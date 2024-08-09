2si1 - VERGİLER, YASAKLAR, KISITLAMALAR...

2si1'in bu haftaki bölümü tahmin edebileceğiniz gibi ülkemizde son bir haftada arka arkaya gelen zamlar, yasaklar ve engeller ana konumuz oldu. Umuyoruz ki artık yasakları ve engelleri değil de bizi ileriye götürecek teknolojik gelişmeleri, hobilerimize ait güzel heyecanlı gelişmeleri konuşuruz.
00:00 Intro
00:35 Türkiye
04:00 Instagram yasağı
09:01 Gümrük vergisi
14:10 Roblox yasağı
18:57 TikTok da mı gidiyor?
23:29 IMEI kaydı
25:40 PlayStation 5 ve Switch satışları düştü
28:39 Huawei'nin üçe katlanan telefonu
31:53 Logitech'ten abonelik mouse servisi
34:00 Casio'nun yeni asker saati
35:37 Avowed ertelendi
37:55 Süper Lig'de kaçak yayına son
46:15 Baldur's Gate 4
46:58 Kapanış