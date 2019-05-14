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Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım

3 hf.
3,6b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kendime kurduğum mini setin en önemli parçalarından biri olan kablosuz mikrofon setim de geldi. Rode Wireless Go, boyutlarından beklenmeyecek performansıyla son dönemde çıkan en etkileyici mikrofon
Kendime kurduğum mini setin en önemli parçalarından biri olan kablosuz mikrofon setim de geldi. Rode Wireless Go, boyutlarından beklenmeyecek performansıyla son dönemde çıkan en etkileyici mikrofon seti. 

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dark_prince60 3 hf.
DH' e beğenmedim butonu gelsin artık
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DH Misafiri 3 hf.
çok para ve karşılığını vermiyor paranıza yazık etmişsiniz
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WoXeD 3 hf.
aradaki farke değecek kadar fazla fark yok gibi. pahalı kitin frekans aralığı daha geniş.ama buda iş görür seviyede.
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FerdosParadise 3 hf.
Hayırlı olsun inşaALLAH. ALLAH ve İslam yolunda sağlıklıca kullanırsın inşaALLAH. İnşaALLAH bu mikrofonla Evrim Propagandası yapazsın Mesut kardeş.senden ricam Evrim ağacındaki "İnsan Süretindeki Şeytanlar" ile irtibatını kes ve ya azalt.Hiç o şeytanlarla muhatab olmna! onların Donanımhaberde EDİTÖR olarak işe alma! ALLAH dostu ol Mesut...Şeytanlardan uzak dur...İnan deymez...
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ungalath 3 hf.
şu başlıkta bir vidyo görsem youtube da ilgilenmiyorum seceneğine tıklardım. cidden çok kötü. izlemedim vidyoyu bu arada.
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mementopolis 3 hf.
Ilker canikligil dah basit anlatmisti bunu. dh ise abartarak :D yaninda 32 bit ses sistemi ile :D ve maalesef kendisi donanim editörü veya haberleri yapmiyor.
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MC.CYBER_ 3 hf.
alıcı, verici ve böyle koça bir şey :=))) Sadece ses dinleyince insanın aklına pek iyi şeyler gelmiyor. :=)) Ne güldüm :=)))
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DH Misafiri 3 hf.
Sanki para vererek alındı.İnceleme yapıyoruz deyinde daha inandırıcı olsun.
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fuckulteli 3 hf. DH Misafiri
DH Misafiri
Sanki para vererek alındı.İnceleme yapıyoruz deyinde daha inandırıcı olsun.

İzleyip dinlemiyor musunuz yoksa başka bir aksaklık mı yaşıyorsunuz? Videoda ne diyor, para verdim, kendim için aldım.
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musty578 3 hf.
adamlar prof isler yapiyo aga kullandiklari mikrofon 650 dolar mis yani 3500 tl mi yapiyo sadece ses icin
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poko001 3 hf. musty578
Ses kayıt stüdyolarındaki vokal kayıtlarında 20.000$'lara varan mikrofonlar kullanılıyorken 650$ pek yüksek bir rakam değil.
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DH Misafiri 3 hf.
Mesut Çevik son iki kamera videosunda bir yıllık gelirimi harcadı.
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