Android cihazların 3'de 1'i Froyo'lu oldu

Google'un akıllı cep telefonları için geliştirdiği ve tabletlerden smartbook'lara kadar geniş bir alanda kullanılmaya başlanan Android işletim sisteminin Froyo sürümü, Flash 10.1 ve kablosuz modem olarak kullanılabilme gibi modern yetenekleriyle günümüz kullanıcıların bütün ihtiyaçlarını giderebilecek yeterlilikte.

Fakat cep telefonu ve tablet üreticileri, 2008 yılından bu yana Cupcake (1.5), Donut (1.6), Eclair (2.1) ve Froyo (2.2) olmak üzere 4 farklı sürümü yayınlan işletim sisteminin değişim hızına ne yazık ki ayak uydurabilmiş değil. Hala bir çok kullanıcı mobil cihazları için Froyo güncellemesi alamamış durumda bu da hem kullanıcılar hem de yazılım geliştiriciler açısından büyük sorun teşkil ediyor.

Google'ın son yayınladığı verilere göre yeni çıkan cihazlar ve güncellemelerle birlikte Froyo'nun genel Android işletim sistemli cihazlardaki kullanım oranı artıyor. Ekim ayına kadarki verilerle oluşturulan tabloda da görülebileceği gibi Froyo toplam Android pastasının %33.4'ünü almış durumda.

Samsung Galaxy S ve Motorola Milsestone gibi Android Eclair (2.1) işletim sistemine sahip olan fakat yakın bir zamanda Froyo güncellemesini alacak telefonlarla birlikte Froyo'nun rahat bir şekilde %50'ye yakın bir kullanım oranına ulaşacağı da söylenebilir. %50 kullanım oranı henüz Android için yazılım geliştirmemiş geliştiricilere bu platformu denemek için iyi bir neden olacaktır.

Fakat 2010 bitmeden yayınlanması beklenen ve daha iyi bir tablet deneyimi için bazı yeniliklerle donatılması beklenen Android'in Gingerbread (3.0) sürümü yine her şeyi başa döndürebilir.