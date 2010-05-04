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ASUS Eee Pad, Windows 7 işletim sistemini kullanacak

ASUS Eee Pad'in kullanacağı işletim sistemi belli oldu
9 yıl
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Asus'un üreteceği tablet olan Eee Pad'in kullanacağı işletim sistemleri belli oldu. Sistemleri diyoruz, çünkü Asus Eee Pad, 2 farklı modele sahip olarak üretilecek. Asus'un CEO'su tarafından yapılan açıklamaya, 2 farklı Eee Pad üretilecek. Eee Pad'lerin ilki Intel Atom işlemci ve Windows 7 işletim sistemine sahip olacak. İkinci Eee Pad modeli ise ARM tabanlı işlemciye ve Google'ın işletim sistemleri olan Android ve Chrome'dan birine sahip olacak. 10 inç'lik boyuta sahip olacağı belirtilen Eee Pad'lerin ultra ince ve taşınabilir yapıya sahip olacakları belirtildi.

Asus'un Eee Pad'lerin resmi tanıtımını Haziran ayında düzenlenecek ola Computex 2010'da yapacağı belirtiliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
32-64 Gb SSD Sandisk bellek,1-2-3-4 GB'a kadar Arttırılabilir DDR3 Ram bellek,flash 10.2-10.2.3 gibi flash player li sitelere girme imkanı(i padlerde olmayan bi özellik),Pil süresi 5 saat,Windows 7,Core-i 5 470UM işletim sistemi,grafik olarak nvidia'nın asus için tasarlanmış grafik kartı,2x usb 2.0 girişi + HDMI,2mp önden ve arkadan led flash'lı kamera,dokunmatik girdili ve kalemli,ek olarak deri kılıflı ve asus'un kendi üretimi bluetooth klavyeli,isteğe bağlı mause takılabilir muazzam ama muazzam,teknolojinin en en en ama en muhhteşem bir cihazı...Asus Eee slate ep 121...
Satış fiyatı 999$(1500 Tl)olarak hedeflendi ama 64 GB+4 gb DDR3 Ram bellekli olanları 1099$(1750 Tl)olacağı resmi sitesinde açıklandı.Ocak ayının sonlarında birleşik devletlerde ve diğer avrupa ülkelerinde satışa çıkacağı söylenmiştir,ama Türkiye geliş tarihi halâ açıklanmadı.Eğer bilen varsa burakcandogan@mynet.com veya blade_1burak@hotmail.com.tr adreslerinden ulaşabilir.
Bence teknolojiye bakış açımızı değiştirmenin,laptop ve bilgisayarların tarihe karışmanın,pad bilgisayarlara geçme vaktinin tam zamanı.Arkadaşlar bence fiyatlar mümkün mertebe.Eğer laptop yada masaüstü almayı planlayan arkadaşım varsa ben ona bu cihazı tercih etmesini söylerim.Hem masa üstü,hem klavyesiyle laptop,mausu ve işletim sistemiyle mükemmel oyunlar için tasarlanmış bir cihaz.Oyun için de program için de muhteşem bi şey!
Türkiyeye geliş tarihini bilen arkadaşım ya buraya yorum yapsın,yada email adreslerimden bana ulaşsın.
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sendemail 9 yıl
itiraf ediyorum ,
ipad i iyicene görme şansım oldu , insan görünce "hasstır lan mutlaka almam lazım bunu" diyor.Ekran kalıtesı ,renkler vs.re muthıs...onca zaman bosuna çemkirmişiz ,lakin ipad hala kullanım kısıtlılgı arz etmekte benım ıcın.ne usb var vs.re tartısmaları da bu haber ıcın gereksız...
ancak anlamakta gucluk cektıgım şudur kı ,bu apple dısındakı fırmaların aklına hıc gelmez mı boyle zamazıngolar ,ilkin apple cıkartsın sonra bızde pazara dalarız mantıgı mı hakım?
herneyse ,asusun haberdekı cıhazı ıcın sıstem bılgısıne ulasan var mı?
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DH Misafiri 9 yıl
Windows 7 ile tablet yapmaya çalışmak nasıl bir aklın ürünüdür anlamıyorum.

Açıkçası ben de bu düşünceye katılıyorum.Tablet tarzı cihazlar kendilerine has işletim sistemi gerektiriyorlar. Windows 7 gibi karmaşık bir sistem yerine Android ve iPad/iPhone OS tarzı bir işletim tarzı çok daha etkili ve kullanışlı olacaktır. Gerçi Android'li model de çıkacakmış.Ne diyelim Win 7 en azından seçenek olmuş olur.
de çıkacakmış. Şin
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stradivardi 9 yıl
pil süresi iyi olduğu sürece windows 7 tercihimdir
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Erasmus78 9 yıl
Windows 7 ile tablet yapmaya çalışmak nasıl bir aklın ürünüdür anlamıyorum.
Windows 7 li olanı geçiniz, Andoridlisine bakalım biz.
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