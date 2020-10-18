ASUS, Intel DG1 harici ekran kartlı dizüstüsünü duyurdu

Intel’in harici ekran kartı çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Son dönemde oyun testi ile birlikte somut örneklerini görmeye başladığımız harici ekran kartının yer alacağı ASUS dizüstüsü detaylandı.
ASUS VivoBook Flip 14’te Intel’in Tiger Lake ailesinden Core i7-1165G7 veya Core i5-1135G7 işlemcisine 4266 MHz’de çalışan 8/16 GB LPDDR4X bellek eşlik edecek.İlginizi Çekebilir İntel Tiger Lake SoC’unu detaylandırdı: Superfin nodu, Willow Cove, artan önbellek ve Xe iGPU
4 GB DG1 ekran kartı
GPU tarafında ise Intel’in ilk harici ekran kartı 4 GB DG1 çözümüne yer verilecek. Depolama başlığında ise 1 TB’a kadar PCIe SSD 32 GB kapasiteli H10 Optane belleği ile desteklenmiş.
14’’ 1080p ekrana yer verilen dizüstünün arayüz tarafında Thunderbolt 4 tabanlı USB-C, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0, HDMI ve 1 adet MicroSD kart okuyucu konumlandırılmış. 3 hücreli 42 Wh batarya ise 65 wattlık şarj adaptörü üzerinden şarj olacak.
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Son olarak kablosuz bağlantı imkanı olarak WiFi 5, WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 sunulan dizüstünün satış fiyatı/tarihi açıklanmamış.
https://videocardz.com/newz/asus-vivobook-flip-14-features-intel-dg1-discrete-graphics Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Zaten ekran kartı bandwidth ile yarışır artık Wi-Fi.
Isınma yüzünden mi acaba?
Dahili olunca mecbur olarak aynı DDR4 belleği paylaşıyorlar, bu da işlemciyle ekran kartının birbirine darboğaz yapabiliyor olması demek.