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Amd'nin yeni yol haritasında az enerji harcayan işlemciler ve yeni AM2 soketi

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
4,1b
1
44
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Bu yıl anca 2.8 Ghz mi ?
Tahminen bu sene Athlon serisi maksimum 2.8 Ghz yapacak. Bu şimdilik beklenmedik bir gelişme ama Amd artık tamamen Çift Çekirdek (Dual Core) üzerine yoğunlaştığından büyük bir süprizde olmaması gerek. Bu hıza çıkabilmek için Amd maksimum ısı üretimini 125 Watt'a kadar çıkartacak. Bu rekabet için en üst seviyelerde AMD'de artık yüksek ısı üreten işlemcilerden kaçmayacağının göstergesi. Zira yegane rakibi benzer enerji tüketimlerinde işlemci çıkarmaktan çekinmemekte.

AM2 soketi ile DDR2-800 geliyor
Diğer yandan Amd ilk işlemcisini çıkardığından beri Ram ve ön bellek hız/mikyarını arttırarak işlemcilerinin daha verimli olmasını dolayısıyla peformans değerlerini arttırmayı başardı. Şimdide AM2 soketine geçerek hem gelecekte kullanacağı sistemlere (Quad Core - Dört çekirdek) hazırlık yapıyor hem de şimdi sahip olduğu işlemcilerin daha büyük soğutucular ile daha sessiz soğutulmasını, daha ucuza sağlayabilecek. Sonuçta bu soket değişikliği belki şimdiki Soket-939 kullanıcılarını üzecek ama bunca yıl sonra bir soket değişikliği aslında normal.

Bu yıl 6/6/6 tarihinde yani Haziran ayında tanıtılması beklenen AM2 soketinin getirisi DDR2-800 ram teknolojisini getirecek oluşu. Bu sayede Amd tahminen DDR2'nin düşen maliyetlerinden yararlanmak için yapacak. Hatırlarsanız Intel bu teknolojiye geçtiğinde AMD, DDR2 performansının DDR'dan yeterli miktarda fazla olmadığını söylemiş ve DDR2-800 civarında geçeceğini belirtmişti. Bu arada firma nihayet tüm işlemcileri aynı sokette toplayacak ve uzun süredir olan ucuz seriye farklı anakart sistemini geride bırakacak.

AMD 2006 Yılı Yol Haritası
İşlemciler
Tek Çekirdeğin Hızı
/Önbellek Tipi
Soket/Ram
Çekirdek Türü
Isı Miktarı (Watt)
Çıkış Tarihi
Athlon 64 FX-64
3 Ghz / 2x1 MB
AM2/DDR2
Çift
???
2007, 1. Çeyrek
Athlon 64 FX-62
2.8 Ghz / 2x1 MB
AM2/DDR2
Çift
125 W
06/06/06
Athlon 64 FX-60
2.8 Ghz / 2x1 MB
939/DDR
Çift
110 W
Satışta
Athlon 64 X2 5400+
2.8 Ghz / 2x1 MB
AM2/DDR2
Çift
???
2007, 1. Çeyrek
Athlon 64 X2 5200+
2.6 Ghz / 2x1 MB
AM2/DDR2
Çift
???
2006, 3. Çeyrek
Athlon 64 X2 5000+
2.6 Ghz / 2x 512 KB
AM2/DDR2
Çift
89 W
06/06/06
Athlon 64 X2 4800+
2.4 Ghz / 2x1 Mb
AM2/DDR2
Çift
89 W
06/06/06
Athlon 64 X2 4600+
2.4 Ghz / 2x512 KB
AM2/DDR2
Çift
89 W
06/06/06
Athlon 64 X2 4400+
2.2 Ghz / 2x1 Mb
AM2/DDR2
Çift
89 W
06/06/06
Athlon 64 X2 4200+
2.2 Ghz / 2x512 KB
AM2/DDR2
Çift
89 W
06/06/06
Athlon 64 X2 3800+
2.0 Ghz / 2x512 KB
AM2/DDR2
Çift
89 W
06/06/06
Athlon 64 3800+
2.4 Ghz / 512 KB
AM2/DDR2
Tek
62 W
06/06/06
Athlon 64 3500+
2.2 Ghz / 512 KB
AM2/DDR2
Tek
62 W
06/06/06

 

Isınmayan, ses yapmayan işlemci
Ayrıca Amd bu sene ilk defa az enerji harcayan bir seri çıkartarak sessizlik ve performans araya müşteriler için standart masa üstü işlemciler sunacak. Bu yeni serisi yüksek enerji harcayan modeller ile aynı teknik özelliklere sahip olurken mobil işlemciler gibi daha düşük voltajlarda çalışacaklar ve tahminen biraz daha pahalı olacaklar.

Yeni serinin esas çıkış amacı ise Microsoft'un Media Center Edition'nın yeni sürümü için maksimum yük altında sadece 30 dBA (decibel) ses yayan işlemci teknolojisini şart koşması. Bizde bu sayede sadece 35 Watt ısı yayan çift çekirdek yapıya sahip olan Amd Athlon 64 3800+ 'ı satın alabilme şansına sahip olacağız.

Düşük Enerji Harcayan İşlemciler için AMD 2006 Yılı Yol Haritası
İşlemciler
Soket
Çekirdek Türü
Isı Miktarı (Watt)
Çıkış Tarihi
Athlon 64 4800+
AM2
Çift
65 W
2006, 3. Çeyrek
Athlon 64 4600+
AM2
Çift
65 W
06/06/06
Athlon 64 4400+
939
Çift
65 W
06/06/06
Athlon 64 4200+
AM2
Çift
65 W
06/06/06
Athlon 64 3800+
AM2
Çift
65 W
06/06/06
Athlon 64 3800+
AM2
Çift
35 W
06/06/06
Athlon 64 3500+
AM2
Tek
35 W
06/06/06
Sempron 3500+
AM2
Tek
35 W
2006 4. Çeyrek
Sempron 3400+
AM2
Tek
35 W
06/06/06
Sempron 3200+
AM2
Tek
35 W
06/06/06
Sempron 3200+
AM2
Tek
35 W
06/06/06

Bu seride en güzel haber Athlon 64 4400+ 'ün düşük enerji harcayan versiyonunun Soket 939 içinde piyasaya sürülecek olması. Diğer yandan sadece 35 Watt harcayan çift çekirdekli Athlon 3800+ performans ve sessizliği bir arada arayanlar için beklenmedik ama harika bir çözüm. Fiyatlar konusunda bir bilgi şimdilik yok fakat sessizlik için yüksek paralar harcayan kesimi rahatsız edecek düzeyde olmayacağı kesin.


http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=850 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
10 yıl oldu şimdi bu özellikler bize çöp geliyor :D
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Berkæn 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

10 yıl oldu şimdi bu özellikler bize çöp geliyor :D

Acaba neden
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faati2222 13 yıl
düşük enerji tüketen işlemcilere bayıldım. hele 35 watt tüketen çift çekirdekli 3800+, mükemmele yakın gibi duruyor kağıt üstünde. fiyatları ne olacak acaba.
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kinaliada85 13 yıl
teşekkürler bilgiler için.
yalnız peki socket 939 olarak sadece4400 mü kalcak geriye bu kdr 939 yeni aldık yani ilrede sadece 4400 e mi kullanma şansımız olacak
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