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Apple: 1.Gün 300,000 iPad, 1 milyon uygulama ve 250,000 E-kitap satışı yapıldı

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple: 1.Gün 300,000 iPad, 1 milyon uygulama ve 250,000 E-kitap satışı yapıldı
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Geride bıraktığımız Cumartesi günü satışa sunulan iPad'in resmi satış sayıları açıklandı. Apple tarafından yapılan basın açıklamasına göre firma ön satışlarda dahil olmak üzere sadece Cumartesi günü 300,000 iPad satışı gerçekleştirdi. Açıklama da ayrıca iPad kullanıcıların aynı gün içersinde 1 milyondan fazla uygulama yüklediğini ve iBook Store'dan 250,000'den fazla kitap satın aldıklarını da belirtildi.

Piper Jaffray'in analistlerinden Gene Munster, Apple'ın ilk gün yaklaşık 600,000-700,000 iPad satışı yaptığını öngörüyordu.


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batuhangultepe 9 yıl
Esas satışı bence pre orderlarda yaptılar. Pre orderda kaç bin satış var acaba? Bende bi tane aldım 16 Nisan'da arkadas geliyor, getirecek inşallah. Apple'ı zengin edenlerden biri oldum galiba :)
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sahafiec 9 yıl
...
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sertacaygun 9 yıl
Burdan şu çıkıyor : Analistlere her zaman güvenme.
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alpa07 9 yıl
abd de bir kişiye 2 tane den fazla ipad vermıyolarmış.sebebi karaborsacılığın önünü kapatmak.
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Sylargray 9 yıl
Müthiş rakamlar gerçekten. Gerçi o kadar iyi reklamı yapıldı ki, bu rakamlara da şaşırmamak lazım.
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Batuist 9 yıl
Adamlar zaten çk yüksek fiyat politikasını bu seferlik unutu daha düşük fiyatla cihaz satıp programlardan para kazanmayı amaçlıyorlardı.. Tıpkı sony'nin oyun makinesi yapıp oyunlardan para kazanması gibi cihazı yapıp programlardan para kazanmayı amaçlamıştı zaten.. apple sadece piyasayı iyi analiz ediyor ve nereden para kazanacağını iyi biliyor.. Donanım satışı onun için sadece para kazanmanın sebebi, nedeni değil...
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Nymphadora 9 yıl
yeni iPhone'da da aynı stratejiyi uygulayabilirler, ama bu defa tüm iPhone serisinde fiyat kırmları gerekir ki bunu da göz almazlar sanırım.
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