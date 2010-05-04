ASUS Eee Pad, Windows 7 işletim sistemini kullanacak

Asus'un üreteceği tablet olan Eee Pad'in kullanacağı işletim sistemleri belli oldu. Sistemleri diyoruz, çünkü Asus Eee Pad, 2 farklı modele sahip olarak üretilecek. Asus'un CEO'su tarafından yapılan açıklamaya, 2 farklı Eee Pad üretilecek. Eee Pad'lerin ilki Intel Atom işlemci ve Windows 7 işletim sistemine sahip olacak. İkinci Eee Pad modeli ise ARM tabanlı işlemciye ve Google'ın işletim sistemleri olan Android ve Chrome'dan birine sahip olacak. 10 inç'lik boyuta sahip olacağı belirtilen Eee Pad'lerin ultra ince ve taşınabilir yapıya sahip olacakları belirtildi.

Asus'un Eee Pad'lerin resmi tanıtımını Haziran ayında düzenlenecek ola Computex 2010'da yapacağı belirtiliyor.