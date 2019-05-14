Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım

Genel Yayın Yönetmeni
Kendime kurduğum mini setin en önemli parçalarından biri olan kablosuz mikrofon setim de geldi. Rode Wireless Go, boyutlarından beklenmeyecek performansıyla son dönemde çıkan en etkileyici mikrofon
Kendime kurduğum mini setin en önemli parçalarından biri olan kablosuz mikrofon setim de geldi. Rode Wireless Go, boyutlarından beklenmeyecek performansıyla son dönemde çıkan en etkileyici mikrofon seti.
Paylaş Tweetle
İzleyip dinlemiyor musunuz yoksa başka bir aksaklık mı yaşıyorsunuz? Videoda ne diyor, para verdim, kendim için aldım.