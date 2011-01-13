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ZOTAC Yeni Nesil NVIDIA Teknolojisi ile Yeni Pasif Soğutmalı ION-ITX R, S ve T serilerini duyurdu

8 yıl
3,8b
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Anakart
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ZOTAC ödüllü ION-ITX platformlarını Yeni Nesil NVIDIA ION teknolojisinden güç alan yeni pasif soğutmalı ION-ITX R, S ve T serileri ile güncellemekten mutluluk duyar.

Genel detaylar

  • ZOTAC ION-ITX Platformlarını güncelliyor
  • Yeni ION-ITX R, S ve T serisi Yeni Nesil NVIDIA ION teknolojisini mini-ITX formu ile birleştirmektedir
  • Yeni Nesil NVIDIA ION GPU ile 512MB DDR3 bellek
  • Intel Atom D525 (1.8 GHz, çift çekirdek)
  • ION-ITX R serisi
    • 2 DDR2-800 DIMM slot (4GB'a kadar)
    • 1 PCI Express x1
    • 8 USB 2.0 çıkış (6 arka panel, 2 kart üzerinde)
    • ATX güç bağlantısı
    • ION-ITX S serisi
      • 2 DDR3-800 SO-DIMM slot (4GB'a kadar)
      • 1 PCI Express x1
      • 2 USB 3.0 çıkış (arka panel)
      • 6 USB 2.0 çıkış (4 arka panel, 2 kart üzerinde)
      • ATX güç bağlantısı
      • ION-ITX T serisi
        • 2 DDR3-800 SO-DIMM slot (4GB'a kadar)
        • 1 PCI Express x4 (açık bırakılmış slot)
        • 2 USB 3.0 çıkış (arka panel)
        • 6 USB 2.0 çıkış (4 arka panel, 3 kart üzerinde)
        • Dâhili DC-DC güç kaynağı
        • Ekli güç desteği
        • Dual-link DVI-I ve HDMI çıkışlar
        • 2 SATA 3.0 Gb/s çıkışlar
        • Gigabit Ethernet
        • Dâhili 802.11n WiFi (mini-PCI Express)
        • Yüksek çözünürlük 6-kanal ses
        • NVIDIA PureVideo HD teknolojisi
        • Blu-ray 3D desteği (ayrı yazılım gereksinimli)
        • Intel HyperThreading teknolojisi
        • Microsoft DirectX 10.1 uyumu
        • Mini-ITX form faktör

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