    Windows 11'in son güvenlik güncellemesi disk sorununa yol açtı

    Microsoft, yakın zamanda Windows 11'de KB5063878 güncellemesini yayınladı. Güvenlik için yayınlanan güncelleme, büyük dosya aktarımları sırasında SSD arızalarına neden oldu.

    Windows 11 KB5063878 güncellemesi ssd disk sorunu Tam Boyutta Gör
    Windows 11 24H2 KB5063878 güncelleştirmesi, 0x80240069 hata kodunu vererek kurulum sorunu çıkardı. Microsoft, sorunu çözmeyi başardı ve bir düzeltme yayınladı ancak güncelleme başka sorunlara yol açtı.

    Windows 11 KB5063878 güncellemesini yüklemeyin!

    Windows 11 24H2 KB5063878 güncellemesi, sürücülerin kaybolmasına ve ilgili SMART teknolojilerinin işletim sistemi tarafından okunamamasına neden olan depolama arızalarını tetikledi. Sorunun özellikle sürücülerde sürekli yazma işlemleri 50 GB'a yaklaştığında ve denetleyici kullanımının %60'ını aştığında belirli NVMe SSD'lerde ve HDD'lerde yoğun yazma işlemleri sırasında ortaya çıktığı iddia ediliyor.

    Sorunun sürücü önbelleği alt sistemindeki bir arızadan kaynaklanabileceği tahmin ediliyor. Belirtilerin sürücü görünürlüğünü geçici olarak geri kazandıran ancak altta yatan hatayı gidermeyen sistem yeniden başlatmasından sonra öngörülebilir bir şekilde tekrarladığı söyleniyor.

    Corsair Force MP600, Phison PS5012-E12, SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe, Fikwot FN955 ve Kioxia Exceria Plus G4 1 TB modelleri, güncelleme sonrası sorunun yaşandığı diskler arasında gösteriliyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Latest-Windows-11-update-reportedly-triggers-SSD-failures-during-heavy-file-transfers.1089249.0.html https://www.neowin.net/news/report-microsofts-latest-windows-11-24h2-update-breaks-ssdshdds-may-corrupt-your-data/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sorgu:

