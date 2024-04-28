LG Electronics, inovatif yeni ürünlerini bu yıl Abu Dabi'de LG Showcase MEA 2024'te tanıttı

LG, “Birlikte Yeniden Keşfetme” teması etrafında kurguladığı etkinlikle, tüketici deneyimini geliştiren yenilikçi ürünlerini pazara sunma vizyonunu ekosistem yaklaşımıyla bir kez daha ortaya koydu

LG Showcase MEA 2024, LG’nin sunduğu en yeni ürünleri bizzat deneyimlemek üzere konuklarını ve iş ortaklarını ağırladı. Abu Dabi'de düzenlenen 2 günlük etkinlikte, LG Electronics, bölgede uygulamaya koyacağı tüm yenilikleri bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl Dubai'de gerçekleştirilen başarılı etkinliğin ardından, bu yıl yeniden düzenlenen LG Showcase, LG Electronics'in müşteri odaklı yeniliklerini deneyimlemek için önemli bir platform. “Birlikte Yeniden Keşfetme” teması etrafında kurgulanan etkinlikte aynı zamanda şirketin, tüketicilerin deneyimini geliştiren yenilikçi ürünleri pazara sunma vizyonunu da ortaya koydu. Biz de etkinliği yerinde takip ettik ve markanın sunduğu ürünleri Donanım Haber izleyicileri için aktarmaya çalıştık.

Bu büyük ölçekli etkinlikte yeni ürünler sergilenirken, LG Electronics ürünlerinin ideal kullanım senaryosunun sergilendiği alanları da sundu. Bu alanlar arasında şüphesiz en çok dikkat çekenlerden birisi de 120 Hz'de kablosuz olarak 4K video ve ses aktarımı sağlayan dünyanın ilk Zero Connect teknolojisine sahip tüketici TV'si 97 inç LG SIGNATURE WIRELESS OLED M’in de sergilendiği alan oldu. LG'nin yenilikçi StanbyME Go'su, taşıma çantası tasarımıyla gelen 27 inç FHD akıllı ekranı ve üst düzey taşınabilirlik sağlayan ve ürünü dış mekan kullanımı için ideal hale getiren üç saatlik yerleşik pili ile sergilendi.

Etkinlikte, LG’nin amiral gemisi TV'lerinde kullanılacak yeni α (Alpha )11 işlemci ve en yeni WebOS ile LG Electronics'in işlemci ve yazılım alanındaki en son yenilikleri vurgulandı. α (Alpha )11 işlemci, izleme deneyimini geliştiren güçlü AI özellikleri için amiral gemisi TV'lerde aktif olarak kullanılacak.

Beğenilen işletim sistemi WebOS ise daha geniş başlık kartları ve daha düzgün döşemelerle yenilenmiş bir ana ekran getirecek. Yeni WebOS'un, yerel ortaklar da dahil olmak üzere 300 TV markasını ve 3.500 içerik ortağını kapsayacağı ve MEA bölgesinde aktif kullanıcı büyümesinde 20 kat artış sağlayacağı belirtildi.

Güçlü baslarla birlikte cesur ve yüksek sesler sunan yeni XBOOM hoparlörleri de dahil olmak üzere görsel-işitsel ürünler arasında sınıfının en güçlü parti hoparlörü olduğu söylenen LG XBOOM XL9T bu yenililiklerden fazlasıyla nasibini almış. XL9T'nin daha küçük versiyonu olan 200W çıkışlı LG XBOOM XL5S aynı zamanda animasyon desenleri, görsel EQ ve hatta karakterler sunan dinamik piksel aydınlatma efektine sahip.

LG'nin beklenen, şık ve en küçük 4K taşınabilir projektörü LG CineBeam Q ise bir 4K lazer projektör niteliğinde. Sadece çarpıcı görüntü kalitesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli akış özellikleri sunuyor ve minimalist tasarımı her türlü ev dekorasyon anlayışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.

BT alanında, dünyanın ilk VESA sertifikalı Çift Modlu oyun monitörü olan yeni 32GS95UE'nin yanı sıra üretkenlik ve eğlence için olmazsa olmaz LG MyView Akıllı Monitör de dahil olmak üzere en yeni LG UltraGear OLED oyun monitörleri serisi sergilendi. Ayrıca LG Electronics, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için ideal olan, Mikro LED teknolojisinin parlaklığıyla son derece dikkat çekici görüntü kalitesi sunan, 4K (3840 x 2160) çözünürlüklü Mikro LED ekranı olan LG MAGNIT'i (model LSAL006) tanıttı. LG, perakende kullanım için LG kafe deneyim alanında OLED şeffaf ekranları da sergiledi.

Sergi alanında çamaşır makineleri ve iklimlendirme çözümlerinin yanı sıra markanın ankastre çözümlerinin de aralarında bulunduğu ev aletlerine yönelik bir alanda sergilendi. Kullanıcıların üst kapı paneli için 22 renk ve alt panel için 19 renk arasından seçim yapmasına olanak tanıdığı buzdolabı, kişiselleştirmeyle her ev mutfağına bir kişilik katan MoodUP buzdolabı öne çıkıyor. Yeni buzdolabı, görsel estetiğinin yanı sıra üç LED panel kapı ve şeffaf bir dördüncü kapıyla birlikte geliyor. Ayrıca, InstaView fırın, QuadWash bulaşık makinesi, derin donduruculu buzdolabı ve mikrodalga fırından oluşan bir seri olan LG ankastre mutfak paketi de sergide yer alıyor ve katılımcıların her şey dahil bir deneyim oluşturmasını kolaylaştırıyor.

Alanda ayrıca verimliliği etkilemeden, güçlü soğutma sağlayan LG DUAL Inverter Compressor özelliğine sahip ARTCOOL serisi gibi Konut Klima üniteleri de yer aldı. LG'nin hem çamaşır makinesini hem de kurutucuyu hepsi bir arada kontrol paneliyle birleştirerek verimlilik ve alana odaklanan yeni WashTower Kompakt çamaşırhane çözümü de sergilenen ürünler arasında yer aldı. Ürün, çamaşır makinesi için 13 kilogram, kurutucu için ise 10 kilogram kapasiteli tek bir ünitede gelişmiş yapay zeka sunuyor. LG Electronics, etkinlikte oluşturduğu yaşam tarzı alanlarında, ThinQ destekli ev, kafe ve kamp kurulumlarıyla gösterdi.

LG MEA Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Bay Il Hwan Lee, “Geçtiğimiz yıl, ufak bir aranın ardından, LG Showcase MEA etkinliğinde bir araya gelmiş ve büyük bir başarı elde etmiştik. Aynı başarıyı bugünkü etkinlikte de görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En son yeniliklerimizi sergilemek ve misafirlerimize hepsini ilk elden deneyimleme şansı vermek büyük bir mutluluk. Her bir ürüne gösterilen ilgi ve takdiri görmekten mutluluk duyuyoruz ve bu bölgeye genel olarak daha fazlasını getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu etkinlik sadece ürünlerimizi sergileyen değil, aynı zamanda müşterilerimize olan bağlılığımızı da yineleyen bir platformdur. Bu etkinlik aynı zamanda iş ortaklarımızla ağ oluşturmak ve işimizin bir diğer hayati unsuru olan ilişkileri geliştirmek için bir platform görevi görüyor” şeklinde konuştu.

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