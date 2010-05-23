Yüksek performanslı mini oyuncu bilgisayarı: Puget Echo III

Yüksek performanslı ve kompakt boyutlu sistem arayışındaki kullanıcılar için Puget Systems firması, yeni bir çözümünü lanse ediyor. Firmanın Echo III adını verdiği SFF formundaki yeni oyuncu bilgisayarı, geleneksel oyuncu bilgisayarlarına kıyasla minimal tasarım özellikleri ve güçlü donanımıyla ön plana çıkmayı başarıyor. Intel platformunu temel alan sisteme, Zotac'ın Mini-ITX formundaki H55ITX-A-E anakart modeli yataklık ediyor. Intel H55 çipsetine sahip olan bu anakart sayesinde, Echo III, Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerle kullanılabiliyor. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve tercihe bağlı olarak farklı kapasitelerdeki SSD veya HDD sürücülerle konfigüre edilebilen Echo III'te ekran kartı olaraksa GeForce GTX 480 ve ATi Radeon HD 5970 gibi pazardaki en güçlü modeller sunulmakta.

İhtiyaç duyduğu gücü, Corsair veya Seasonic güç kaynakları ile sağlayabilen Echo III'te, optik sürücü tercihi ise DVD veya Blu-ray'dan yana kullanılabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP, Windows 7 ve Ubuntu ile alınabilen Echo III'ün yurt dışı satış fiyatı, 1100 dolar seviyesinden başlamakta.