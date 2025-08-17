Windows 11'in son güvenlik güncellemesi disk sorununa yol açtı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 KB5063878 güncelleştirmesi, 0x80240069 hata kodunu vererek kurulum sorunu çıkardı. Microsoft, sorunu çözmeyi başardı ve bir düzeltme yayınladı ancak güncelleme başka sorunlara yol açtı.

Windows 11 24H2 güncellemeleri oyunlarda performansı düşürdü 2 hf. önce eklendi

Windows 11 KB5063878 güncellemesini yüklemeyin!

Windows 11 24H2 KB5063878 güncellemesi, sürücülerin kaybolmasına ve ilgili SMART teknolojilerinin işletim sistemi tarafından okunamamasına neden olan depolama arızalarını tetikledi. Sorunun özellikle sürücülerde sürekli yazma işlemleri 50 GB'a yaklaştığında ve denetleyici kullanımının %60'ını aştığında belirli NVMe SSD'lerde ve HDD'lerde yoğun yazma işlemleri sırasında ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Sorunun sürücü önbelleği alt sistemindeki bir arızadan kaynaklanabileceği tahmin ediliyor. Belirtilerin sürücü görünürlüğünü geçici olarak geri kazandıran ancak altta yatan hatayı gidermeyen sistem yeniden başlatmasından sonra öngörülebilir bir şekilde tekrarladığı söyleniyor.

Corsair Force MP600, Phison PS5012-E12, SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe, Fikwot FN955 ve Kioxia Exceria Plus G4 1 TB modelleri, güncelleme sonrası sorunun yaşandığı diskler arasında gösteriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'in son güncellemesi disk sorununa yol açtı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: