ASRock, 890GX Extreme3 modelini CeBIT 2010 fuarında tanıtacak

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Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD, 8 serisi yeni çipset ailesinin iddialı modellerinden 890GX'i, 2-6 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. AMD ile birlikte firmanın iş ortakları da 890GX çipsetli yeni anakart modellerini, yine fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunmayı planlıyorlar. İşte o isimlerden biri olan ASRock da 890GX+SB850 yonga setini temel alan 890GX Extreme3 modelini CeBIT fuarında gün ışığına çıkaracak. Tasarım özellikleri ve üzerinde barındırdığı teknolojilerle ASRock'ın şimdiye kadar hazırladığı en güçlü anakart çözümlerinden biri olması beklenen 890GX Extreme3, aralarında 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinin de olduğu Soket AM3 formundaki güncel AMD işlemcilerinin tamamına destek sunacak.

Üzerinde dört adet bellek slotu bulunan ve çift kanal DDR3 desteği sunan yeni anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımı, özel soğutucusu ve katı kapasitörleriyle ilgiyi üzerine çekmekte sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor. Kullandığı yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4290 entegre grafik birimiyle gelecek ve bu açıdan sınıfının entegre grafik performansı en yüksek anakartlarından biri olacak 890GX Extreme3, üç adet PCIe x16 slotu üzerinden çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği sunmakla birlikte uyumlu ekran kartlarıy için Hybrid Crossfire yeteneğine de sahip. True333 konsepti çerçevesinde SATA-III, USB 3.0 ve eSATA 6Gbps teknolojilerine de sahip olan yeni anakartın diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve anında hazır Linux işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor.

ASRock tarafından ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterilecek 890GX çipsetli 890GX Extreme3 modelinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.