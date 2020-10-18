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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS, Intel DG1 harici ekran kartlı dizüstüsünü duyurdu

    Intel’in uzun süredir üzerinde çalıştığı Gen12 mimarili harici ekran kartına dair somut örnekler çoğalmaya devam ediyor. ASUS yeni ekran kartından güç alacak dizüstüsünü duyurdu.
    4 gün
    3,9b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS, Intel DG1 harici ekran kartlı dizüstüsünü duyurdu
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    Intel’in harici ekran kartı çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor. Son dönemde oyun testi ile birlikte somut örneklerini görmeye başladığımız harici ekran kartının yer alacağı ASUS dizüstüsü detaylandı.

     

    ASUS VivoBook Flip 14’te Intel’in Tiger Lake ailesinden Core i7-1165G7 veya Core i5-1135G7 işlemcisine 4266 MHz’de çalışan 8/16 GB LPDDR4X bellek eşlik edecek.

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    4 GB DG1 ekran kartı

    GPU tarafında ise Intel’in ilk harici ekran kartı 4 GB DG1 çözümüne yer verilecek. Depolama başlığında ise 1 TB’a kadar PCIe SSD 32 GB kapasiteli H10 Optane belleği ile desteklenmiş.

     

    14’’ 1080p ekrana yer verilen dizüstünün arayüz tarafında Thunderbolt 4  tabanlı USB-C, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0, HDMI ve 1 adet MicroSD kart okuyucu konumlandırılmış. 3 hücreli 42 Wh batarya ise 65 wattlık şarj adaptörü üzerinden şarj olacak.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var"

    Son olarak kablosuz bağlantı imkanı olarak WiFi 5, WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 sunulan dizüstünün satış fiyatı/tarihi açıklanmamış.



    https://videocardz.com/newz/asus-vivobook-flip-14-features-intel-dg1-discrete-graphics Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

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    ne la bu

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    bune la

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    Barni Moloztaş

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    1 ay önce
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    monacomen 4 gün
    Bu görselde laptopa tam olarak ne yapıyorlar ve neyi kanıtlıyorlar ben anlamadım?


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    Bu görselde laptopa tam olarak ne yapıyorlar ve neyi kanıtlıyorlar ben anlamadım? ...
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    3 Yanıt Yanıtla +4
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 4 gün en beğenilen monacomen
    Çaktırmayın hocam ben de yüklerken anlık bir bakıştım görselle.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    infom@n (Uğur Doğan) 2 gün
    Yakında dahili GPU'yu tamamen işlemciden çıkarabilirler. O zaman bak fiyatlara.
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    napolyon94 3 gün
    960M ayarinda bir gpu sanirim.
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    MaDMaxiBo 3 gün
    Wi-Fi 7 ya da 13 çıkınca artık ekran kartı da komple harici yani temassız olsun. İsteyen ekran kartı alıp çantaya atsın oyun oynarken laptopun yanına koysun.



    Zaten ekran kartı bandwidth ile yarışır artık Wi-Fi.
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    Bloodin 4 gün
    Artık dizüstülerdeki çerçeveler ve kalınlık oldukça inceldiği için şu 14 inçlerin yanında premium modelleri 15.6 inç de çıkarsalar süper olacak.
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    monacomen 4 gün
    Bu görselde laptopa tam olarak ne yapıyorlar ve neyi kanıtlıyorlar ben anlamadım?


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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 4 gün monacomen
    Çaktırmayın hocam ben de yüklerken anlık bir bakıştım görselle.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Juan Cobra 4 gün monacomen
    Manası çok derin....


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    alihakki (ali hakkı Demiral) 3 gün monacomen
    Gerektiğinde betona katkı olarakta kullanabilirsinizmi demek istemiş olabilir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    768 shader olacaksa ne gerek var ki harici olmasına, on board yapıyorsun zaten?
    Isınma yüzünden mi acaba?
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ilkerinanç
    Farkı, işlemci harici bir yonga olmasından kaynaklanıyor. Dediğiniz gibi shader konusu tırt ama soğutma nedeniyle throttling (inş) daha az olacaktır diye tahmin ediyorum.
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    burakk, (Burakk gizli) 3 gün ilkerinanç
    GPUlar için Memory Bandwidth kısmı da çok önemli.
    Dahili olunca mecbur olarak aynı DDR4 belleği paylaşıyorlar, bu da işlemciyle ekran kartının birbirine darboğaz yapabiliyor olması demek.
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