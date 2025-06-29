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    Asus, yeni Chromebook CX14 modelini resmi olarak piyasaya sürdü

    Asus, eğitim odaklı yeni modeli Chromebook CX14'ü resmi olarak piyasaya sundu. Dayanıklı yapısı ve ChromeOS altyapısıyla dikkat çeken cihaz, uygun fiyatıyla da öğrenci ve öğretmenlere hitap ediyor.

    Asus, yeni Chromebook CX14 modelini resmi olarak piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Asus, öğrenciler ve öğretmenler için geliştirdiği yeni Chromebook CX14 modelini duyurdu. ChromeOS işletim sistemine sahip bu cihaz, Google Workspace ile tam uyumlu çalışıyor. Otomatik güncellemeler ve yerleşik güvenlik özellikleriyle donatılan Chromebook, dijital eğitimde güvenli ve akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

    Cihazda 14 inç büyüklüğünde, yansıma önleyici kaplamalı Full HD ekran yer alıyor. Panel tercihi TN ya da VIPS olarak yapılabiliyor. Intel Celeron N4500 işlemci ve Intel UHD grafik birimiyle çalışan model, 8 GB’a kadar RAM ve 64 ya da 128 GB eMMC depolama seçenekleriyle geliyor. Ayrıca 100 GB Google bulut depolama alanı da cihazla birlikte sunuluyor.

    Gizlilik kapaklı Full HD web kamerası, stereo hoparlörler ve çift mikrofon desteği, görüntülü görüşmeler için ideal bir ortam oluşturuyor. Google Asistan entegrasyonu sayesinde sesli komut desteği de mümkün. Bağlantı noktaları arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI ve Kensington kilidi yer alıyor. Güvenlik tarafında Titan C çipiyle desteklenen Chromebook, 42Wh bataryasıyla gün boyu kullanım süresi sağlıyor.

    Toplam ağırlığı 1,39 kg olan CX14, askeri standartlara uygun dayanıklı kasasıyla dikkat çekiyor. 180 derece açılabilen menteşe yapısı ve aşınmaya karşı özel kaplamasıyla günlük kullanıma uygun şekilde tasarlanmış.

    Cihazın iki farklı versiyonu şu anda satışta. Yaklaşık 227 dolarlık giriş modeliyle birlikte, daha gelişmiş varyant ise 251 dolar seviyesinde listeleniyor. Üçüncü bir seçenek de yakında Amazon üzerinden kullanıcılarla buluşacak.

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