim ? Hiç tanışmamışsın Türke t...
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forumu 2 yıl
Iyi de vu sanayilesme, beraberinde issizlik te getiriyor. Bunu nasil aşacaklar acaba.
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paratuzağı 2 yıl IraArel
IraArel
Zaten dünyanın 3te1 nüfusundan fazlasına sahipsiniz.
Ne olacak o adamlar?
Yenecek köpek de kalmadı sokakta.

amerika ile savaşsın hem adam azalır hem de dünya amerika belasıdan kurtulmuş olabilir
IraArelZaten dünyanın 3te1 nüfusundan fazlasına sahipsiniz.Ne olacak o adamlar?Yenecek köpek de kalmadı sokakta.amer...
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fuujitsu 2 yıl
Bu Çin patlayacak en sonunda öyle geliyor bana aşırı hızlı gelişiyorlar.
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ornitolog 2 yıl
çin fabrikalarına robot işçi alıyor
bizimkiler suriyeli işçi alıyor
misyon vizyon gelişmişlik ve geri kalmışlık
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CeeMoo 2 yıl ornitolog
Çüş ohaaa çüş burdan bu nasıl çıkar şuan istesende çin'in yaptığını yapamazsın adamlar çalışıyor bizdeki üni konularını ortaokul seviyesindeki çocuklarına öğretiyor.Sende gel burdan salla tutarsa
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sistemli adam 2 yıl
yapmayın böyle.
1,5 milyar insana ben mi iş bulacağım ?
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Leaderjack1 2 yıl
Birde adam gibi calışsalar 2 gün calışıyor 5 gün yatıyor parça bekliyor hep arıza hep arıza.japon robotuna göre 5 kat ucuz ama gel iş yapalım diyince robata 10 kat yavaş japon a göre
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kadirirdem 2 yıl
Çin geleceğin ülkesi olacak ileride..
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IraArel 2 yıl
Zaten dünyanın 3te1 nüfusundan fazlasına sahipsiniz.
Ne olacak o adamlar?
Yenecek köpek de kalmadı sokakta.
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paratuzağı 2 yıl IraArel
IraArel
Zaten dünyanın 3te1 nüfusundan fazlasına sahipsiniz.
Ne olacak o adamlar?
Yenecek köpek de kalmadı sokakta.

amerika ile savaşsın hem adam azalır hem de dünya amerika belasıdan kurtulmuş olabilir
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Bay Muhalefet 2 yıl
İşsizlik olsun da iç savaşla yiyin birbirinizi lanetli kavim
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farkli acidan bakan 2 yıl Bay Muhalefet
Hocam niye öyle dediniz?
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John WICK 2 yıl Bay Muhalefet
Bay Muhalefet
İşsizlik olsun da iç savaşla yiyin birbirinizi lanetli kavim

Çinliler mi lanetli kavim ? Hiç tanışmamışsın Türke tercih ederim.
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12 Angry Men 2 yıl
Dunyanın nufusunun azalması lazım, özellıkle çin ve hindistan gibi ülkelerde.
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faniseyler 2 yıl
Biri çinden 20 milyon robot alsa da yatsak işe gitmesek
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forumu 2 yıl
Iyi de vu sanayilesme, beraberinde issizlik te getiriyor. Bunu nasil aşacaklar acaba.
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