Acer TimelineX'in 11.6 inçlik üyesi 1830T detaylandı

Haber Editörü
Acer'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ince tasarımlı dizüstü bilgisayar serisi TimeLineX'ın 11.6 inçlik üyesi 1830T'nin detayları ortaya çıktı. NetbookNews.de'de yayınlanan habere göre 1830T, Almanya'da Haziran ayından itibaren yaklaşık 730 dolardan satışa sunulacak.
Sitede yer alan özellik tablosuna göre Acer'ın en yeni dizüstü bilgisayarının teknik özellikleri kısaca şöyle;
- 1366x768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6 inçlik ekran
- 1.06GHz'lik Intel Core i5-520UM işlemci (Opsiyonel olarak i3 işlemci)
- 4GB'a kadar DDR3 Bellek
- 640GB'a kadar depolama alanı
- Intel HM55 grafik çözümü
- 3 adet USB, VGA, HDMI, S/PDIF portu
- Gigabit Ethernet girişi
- 802.11b/g/n Wi-Fi, (Opsiyonel olarak Bluetooth 2.1+EDR ve 3G desteği)
- Dolby Surround Sound, 2.Jenerasyon Generation Dolby Sound Room
- 8 saatlik çalışma sağlayan 6 hücreli batarya
- 1.4kgf ağırlık, 25mm incelik
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arkadaşlar bu urun turkiyede ne zaman satişa çikar?
benim için unemli çuni şu an bilgisayar arayişindayim,geckmiyecekse bekleriz!
arkadaşlar bu urun turkiyede ne zaman satişa çikar?
benim için unemli çuni şu an bilgisayar arayişindayim,geckmiyecekse bekleriz!