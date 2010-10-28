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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple iPad'e 100 dolarlık klon alternatifi: Maylong M-150

8 yıl
11,3b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad'in klonları arasına düşük maliyetli yeni bir çözüm daha eklendi. Tahmin edilebileceği üzere Çin merkezli elektronik üreticileri tarafından hazırlanan klon cihaz, Maylong M-150 adını taşıuyor. Android işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç boyutunda resesif dokunmatik ekrana sahip.

Tasarım anlamındaki benzerliği donanım tarafında sürdüremeyen Maylong M-150, 400MHz'de çalışan VIA VM8505+ işlemcisinden güç alıyor. 256MB RAM ile donatılan bilgisayarın diğer özellikleri arasında 802.11g WiFi, microSD kart slotu, dahili hoparlör ve 1500 mAh kapasitelipil gibi detaylara yer veriliyor.

Maylong M-150, yurt dışında 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunuluyor.


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moffaka 8 yıl
Orjinal ürünlerin taklitlerinin donanımhaberde anasayfadan verilmesini hayretle izliyorum.
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kurtay 8 yıl
Böyle ürünler alırsak dünyayı elektronik çöplüğe çeviriceğiz."Ucuz yaa alalım olmadı satarım yarı fiyata" diye diye işimize belkide hiç yaramıyacak şeyler alıyoruz bazen.
En gıcık olduklarım ise çorap değiştirir gibi cep telefonu alanlar
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Batuist 8 yıl
çocuklara oyuncak işte.. başka bir kullanım amacı olamaz böyle birşeyin..
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El Cezeri 8 yıl
Her ürünü iPad'le karşılaştırmasanız?
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arel.gr 8 yıl
bir haber yazisindan ote bu urunlerle ne oluyor?
yarinlari,destegi,pazarlari,adresleri varmi,isteyen nerden,nasil bulabiliyormu ?
ozelliklerinin ne kadari dogru ?
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thorismund 8 yıl
Bunlar da iyice sıktılar ama...
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