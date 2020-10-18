Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var

Kırmızı ekip Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından 28 Ekim’de düzenleyeceği RX 6000 serisinin tanıtımlarına hazırlanıyor. Diğer taraftan dizüstü almayı planlayanların gözü Zen 3 mimarili mobil APU’larda.
İki farklı nesilden oluşan Ryzen 5000U ailesi
Paylaşılan detaylara göre 15 watt TDP’li (10-25 watt cTDP) Ryzen 5000U ailesi 2 farklı işlemci ailesinden oluşacak. Beklenen Cezanne ailesi Zen 3 mimarisi ve Vega iGPU’su üzerinde yükselirken yeni eklenen Lucienne kod adlı mobil APU’lar aynı çekirdek/izlek konfigürasyonunda Zen 2+Vega iGPU’su kombiniyle karşımıza çıkacak.
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AMD’nin 5000 adlandırmasıyla birlikte hem masaüstü hem de mobil kanatta mimariyi aynı tutması bekleniyordu. Bu açıdan mobil 5000U serisinde izlenecek strateji kullanıcıların kafasını karıştırma potansiyeli taşıyor.
Ryzen 5000U ailesine baktığımızda tepe model Ryzen 7 5800U’da 8/16 izlek konfigürasyonu 16 MB’lık L3 önbellekle desteklenmiş. Zen 3 mimarili çözümün çalışma frekansı ise 2.0/4.4 GHz aralığında belirlenmiş. APU’nun iGPU kanadında ise 2 GHz’de çalışan 8 CU’dan oluşan Vega tabanlı birim tercih edilmiş.
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Ryzen 5000U’da şimdilik Zen 3 mimarili seçeneklerin ikinci hanesi -5800U- çift sayılardan oluşuyorken Zen 2 mimarili çözümlerde tek sayılar tercih edilmiş. Yine de notebook alınırken kontrol etmekte fayda var.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000u-cezanne-lucienne-mobile-series-specifications-leaked Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Gerçi onboard arkadaş ne olacak ki en fazla? 4K Cyberpunk 2077 mi oynayacağız?
Örneğin; i7 3620qm, i7 3630qm, i7 3632qm ve şimdi de i7 117qweqd552qwd64 şeklinde isimlendirme yapıyor