Apple: 1.Gün 300,000 iPad, 1 milyon uygulama ve 250,000 E-kitap satışı yapıldı

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Geride bıraktığımız Cumartesi günü satışa sunulan iPad'in resmi satış sayıları açıklandı. Apple tarafından yapılan basın açıklamasına göre firma ön satışlarda dahil olmak üzere sadece Cumartesi günü 300,000 iPad satışı gerçekleştirdi. Açıklama da ayrıca iPad kullanıcıların aynı gün içersinde 1 milyondan fazla uygulama yüklediğini ve iBook Store'dan 250,000'den fazla kitap satın aldıklarını da belirtildi.

Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster, Apple'ın ilk gün yaklaşık 600,000-700,000 iPad satışı yaptığını öngörüyordu.