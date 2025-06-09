Microsoft, ROG Xbox Ally el konsolunu tanıttı: Türkiye’ye de geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft ve Asus, taşınabilir oyun deneyiminde güçlerini birleştirdi. Uzun süredir birlikte çalışan iki dev, bu yılın tatil sezonunda piyasaya sürülmesi planlanan iki yeni ROG Xbox Ally el konsolunu tanıttı. "Project Kennan" kapsamında geliştirilen bu cihazlar, Windows işletim sistemini arka planda sadeleştirerek kullanıcıya doğrudan oyun odaklı, Xbox benzeri bir arayüz sunmayı hedefliyor.

Xbox Ally ve Xbox Ally X

Yeni cihazlardan beyaz renge sahip Xbox Ally, 720p çözünürlükte oyunlar için optimize edilirken; daha güçlü siyah Xbox Ally X modeli ise 900p ile 1080p arası çözünürlüklerde taşınabilir oyun performansı sunmayı vaat ediyor. Her iki cihaz da 7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve değişken yenileme oranı (VRR) desteğine sahip 1080p ekranla geliyor.

Donanım tarafında da dikkat çeken farklar mevcut:

Xbox Ally : AMD Ryzen Z2 A işlemci, 16 GB LPDDR5X-6400 RAM, 512 GB M.2 SSD

: AMD Ryzen Z2 A işlemci, 16 GB LPDDR5X-6400 RAM, 512 GB M.2 SSD Xbox Ally X: AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci, 24 GB LPDDR5X-8000 RAM, 1 TB M.2 SSD

Asus ve Microsoft’un iddiasına göre bu yeni donanımlar, yalnızca güçlü olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha verimli çalışarak taşınabilir oyun deneyiminde sessizlik ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sunuyor.

Xbox, Steam, Epic, Battle.net: Hepsi bir yerde

Tam Boyutta Gör ROG Ally ile Xbox konsollarını birleştiren yeni el konsollarının en dikkat çekici yönlerinden biri, Windows işletim sisteminin karmaşasını arka plana iten ve doğrudan oyunlara odaklanan tam ekran Xbox arayüzü. Bu arayüz sayesinde cihaz açıldığında doğrudan Xbox uygulamasına geçiliyor; Microsoft Store, Steam, Epic Games, Battle.net gibi farklı platformlardaki oyunlar tek bir kütüphanede toplanıyor.

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Ayrıca yeni Xbox tuşuyla bu arayüze her zaman kolayca geri dönülebiliyor. Konsollar aynı zamanda Xbox Cloud Gaming ve Remote Play desteğiyle Xbox Series X üzerinden oyun akışını da mümkün kılıyor. Yani oyun ister cihazda yüklü, ister bulutta olsun, oyuncular tek bir arayüzden her şeye ulaşabilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Game Bar ve Xbox uygulamasını tamamen el konsolu mantığına göre yeniden şekillendirildi. Artık kontrolcü ile oturum açmak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ya da ayarları değiştirmek için dokunmatik ekrana ihtiyaç duyulmuyor.

Ergonomi açısından da yenilikler var. Konsollar, Xbox kontrolcüsünü andıran kavislendirilmiş tutma alanlarıyla geliyor. Özellikle Xbox Ally X modelinde yer alan "impulse trigger" adı verilen tetikleyici, oyunlardaki geribildirimleri fiziksel olarak hissettiriyor.

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Bu arada her iki cihaz da microSD kart desteği sunuyor ve özel depolama çözümlerine ihtiyaç duymadan genişletilebilir bellek imkanı tanıyor. İki modelde de USB-C bağlantıları yer alıyor. Xbox Ally, iki adet USB-C 3.2 portuyla gelirken; Xbox Ally X, biri Thunderbolt 4 destekli olmak üzere daha gelişmiş bağlantı seçenekleri sunuyor. Her iki cihaz da DisplayPort 2.1 ve Power Delivery 3.0 desteği sayesinde televizyonlara veya monitörlere görüntü aktarımı yapabiliyor. Xbox Ally, orijinal ROG Ally’a göre yüzde 50 daha büyük olan 60Wh bataryaya sahipken; Xbox Ally X tam 80Wh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. Ek olarak ağırlık tarafında ise Ally modeli 670 gram, Ally X ise 715 gram ile biraz “ağır” tarafta kalıyor.

ROG Xbox Ally çıkış tarihi

Her iki el konsolu, bu yılın tatil döneminde piyasaya çıkacak. Fiyatlandırma ve ön sipariş detayları henüz açıklanmadı. Ancak ilk aşamada cihazların satışa sunulacağı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Xbox Ally ve Ally X; ABD, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık gibi ana pazarlara ek olarak Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da birçok ülkede eş zamanlı olarak raflarda olacak.

ROG Xbox Ally ve Ally X özellikleri ⬇️ Özellik ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X İşletim Sistemi Windows 11 Home Windows 11 Home İşlemci AMD Ryzen Z2 A AMD Ryzen AI Z2 Extreme Bellek (RAM) 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Depolama 512GB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir) 1TB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir) Ekran 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz, FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus + DXC Aynı ekran özellikleri Bağlantı Noktaları 2x USB-C (DP 2.1, PD 3.0), microSD kart okuyucu (UHS-II), 3.5mm ses jakı 1x USB4 Type-C (Thunderbolt 4 uyumlu), 1x USB-C, microSD kart okuyucu (UHS-I DDR200), 3.5mm ses jakı Bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Boyutlar 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 290.8 x 121.5 x 50.7 mm Ağırlık 670g 715g Batarya 60Wh 80Wh Kutu İçeriği ROG Xbox Ally, 65W şarj cihazı, stand ROG Xbox Ally X, 65W şarj cihazı, stand

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Microsoft, ROG Xbox Ally el konsolunu tanıttı: İşte detaylar

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