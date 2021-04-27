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    Anker dersine çalışmış! “Anker Soundcore Life Q30 detaylı inceleme“

    1
    27 Nisan 2021, 09:39
    3,1b
    6
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda Anker Soundcore Life Q30'u inceliyoruz. Tasarımını, malzeme kalitesini, üzerindeki butonları ve bağlantı seçeneklerini değerlendiriyor, ses performansını, her şeyini detaylıca sınıyoruz.

    Bu videoda Anker Soundcore Life Q30'u inceliyoruz. Tasarımını, malzeme kalitesini, üzerindeki butonları ve bağlantı seçeneklerini değerlendiriyor, ses performansını, her şeyini detaylıca sınıyoruz.



    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Baxı (BaXı BaXı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Q30 aldım 2 ay kadar önce 3 gün kullanıp ikinci elden sattım. Ses kalitesi kesinlikle vasat. Bir netlik aradım durdum. Ayarları kurcala kurcala olmadi. Bass yok. Meizu 16 th ,i phone 11, Mi 9T Nexus 4 cihazlarla kablolu ve kablosuz denedim.

    Elimde plantronic sense ve Sony mx3 var kiyaslamam bunlarla oldu. Tabi daha önce daha uygun fiyatlı Philips yada Çin'den aldığım kulaklıklar da oldu. Bir çoğunun altında kalitesi.



    Ben almayın başka ürüne bakın derim.
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    MRVT_ 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Baxı
    :) şimdi Ankerciler linç etmesin.. yazmayaydınız... hemfikirim.
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    kalamalka* (Bora Yılmaz) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    hi-res logosunu q20 de de görmüştük.Ve sen bu gerçek değil demiştin.Bunun için yorumun nedir?
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    mow_ 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnceleme için teşekkürler.
    Duvardaki aydınlatma ürünlerini nereden aldığınızı sorabilir miyim?
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    M marazgiil 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten fiyatını merak edip bakayım dedim stoklar tükenmiş :)
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    lj94 (Burak Akyürek) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    EQ Ayarı satabilirim :) her şarkıya ayrı eq yapıyorum resmen...
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    römercan (Ömer Can) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Videoyu bekleyene kadar Türkiyedeki stoklar tükendi satan kimse kalmadı :) Yine aliexpress’e düştü yolumuz
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    biraz sesli ortamlarda çalışıyorsanız sakın q10 almayın ses kalitesi fena değil ancak kulaklığın pasif gürültü engellemesi hiç yok. padleri çok ince. q10'u köşeye atıp aktif gürültü engellemesi olan bi kulaklık alıcam
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    C cand. 12 sa. ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Yırtıldı pedleri benim
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    mow_ 11 sa. ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Ayrıca ağır bir kulaklık bence.
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    C cand. 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dersine çalışmamış hiç q10 vardı 5 ayda ped yastığı parçalandı havlu kağıdı gibi ince
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    kulaklıkların 90%'ı siyah,10%'u da mavi.sanki sadece erkekler alsın diye üretilmişler.pembe, mor, bej, ela ne biliyim daha renkli seçenekler de olması lazım.
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