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ASRock, 890GX Extreme3 modelini CeBIT 2010 fuarında tanıtacak

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock, 890GX Extreme3 modelini CeBIT 2010 fuarında tanıtacak
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Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere AMD, 8 serisi yeni çipset ailesinin iddialı modellerinden 890GX'i, 2-6 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. AMD ile birlikte firmanın iş ortakları da 890GX çipsetli yeni anakart modellerini, yine fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunmayı planlıyorlar. İşte o isimlerden biri olan ASRock da 890GX+SB850 yonga setini temel alan 890GX Extreme3 modelini CeBIT fuarında gün ışığına çıkaracak. Tasarım özellikleri ve üzerinde barındırdığı teknolojilerle ASRock'ın şimdiye kadar hazırladığı en güçlü anakart çözümlerinden biri olması beklenen 890GX Extreme3, aralarında 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinin de olduğu Soket AM3 formundaki güncel AMD işlemcilerinin tamamına destek sunacak.

Üzerinde dört adet bellek slotu bulunan ve çift kanal DDR3 desteği sunan yeni anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımı, özel soğutucusu ve katı kapasitörleriyle ilgiyi üzerine çekmekte sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor. Kullandığı yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4290 entegre grafik birimiyle gelecek ve bu açıdan sınıfının entegre grafik performansı en yüksek anakartlarından biri olacak 890GX Extreme3, üç adet PCIe x16 slotu üzerinden çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği sunmakla birlikte uyumlu ekran kartlarıy için Hybrid Crossfire yeteneğine de sahip. True333 konsepti çerçevesinde SATA-III, USB 3.0 ve eSATA 6Gbps teknolojilerine de sahip olan yeni anakartın diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve anında hazır Linux işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor.

ASRock tarafından ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterilecek 890GX çipsetli 890GX Extreme3 modelinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.


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Bukalemun 9 yıl
785g yi daha sıfır aldım , yani acele yok. bize gelmesi ve masaüstüne düşmesi 2011 ortasını bulur fiyat 200 dolar seviyelerinde kalır.
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showstopper41 9 yıl
Soğutucular ve işlemci güç fazları extereme anakartlara yakışır şekilde olmuş. Bu anakartlara ve hd58xx lere ancak 2011 de geçeriz doğru söylüyorsun bukalemun kardeş.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Haber için teşekkürler erdi hocam. Bu çipseti bekliyorum. Gerçekten müjdeli bir haber gibi oldu. 333 güzel olmuş. Böyle bir anakart + 6 çiitli işlemci ile ver elini AMD diycem.
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