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Acer TimelineX'in 11.6 inçlik üyesi 1830T detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
1
8
Shady
Haber Editörü
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Acer TimelineX'in 11.6 inçlik üyesi 1830T detaylandı
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Acer'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ince tasarımlı dizüstü bilgisayar serisi TimeLineX'ın 11.6 inçlik üyesi 1830T'nin detayları ortaya çıktı. NetbookNews.de'de yayınlanan habere göre 1830T, Almanya'da Haziran ayından itibaren yaklaşık 730 dolardan satışa sunulacak.

Sitede yer alan özellik tablosuna göre Acer'ın en yeni dizüstü bilgisayarının teknik özellikleri kısaca şöyle;

  • 1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6 inçlik ekran
  • 1.06GHz'lik Intel Core i5-520UM işlemci (Opsiyonel olarak i3 işlemci)
  • 4GB'a kadar DDR3 Bellek
  • 640GB'a kadar depolama alanı
  • Intel HM55 grafik çözümü
  • 3 adet USB, VGA, HDMI, S/PDIF portu
  • Gigabit Ethernet girişi
  • 802.11b/g/n Wi-Fi, (Opsiyonel olarak Bluetooth 2.1+EDR ve 3G desteği)
  • Dolby Surround Sound, 2.Jenerasyon Generation Dolby Sound Room
  • 8 saatlik çalışma sağlayan 6 hücreli batarya
  • 1.4kgf ağırlık, 25mm incelik
Acer TimelineX'in 11.6 inçlik üyesi 1830T detaylandı
Tam Boyutta Gör
Acer TimelineX'in 11.6 inçlik üyesi 1830T detaylandı
Tam Boyutta Gör
Acer TimelineX'in 11.6 inçlik üyesi 1830T detaylandı
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DH Misafiri 9 yıl
selam!
arkadaşlar bu urun turkiyede ne zaman satişa çikar?
benim için unemli çuni şu an bilgisayar arayişindayim,geckmiyecekse bekleriz!
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pea. 9 yıl
o kadar özellik konmuş bari bir de ekran kartı konsaymış. i5um de olsa i5i sadece internette gezinmek için kullanmak ayıp
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DH Misafiri 9 yıl
selam!
arkadaşlar bu urun turkiyede ne zaman satişa çikar?
benim için unemli çuni şu an bilgisayar arayişindayim,geckmiyecekse bekleriz!
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akcelik 9 yıl
sony ye rakip olması için dahaçok ekmek yemesi lazım :) herşey ürünü alıp kullanana kadar ondansonra arıza yapmasın diye dua etmek lazım (arıza yapmayan ürünü yok denecek kadar az) asıl sorun üründe herhangibir arıza olunca ortaya çıkıyor nekadar güzel, nekadar özellikli olursa olsun sonuçta ACER bana sorarsanız uzakdurmak lazım
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stradivardi 9 yıl
alınası bir ürün olmuş bence sony ye rakip olarak
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empire_loups 9 yıl
Pil süresinin gerçeği yansıtmayacağını biliyoruz. Ama merak ediyorum yine de. Gerçekten 8 saate yakın bi kullanım verebilecek mi?
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