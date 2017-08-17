Çin üretimde robotlaşma konusunda rekora koşuyor

Üretimlerin makineleşmesi her geçen gün artarken Çin'den gelen veriler de bu durumu gözler önüne seriyor. Çin, 2016 yılında üretim robotları kurulumu konusunda önceki yıla göre %27'lik artışla tam 87 bin robotu daha üretim hatlarına indirdi. Toplamda 340 binlik üretim robotuyla tüm dünyaya üretim yapan ülkenin yükselişi tahminlerin üstünde gelişim gösteriyor.

Bilindiği gibi 2015 yılının mayıs ayında "CM2025" adıyla başlatılan önemli sektörlerde üretim lideri olma atağı devam ediyor. Bu noktada üretimde robotlaşmanın artması çok önemli. Endüstri 4.0 ile birlikte sistemlerin birbiri ile etkileşiminin artacağı süreçte robotlar üretimdeki hata paylarını ve üretim maliyetlerini düşürmek için önemli rol üstleniyor.

Mevcutta üretimde her 10 bin işçiye düşen robot sayısında lider olan Güney Kore'de bu oran 531. Çin'de ise bu konuda 2020 hedefi 150 seviyelerine çıkabilmek. Aradaki farkın en büyük sebebi ise mevcutta Çin'de 750 milyon civarında işçi olması, bu da üretimde robotlaşma ne kadar artsa da bu oranın Güney Kore'ye oranla düşük kalmasına sebep olacak.

Çin'de kurulan robotların yaklaşık 3'te biri yine Çin'de üretilmekte ve bu da ülke ekonomisine yön vermekte. Zamanla bu üretimin de artması beklenirken uzak gelecekte mevcut nüfusunun ne olacağı konusu ise şu an için halen soru işareti.