ASUS, Intel DG1 harici ekran kartlı dizüstüsünü duyurdu

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Intel’in harici ekran kartı çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Son dönemde oyun testi ile birlikte somut örneklerini görmeye başladığımız harici ekran kartının yer alacağı ASUS dizüstüsü detaylandı.

ASUS VivoBook Flip 14’te Intel’in Tiger Lake ailesinden Core i7-1165G7 veya Core i5-1135G7 işlemcisine 4266 MHz’de çalışan 8/16 GB LPDDR4X bellek eşlik edecek.

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4 GB DG1 ekran kartı

GPU tarafında ise Intel’in ilk harici ekran kartı 4 GB DG1 çözümüne yer verilecek. Depolama başlığında ise 1 TB’a kadar PCIe SSD 32 GB kapasiteli H10 Optane belleği ile desteklenmiş.

14’’ 1080p ekrana yer verilen dizüstünün arayüz tarafında Thunderbolt 4 tabanlı USB-C, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0, HDMI ve 1 adet MicroSD kart okuyucu konumlandırılmış. 3 hücreli 42 Wh batarya ise 65 wattlık şarj adaptörü üzerinden şarj olacak.

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Son olarak kablosuz bağlantı imkanı olarak WiFi 5, WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 sunulan dizüstünün satış fiyatı/tarihi açıklanmamış.

https://videocardz.com/newz/asus-vivobook-flip-14-features-intel-dg1-discrete-graphics

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