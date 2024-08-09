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    2si1 - VERGİLER, YASAKLAR, KISITLAMALAR...

    2si1'in bu haftaki bölümünde elbette konuşulaak birçok teknoloji ve oyun sektöründe gelişme olmasına rağmen ülkemizdeki yasakları konuştuk.                          

    2si1'in bu haftaki bölümü tahmin edebileceğiniz gibi ülkemizde son bir haftada arka arkaya gelen zamlar, yasaklar ve engeller ana konumuz oldu. Umuyoruz ki artık yasakları ve engelleri değil de bizi ileriye götürecek teknolojik gelişmeleri, hobilerimize ait güzel heyecanlı gelişmeleri konuşuruz.

    00:00 Intro
    00:35 Türkiye
    04:00 Instagram yasağı
    09:01 Gümrük vergisi
    14:10 Roblox yasağı
    18:57 TikTok da mı gidiyor?
    23:29 IMEI kaydı
    25:40 PlayStation 5 ve Switch satışları düştü
    28:39 Huawei'nin üçe katlanan telefonu
    31:53 Logitech'ten abonelik mouse servisi
    34:00 Casio'nun yeni asker saati
    35:37 Avowed ertelendi
    37:55 Süper Lig'de kaçak yayına son
    46:15 Baldur's Gate 4
    46:58 Kapanış

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