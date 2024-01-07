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    ASRock, yeni monitörlerini CES 2024'te tanıtacak: 520 Hz oyuncu monitörü de var!

    ASRock, CES 2024'te yeni OLED monitörleri ile birlikte üst seviye oyuncu monitörlerini tanıtacak. ASRock Phantom Gaming serisine eklenecek yeni monitörlerden biri, 520 Hz yenileme hızına sahip.
    asrock phantom gaming series oled monitör Tam Boyutta Gör
    ASRock, yaklaşan CES 2024 etkinliğinde OLED iki monitör tanıtacak. Bunlardan biri; 27 inç PGO27QFS2A, diğeri 34 inç kavisli PGO34QRT2A modeli. İki monitör de QHD çözünürlük ve 240Hz tazeleme hızına sahip. Monitörler, AMD FreeSync Premium ve DisplayHDR True Black sertifikasyonuna sahip olacak.

    asrock 520 hz oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    ASRock'ın "Hız Kralı" olarak adlandırdığı diğer iki monitör, e spor oyuncularına özel. 27 inç boyutundaki monitörlerden PG27QFW2A olarak adlandırılan model, 400 Hz ve QHD çözünürlük, PG27FFX2A olarak adlandırılan model 520 Hz (muhtemelen FHD) yenileme hızına sahip.

    ASRock, yeni monitörleri hakkında başka bilgi paylaşmadı. Yeni oyuncu monitörleri duyurulurken, mevcut Phantom Gaming monitörlerin de güncellemeyle 180 Hz yenileme hızına yükseltileceği söylendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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