Apple iPad'e 100 dolarlık klon alternatifi: Maylong M-150

Apple iPad'in klonları arasına düşük maliyetli yeni bir çözüm daha eklendi. Tahmin edilebileceği üzere Çin merkezli elektronik üreticileri tarafından hazırlanan klon cihaz, Maylong M-150 adını taşıuyor. Android işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç boyutunda resesif dokunmatik ekrana sahip.

Tasarım anlamındaki benzerliği donanım tarafında sürdüremeyen Maylong M-150, 400MHz'de çalışan VIA VM8505+ işlemcisinden güç alıyor. 256MB RAM ile donatılan bilgisayarın diğer özellikleri arasında 802.11g WiFi, microSD kart slotu, dahili hoparlör ve 1500 mAh kapasitelipil gibi detaylara yer veriliyor.

Maylong M-150, yurt dışında 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunuluyor.