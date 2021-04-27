Anker dersine çalışmış! “Anker Soundcore Life Q30 detaylı inceleme“

Video Editörü
Bu videoda Anker Soundcore Life Q30'u inceliyoruz. Tasarımını, malzeme kalitesini, üzerindeki butonları ve bağlantı seçeneklerini değerlendiriyor, ses performansını, her şeyini detaylıca sınıyoruz.
Bu videoda Anker Soundcore Life Q30'u inceliyoruz. Tasarımını, malzeme kalitesini, üzerindeki butonları ve bağlantı seçeneklerini değerlendiriyor, ses performansını, her şeyini detaylıca sınıyoruz.
Elimde plantronic sense ve Sony mx3 var kiyaslamam bunlarla oldu. Tabi daha önce daha uygun fiyatlı Philips yada Çin'den aldığım kulaklıklar da oldu. Bir çoğunun altında kalitesi.
Ben almayın başka ürüne bakın derim.
Duvardaki aydınlatma ürünlerini nereden aldığınızı sorabilir miyim?