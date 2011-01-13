ZOTAC Yeni Nesil NVIDIA Teknolojisi ile Yeni Pasif Soğutmalı ION-ITX R, S ve T serilerini duyurdu

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ZOTAC ödüllü ION-ITX platformlarını Yeni Nesil NVIDIA ION teknolojisinden güç alan yeni pasif soğutmalı ION-ITX R, S ve T serileri ile güncellemekten mutluluk duyar.
Genel detaylar
- ZOTAC ION-ITX Platformlarını güncelliyor
- Yeni ION-ITX R, S ve T serisi Yeni Nesil NVIDIA ION teknolojisini mini-ITX formu ile birleştirmektedir
- Yeni Nesil NVIDIA ION GPU ile 512MB DDR3 bellek
- Intel Atom D525 (1.8 GHz, çift çekirdek)
- ION-ITX R serisi
- 2 DDR2-800 DIMM slot (4GB'a kadar)
- 1 PCI Express x1
- 8 USB 2.0 çıkış (6 arka panel, 2 kart üzerinde)
- ATX güç bağlantısı
- ION-ITX S serisi
- 2 DDR3-800 SO-DIMM slot (4GB'a kadar)
- 1 PCI Express x1
- 2 USB 3.0 çıkış (arka panel)
- 6 USB 2.0 çıkış (4 arka panel, 2 kart üzerinde)
- ATX güç bağlantısı
- ION-ITX T serisi
- 2 DDR3-800 SO-DIMM slot (4GB'a kadar)
- 1 PCI Express x4 (açık bırakılmış slot)
- 2 USB 3.0 çıkış (arka panel)
- 6 USB 2.0 çıkış (4 arka panel, 3 kart üzerinde)
- Dâhili DC-DC güç kaynağı
- Ekli güç desteği
- Dual-link DVI-I ve HDMI çıkışlar
- 2 SATA 3.0 Gb/s çıkışlar
- Gigabit Ethernet
- Dâhili 802.11n WiFi (mini-PCI Express)
- Yüksek çözünürlük 6-kanal ses
- NVIDIA PureVideo HD teknolojisi
- Blu-ray 3D desteği (ayrı yazılım gereksinimli)
- Intel HyperThreading teknolojisi
- Microsoft DirectX 10.1 uyumu
- Mini-ITX form faktör
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