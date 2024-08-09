2si1 - VERGİLER, YASAKLAR, KISITLAMALAR...

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde elbette konuşulaak birçok teknoloji ve oyun sektöründe gelişme olmasına rağmen ülkemizdeki yasakları konuştuk.

2si1'in bu haftaki bölümü tahmin edebileceğiniz gibi ülkemizde son bir haftada arka arkaya gelen zamlar, yasaklar ve engeller ana konumuz oldu. Umuyoruz ki artık yasakları ve engelleri değil de bizi ileriye götürecek teknolojik gelişmeleri, hobilerimize ait güzel heyecanlı gelişmeleri konuşuruz.

00:00 Intro

00:35 Türkiye

04:00 Instagram yasağı

09:01 Gümrük vergisi

14:10 Roblox yasağı

18:57 TikTok da mı gidiyor?

23:29 IMEI kaydı

25:40 PlayStation 5 ve Switch satışları düştü

28:39 Huawei'nin üçe katlanan telefonu

31:53 Logitech'ten abonelik mouse servisi

34:00 Casio'nun yeni asker saati

35:37 Avowed ertelendi

37:55 Süper Lig'de kaçak yayına son

46:15 Baldur's Gate 4

46:58 Kapanış