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    Asus, 32 inç 4K OLED oyuncu monitörünü resmen duyurdu

    Asus, profesyonel oyunculara ve yaratıcı içerik üreticilerine hitap eden yeni monitörü ROG Swift OLED PG32UCDMR’yi tanıttı. Yeni model, 32 inç 4K QD-OLED ekranı, 240Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor

    Asus, 32 inç 4K OLED oyuncu monitörünü resmen duyurdu Tam Boyutta Gör

    Asus, üst düzey oyunculara hitap eden yeni monitörü ROG Swift OLED PG32UCDMR modelini duyurdu. 32 inç büyüklüğünde 4K QD-OLED panelle gelen cihaz, 240Hz yenileme hızı ve sadece 0.03 ms tepki süresiyle son derece akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Geniş DCI-P3 renk gamı ve düşük Delta E değeri sayesinde renk doğruluğu da oldukça yüksek.

    Monitör, SDR modunda 450 nit, HDR içeriklerde ise 1000 nit'e kadar parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Hem HDR10 hem de Dolby Vision desteği bulunurken, VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası da dikkat çekiyor. Asus’un üçüncü nesil QD-OLED teknolojisiyle geliştirilen bu modelde, metinler daha keskin, görüntüler daha net görünüyor.

    Bağlantı tarafında da kullanıcıları memnun edecek detaylar var. DisplayPort 2.1a üzerinden 80 Gbps'e kadar bant genişliği sunulurken, HDMI 2.1 ve 90W güç aktarımı sağlayan USB-C girişi de yer alıyor. Kutudan çıkan DP80 kablo da bu yeni nesil bağlantıyı destekliyor. Monitör ayrıca yerleşik KVM anahtarı sayesinde birden fazla cihaz arasında hızlı geçiş yapabiliyor.

    Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro desteği, monitörü rekabetçi oyuncular için daha da cazip hale getiriyor. Ergonomik standı, RGB aydınlatması ve ince çerçeveli tasarımı da kullanım deneyimini tamamlıyor. Ürünün çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

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    C
    curufperlit 5 saat önce

    firma 7 yıl dayanırsa :D

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