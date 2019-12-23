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    ABD’de 2018 yılında yaşanan hidrolik çatlatma kazasında, 60 bin ton metan gazı salındığı ortaya çıktı

    2018 yılında ABD'de bulunan bir hidrolik çatlama kuyusunda meydana gelen kazanın çevreye olan etkileri raporlandı. Sonuçlara göre kaza sonucunda atmosfere 60 bin ton metan gazı salındı.
    11 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD’de 2018 yılında yaşanan hidrolik çatlatma kazasında, 60 bin ton metan gazı salındığı ortaya çıktı
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    Hidrolik çatlatma veya kırma olarak bilinen yöntem doğal gaz ve petrol elde etmek için su, kum ve zehirli kimyasal solüsyonlardan oluşan sıvının yerin binlerce metre altındaki tabakalara tazyikli bir biçimde pompalanarak söz konusu kaynakların yeryüzüne çıkarılması prensibiyle işliyor.

    Yer altı su kaynaklarının kirlenme ihtimali, işlemin yapıldığı bölgede uzun süreli depremler meydana gelmesi ve işlem sırasında ortaya muazzam miktarda metan gazı çıkması gibi tehlikeler hidrolik çatlatmanın en büyük risklerini oluşturuyor. CO2’den yaklaşık 25 kat daha tesirli olan metan gazı, küresel ısınmaya olumsuz katkı yapan faktörlerin başında geliyor.

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    Hidrolik çatlatma yöntemini en çok kullanan ülke ise ABD. 2018 yılında petrol devi Exxon’a ait bir iştirakin Ohio-Batı Virginia sınırında işlettiği ve kırma yöntemiyle açılan doğal gaz kuyusunda yaşanan patlama, o yıl bölge halkını ciddi biçimde etkilemiş ve inanların evlerini terk etmesine neden olmuştu. Ancak yaşanan patlamanın çevre üzerine olan etkileri tam fark edilememişti.

    ABD’de 2018 yılında yaşanan hidrolik çatlatma kazasında, 60 bin ton metan gazı salındığı ortaya çıktı
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    Geçtiğimiz günlerde Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bir çalışma, 2018 yılında yaşanan kazanın uydulardan elde edilen verilere dayandırılan sonuçlarını ortaya koydu. Sonuçlar, kazanın çevreye olan etkilerinin ne yazık ki korkunç bir seviyede olduğunu gösteriyor.

    Bazı ülkelerin yıllık salınımından fazla

    Araştırmacılara göre Exxon’un kazadan ancak 20 gün sonra mühürleyebildiği kuyudan atmosfere 60 bin tondan fazla metan gazı salınmış. Bu değer saatte ortalama 120 ton gaz anlamına geliyor.

    Araştırmada görev alan bilim insanlarından Steven Hamburg bu konuda, “Atmosfere salınan 60 bin ton metan, petrol ve gaz endüstrisinin bir yıllık emisyon ortalamasının üçte birine denk geliyor. Yaşanan bu olay oldukça endişe verici, zira metan çevre için çok tehlikeli bir gaz. Karşı karşıya kaldığımız sıcaklık artışlarının %25’inin sorumlusu maalesef metan gazı.” değerlendirmelerinde bulunmuş.

    Kaza sırasında atmosfere salınan metan gazı miktarı o kadar yüksek ki bu değer, bazı ülkelerin bir yıllık salınımından bile fazla. Araştırma sonuçları dikkate alındığında 2018 yılında meydana gelen kaza, ülke tarihinin en büyük sızıntısı olarak kabul ediliyor. Daha önceki sızıntı rekoru, 2015 yılında Kaliforniya’da bulunan bir petrol ve doğal gaz depolama alanında yaşanan kazaya aitti.



    https://interestingengineering.com/a-fracking-explosion-in-ohio-leaked-more-methane-in-20-days-than-some-countries-emit-in-a-year Yorum Yaz
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    addidas_85 4 dk.
    Bu dünyanın paraziti Amerika'dır
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