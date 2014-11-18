ZyXEL NSA310S & NSA325 v2 NAS Cihazları Video İnceleme

Donanım Haber'in bu videosuna ağ ürünleriyle tanıdığımız ZyXEL'in NSA310S ve NSA325 v2 NAS cihazları konuk oluyor. Sırasıyla tek ve çift kapasiteli bu NAS cihazlarını sizler için test ediyor ve elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşıyoruz.

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