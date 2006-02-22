Amd'nin yeni yol haritasında az enerji harcayan işlemciler ve yeni AM2 soketi

Bu yıl anca 2.8 Ghz mi ?

Tahminen bu sene Athlon serisi maksimum 2.8 Ghz yapacak. Bu şimdilik beklenmedik bir gelişme ama Amd artık tamamen Çift Çekirdek (Dual Core) üzerine yoğunlaştığından büyük bir süprizde olmaması gerek. Bu hıza çıkabilmek için Amd maksimum ısı üretimini 125 Watt'a kadar çıkartacak. Bu rekabet için en üst seviyelerde AMD'de artık yüksek ısı üreten işlemcilerden kaçmayacağının göstergesi. Zira yegane rakibi benzer enerji tüketimlerinde işlemci çıkarmaktan çekinmemekte.

AM2 soketi ile DDR2-800 geliyor

Diğer yandan Amd ilk işlemcisini çıkardığından beri Ram ve ön bellek hız/mikyarını arttırarak işlemcilerinin daha verimli olmasını dolayısıyla peformans değerlerini arttırmayı başardı. Şimdide AM2 soketine geçerek hem gelecekte kullanacağı sistemlere (Quad Core - Dört çekirdek) hazırlık yapıyor hem de şimdi sahip olduğu işlemcilerin daha büyük soğutucular ile daha sessiz soğutulmasını, daha ucuza sağlayabilecek. Sonuçta bu soket değişikliği belki şimdiki Soket-939 kullanıcılarını üzecek ama bunca yıl sonra bir soket değişikliği aslında normal.

Bu yıl 6/6/6 tarihinde yani Haziran ayında tanıtılması beklenen AM2 soketinin getirisi DDR2-800 ram teknolojisini getirecek oluşu. Bu sayede Amd tahminen DDR2'nin düşen maliyetlerinden yararlanmak için yapacak. Hatırlarsanız Intel bu teknolojiye geçtiğinde AMD, DDR2 performansının DDR'dan yeterli miktarda fazla olmadığını söylemiş ve DDR2-800 civarında geçeceğini belirtmişti. Bu arada firma nihayet tüm işlemcileri aynı sokette toplayacak ve uzun süredir olan ucuz seriye farklı anakart sistemini geride bırakacak.

AMD 2006 Yılı Yol Haritası İşlemciler Tek Çekirdeğin Hızı

/Önbellek Tipi Soket/Ram Çekirdek Türü Isı Miktarı (Watt) Çıkış Tarihi Athlon 64 FX-64 3 Ghz / 2x1 MB AM2/DDR2 Çift ??? 2007, 1. Çeyrek Athlon 64 FX-62 2.8 Ghz / 2x1 MB AM2 /DDR2 Çift 125 W 06/06/06 Athlon 64 FX-60 2.8 Ghz / 2x1 MB 939/DDR Çift 110 W Satışta Athlon 64 X2 5400+ 2.8 Ghz / 2x1 MB AM2 /DDR2 Çift ??? 2007, 1. Çeyrek Athlon 64 X2 5200+ 2.6 Ghz / 2x1 MB AM2 /DDR2 Çift ???

2006, 3. Çeyrek Athlon 64 X2 5000+ 2.6 Ghz / 2x 512 KB AM2 /DDR2 Çift 89 W 06/06/06 Athlon 64 X2 4800+ 2.4 Ghz / 2x1 Mb AM2 /DDR2 Çift 89 W 06/06/06 Athlon 64 X2 4600+ 2.4 Ghz / 2x512 KB AM2 /DDR2 Çift 89 W 06/06/06 Athlon 64 X2 4400+ 2.2 Ghz / 2x1 Mb AM2 /DDR2 Çift 89 W 06/06/06 Athlon 64 X2 4200+ 2.2 Ghz / 2x512 KB AM2 /DDR2 Çift 89 W 06/06/06 Athlon 64 X2 3800+ 2.0 Ghz / 2x512 KB AM2 /DDR2 Çift 89 W 06/06/06 Athlon 64 3800+ 2.4 Ghz / 512 KB AM2 /DDR2 Tek 62 W 06/06/06 Athlon 64 3500+ 2.2 Ghz / 512 KB AM2 /DDR2 Tek 62 W 06/06/06

Isınmayan, ses yapmayan işlemci

Ayrıca Amd bu sene ilk defa az enerji harcayan bir seri çıkartarak sessizlik ve performans araya müşteriler için standart masa üstü işlemciler sunacak. Bu yeni serisi yüksek enerji harcayan modeller ile aynı teknik özelliklere sahip olurken mobil işlemciler gibi daha düşük voltajlarda çalışacaklar ve tahminen biraz daha pahalı olacaklar.

Yeni serinin esas çıkış amacı ise Microsoft'un Media Center Edition'nın yeni sürümü için maksimum yük altında sadece 30 dBA (decibel) ses yayan işlemci teknolojisini şart koşması. Bizde bu sayede sadece 35 Watt ısı yayan çift çekirdek yapıya sahip olan Amd Athlon 64 3800+ 'ı satın alabilme şansına sahip olacağız.

Düşük Enerji Harcayan İşlemciler için AMD 2006 Yılı Yol Haritası İşlemciler Soket Çekirdek Türü Isı Miktarı (Watt) Çıkış Tarihi Athlon 64 4800+ AM2 Çift 65 W 2006, 3. Çeyrek Athlon 64 4600+ AM2 Çift 65 W 06/06/06 Athlon 64 4400+ 939 Çift 65 W 06/06/06 Athlon 64 4200+ AM2 Çift 65 W 06/06/06 Athlon 64 3800+ AM2 Çift 65 W 06/06/06 Athlon 64 3800+ AM2 Çift 35 W 06/06/06 Athlon 64 3500+ AM2 Tek 35 W 06/06/06 Sempron 3500+ AM2 Tek 35 W 2006 4. Çeyrek Sempron 3400+ AM2 Tek 35 W 06/06/06 Sempron 3200+ AM2 Tek 35 W 06/06/06 Sempron 3200+ AM2 Tek 35 W 06/06/06

http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=850

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Bu seride en güzel haber Athlon 64 4400+ 'ün düşük enerji harcayan versiyonunun Soket 939 içinde piyasaya sürülecek olması. Diğer yandan sadece 35 Watt harcayan çift çekirdekli Athlon 3800+ performans ve sessizliği bir arada arayanlar için beklenmedik ama harika bir çözüm. Fiyatlar konusunda bir bilgi şimdilik yok fakat sessizlik için yüksek paralar harcayan kesimi rahatsız edecek düzeyde olmayacağı kesin.