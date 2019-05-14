Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım

Kendime kurduğum mini setin en önemli parçalarından biri olan kablosuz mikrofon setim de geldi. Rode Wireless Go, boyutlarından beklenmeyecek performansıyla son dönemde çıkan en etkileyici mikrofon

Kendime kurduğum mini setin en önemli parçalarından biri olan kablosuz mikrofon setim de geldi. Rode Wireless Go, boyutlarından beklenmeyecek performansıyla son dönemde çıkan en etkileyici mikrofon seti.