Microsoft, ROG Xbox Ally el konsolunu tanıttı: Türkiye’ye de geliyor

Xbox Ally ve Xbox Ally X
Yeni cihazlardan beyaz renge sahip Xbox Ally, 720p çözünürlükte oyunlar için optimize edilirken; daha güçlü siyah Xbox Ally X modeli ise 900p ile 1080p arası çözünürlüklerde taşınabilir oyun performansı sunmayı vaat ediyor. Her iki cihaz da 7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve değişken yenileme oranı (VRR) desteğine sahip 1080p ekranla geliyor.
Donanım tarafında da dikkat çeken farklar mevcut:
- Xbox Ally: AMD Ryzen Z2 A işlemci, 16 GB LPDDR5X-6400 RAM, 512 GB M.2 SSD
- Xbox Ally X: AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci, 24 GB LPDDR5X-8000 RAM, 1 TB M.2 SSD
Asus ve Microsoft’un iddiasına göre bu yeni donanımlar, yalnızca güçlü olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha verimli çalışarak taşınabilir oyun deneyiminde sessizlik ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sunuyor.
Xbox, Steam, Epic, Battle.net: Hepsi bir yerde
Ayrıca yeni Xbox tuşuyla bu arayüze her zaman kolayca geri dönülebiliyor. Konsollar aynı zamanda Xbox Cloud Gaming ve Remote Play desteğiyle Xbox Series X üzerinden oyun akışını da mümkün kılıyor. Yani oyun ister cihazda yüklü, ister bulutta olsun, oyuncular tek bir arayüzden her şeye ulaşabilecek.
Ergonomi açısından da yenilikler var. Konsollar, Xbox kontrolcüsünü andıran kavislendirilmiş tutma alanlarıyla geliyor. Özellikle Xbox Ally X modelinde yer alan "impulse trigger" adı verilen tetikleyici, oyunlardaki geribildirimleri fiziksel olarak hissettiriyor.
Bu arada her iki cihaz da microSD kart desteği sunuyor ve özel depolama çözümlerine ihtiyaç duymadan genişletilebilir bellek imkanı tanıyor. İki modelde de USB-C bağlantıları yer alıyor. Xbox Ally, iki adet USB-C 3.2 portuyla gelirken; Xbox Ally X, biri Thunderbolt 4 destekli olmak üzere daha gelişmiş bağlantı seçenekleri sunuyor. Her iki cihaz da DisplayPort 2.1 ve Power Delivery 3.0 desteği sayesinde televizyonlara veya monitörlere görüntü aktarımı yapabiliyor. Xbox Ally, orijinal ROG Ally’a göre yüzde 50 daha büyük olan 60Wh bataryaya sahipken; Xbox Ally X tam 80Wh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. Ek olarak ağırlık tarafında ise Ally modeli 670 gram, Ally X ise 715 gram ile biraz “ağır” tarafta kalıyor.
ROG Xbox Ally çıkış tarihi
Her iki el konsolu, bu yılın tatil döneminde piyasaya çıkacak. Fiyatlandırma ve ön sipariş detayları henüz açıklanmadı. Ancak ilk aşamada cihazların satışa sunulacağı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Xbox Ally ve Ally X; ABD, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık gibi ana pazarlara ek olarak Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da birçok ülkede eş zamanlı olarak raflarda olacak.
|Özellik
|ROG Xbox Ally
|ROG Xbox Ally X
|İşletim Sistemi
|Windows 11 Home
|Windows 11 Home
|İşlemci
|AMD Ryzen Z2 A
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme
|Bellek (RAM)
|16GB LPDDR5X-6400
|24GB LPDDR5X-8000
|Depolama
|512GB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir)
|1TB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir)
|Ekran
|7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz, FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus + DXC
|Aynı ekran özellikleri
|Bağlantı Noktaları
|2x USB-C (DP 2.1, PD 3.0), microSD kart okuyucu (UHS-II), 3.5mm ses jakı
|1x USB4 Type-C (Thunderbolt 4 uyumlu), 1x USB-C, microSD kart okuyucu (UHS-I DDR200), 3.5mm ses jakı
|Bağlantı
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Boyutlar
|290.8 x 121.5 x 50.7 mm
|290.8 x 121.5 x 50.7 mm
|Ağırlık
|670g
|715g
|Batarya
|60Wh
|80Wh
|Kutu İçeriği
|ROG Xbox Ally, 65W şarj cihazı, stand
|ROG Xbox Ally X, 65W şarj cihazı, stand
Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.
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