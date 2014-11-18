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ZyXEL NSA310S & NSA325 v2 NAS Cihazları Video İnceleme

5 yıl
40,9b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım Haber'in bu videosuna ağ ürünleriyle tanıdığımız ZyXEL'in NSA310S ve NSA325 v2 NAS cihazları konuk oluyor. Sırasıyla tek ve çift kapasiteli bu NAS cihazlarını sizler için test ediyor ve elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşıyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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bladekopuz 3 yıl
Benim aklımda kalan en büyük soru işareti şu;
Aceba başka biryerdeyken evimdeki nsa325 cihazının arayüzüne girip kontrol edebiliyormuyuz.
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eliot 3 yıl bladekopuz
evet NSA 325 modelinde disaridan erisilebiliyor (ister dosyalara ister arayuze). Dinamik ip kullansanizda erisim mumkun. Hatta torrentlere bile erisebilirsiniz.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
İlk sürüm ile ne gibi farkları var ?
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DH Misafiri 4 yıl
güzel komplike bir sistem fakat biraz pahalı, FreeNAS gibi bir 3part bir tool varken ve elindeki eski bilgisayar sistamini yada kuracağın ufak bir sistem ile daha gelişmiş bir sistem kurabilme imkanın varken bu fiyatta pek rabet göreceğini sanmıyorum açıkcası.
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eaglemania 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
güzel komplike bir sistem fakat biraz pahalı, FreeNAS gibi bir 3part bir tool varken ve elindeki eski bilgisayar sistamini yada kuracağın ufak bir sistem ile daha gelişmiş bir sistem kurabilme imkanın varken bu fiyatta pek rabet göreceğini sanmıyorum açıkcası.

Sonuçta kaynaklarını PC den alacağı için kesinlikle daha güçlü bir sistem olacaktır ancak enerji sarfiyatı, kapladığı yer vs açısından kesinlikle (hele ki eski) pc'den çok daha iyidir. Eski pc'nin işlemcisi de ona göre enerji tüketiyor. Ben mesela eski notebook'umu 2-3 ay sürekli açık tuttum, her ay elk faturası 30-35 TL fazla geliyordu.
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Göztepe. 5 yıl
Zyxel mi benden uzak Allaha yakın [>:]
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K E N 5 yıl
Elinize Sağlık.
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MYesari 5 yıl
Aslında Zyxel'in bir arayüzü var. Ama çalışmayan bir arayüz. Ben kurdum, çalıştıramadım. İnternette araştırdım, çalıştıran olmamış. İnceleme için herhalde bu yüzden kurulum cd'si göndermemişler.
Bende 325'in ilk versiyonu var. Ön kapak sistemi çok adi yapılmış. Daha açmaya çalışırken incecik tırnak kırıldı. o yüzden ön kapağı bantladım. V2'de gördüğüm kadarıyla ram'i artırmışlar. Web arayüzünü sadece indirmeleri ekleme ve düzenleme için kullanıyorum. Erişimi ağ üzerinden yapmak en mantıklısı. Arayüz dosya yöneticisi kısıtlı ve amatör. En kötü tarafı torrent indirme ve paylaşımda. Aynı anda en fazla 10 adet torrent dosyasını indirebiliyor veya paylaşabiliyorsunuz.
Bunların dışında şimdilik memnunum. Fiyat performans açısından yeterli. Fan gürültü seviyesi makul. Pahalı NAS depolama ürünlerine verecek paranız yoksa tavsiye ederim.
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dere.beyi 5 yıl
dünya markası abi adamlar yapıyor...
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eaglemania 5 yıl
Videonun sonunda geçen Intel NAS PTA muhabeti nedir arkadaşlar bilen var mı?
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Public_Enemy 5 yıl
Bunlara neden wireless koymazlar ya da koyunca neden deve yükü ile para isterler anlamıyorum, bir wireless chipi 1 dolardan aza mal oluyor.
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exeter 5 yıl
Eskiye gore e-sata portlari ucmus tek diskli modelde... nsa210 bundan daha iyi duruyor bu konuda.
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