ZyXEL NSA310S & NSA325 v2 NAS Cihazları Video İnceleme

DH Misafiri güzel komplike bir sistem fakat biraz pahalı, FreeNAS gibi bir 3part bir tool varken ve elindeki eski bilgisayar sistamini yada kuracağın ufak bir sistem ile daha gelişmiş bir sistem kurabilme imkanın varken bu fiyatta pek rabet göreceğini sanmıyorum açıkcası.
Aceba başka biryerdeyken evimdeki nsa325 cihazının arayüzüne girip kontrol edebiliyormuyuz.
Sonuçta kaynaklarını PC den alacağı için kesinlikle daha güçlü bir sistem olacaktır ancak enerji sarfiyatı, kapladığı yer vs açısından kesinlikle (hele ki eski) pc'den çok daha iyidir. Eski pc'nin işlemcisi de ona göre enerji tüketiyor. Ben mesela eski notebook'umu 2-3 ay sürekli açık tuttum, her ay elk faturası 30-35 TL fazla geliyordu.
Bende 325'in ilk versiyonu var. Ön kapak sistemi çok adi yapılmış. Daha açmaya çalışırken incecik tırnak kırıldı. o yüzden ön kapağı bantladım. V2'de gördüğüm kadarıyla ram'i artırmışlar. Web arayüzünü sadece indirmeleri ekleme ve düzenleme için kullanıyorum. Erişimi ağ üzerinden yapmak en mantıklısı. Arayüz dosya yöneticisi kısıtlı ve amatör. En kötü tarafı torrent indirme ve paylaşımda. Aynı anda en fazla 10 adet torrent dosyasını indirebiliyor veya paylaşabiliyorsunuz.
Bunların dışında şimdilik memnunum. Fiyat performans açısından yeterli. Fan gürültü seviyesi makul. Pahalı NAS depolama ürünlerine verecek paranız yoksa tavsiye ederim.