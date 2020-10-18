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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var

    AMD’nin Zen 3 mimarisiyle güncellediği masaüstü tarafı heyecanla beklenirken mobil kanada dair detaylar gün yüzüne çıktı. Yeni mobil yongalardan bazılarında Zen 2 mimarisine yer verilmesi dikkat çekti
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var
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    Kırmızı ekip Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından 28 Ekim’de düzenleyeceği RX 6000 serisinin tanıtımlarına hazırlanıyor. Diğer taraftan dizüstü almayı planlayanların gözü Zen 3 mimarili mobil APU’larda.

    İki farklı nesilden oluşan Ryzen 5000U ailesi

    Paylaşılan detaylara göre 15 watt TDP’li (10-25 watt cTDP) Ryzen 5000U ailesi 2 farklı işlemci ailesinden oluşacak. Beklenen Cezanne ailesi Zen 3 mimarisi ve Vega iGPU’su üzerinde yükselirken yeni eklenen Lucienne kod adlı mobil APU’lar aynı çekirdek/izlek konfigürasyonunda Zen 2+Vega iGPU’su kombiniyle karşımıza çıkacak.

     

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    AMD’nin 5000 adlandırmasıyla birlikte hem masaüstü hem de mobil kanatta mimariyi aynı tutması bekleniyordu. Bu açıdan mobil 5000U serisinde izlenecek strateji kullanıcıların kafasını karıştırma potansiyeli taşıyor.

     

    Ryzen 5000U ailesine baktığımızda tepe model Ryzen 7 5800U’da 8/16 izlek konfigürasyonu 16 MB’lık L3 önbellekle desteklenmiş. Zen 3 mimarili çözümün çalışma frekansı ise 2.0/4.4 GHz aralığında belirlenmiş. APU’nun iGPU kanadında ise 2 GHz’de çalışan 8 CU’dan oluşan Vega tabanlı birim tercih edilmiş.

    Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek"

    Ryzen 5000U’da şimdilik Zen 3 mimarili seçeneklerin ikinci hanesi -5800U- çift sayılardan oluşuyorken Zen 2 mimarili çözümlerde tek sayılar tercih edilmiş. Yine de notebook alınırken kontrol etmekte fayda var.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000u-cezanne-lucienne-mobile-series-specifications-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    AMD iyice suyunu sıktı şu vega mimarisinin.
    Yanıtla
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 4 gün
    Tam 4700u işlemcili bir notebook aldık şimdi 5000 serisi çıkıyor. 5000 serisi 4000 gibi 1 yıl sonra piyasaya çıkarsa sorun yok ama 2-3 aya yaygınlaşırsa 4000 serisi almış olmak üzücü olabilir.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 gün
    Ortada bir problem yok bence. Kullanıcıların en alt modeli aldığında içinde zen 4 de olsa serinin diğer işlemcilerinden daha az performans alacağını bilmesi lazım. Ayrıca bu işlemciler sadece zen çekirdeklerinden oluşmuyor. Paket olarak sunulana bakmak lazım. Belki sonraki nesilde AMD üst modellere Navi alt modellere Vega koyacak. Yine mi kafası karışacak bu kullanıcıların?
    Yanıtla +2
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Artık AMD alırken Bahçeli gibi hesaplar yapmak zorunda kalabiliriz.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Tek sayılı modellere Zen2, çift sayılı olanlara Zen3 mimarisi vermişler. Ne düşündüler acaba?

    Gerçi onboard arkadaş ne olacak ki en fazla? 4K Cyberpunk 2077 mi oynayacağız?
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    zdniz (dniz yıldırım) 4 gün
    bıktık şu vegadan ne performansı var nede adam akıllı bişeyi amd ne yazıkki ekran kartı işinde çok pasif yakında intelin gpu su gelincemi performans koyucak ortaya
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Whitebeard. (burak durmuş) 4 gün zdniz
    elde vega fazlası var muhtemelen, ve daha düşük tdpli bir mobil gpu tasarladıklarını düşünmüyorum
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    Mugetsuga 4 gün
    Bu isimlendirmeler Intel'i anımsatıyor. Kullanıcıda kafalar iyice karışsın alıp çıksın birini der gibi.

    Örneğin; i7 3620qm, i7 3630qm, i7 3632qm ve şimdi de i7 117qweqd552qwd64 şeklinde isimlendirme yapıyor
    Yanıtla +2
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    petitcoeur 4 gün
    Bu ne kadar saçma bir politika. Sen git desktop da 4000 ü es geçip 5000 yap kafada nesil karışıklığı olmasın diye şimdi yaptıkları harekete bak.
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    ANIL.K 4 gün
    Asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılardır. Sadece kendisine ve 1 sayısına kalansız bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılardır. En küçük asal sayı 2'dir. Öklid'den beri asal sayıların sonsuz olduğu bilinir.(Vikipedi)
    1 Yanıt Yanıtla
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 4 gün ANIL.K
    Asal sayı ifadesini kullanmak mevcut işlemciler itibariyle yanlış olmasa da ilerisi için yanlış olmaması adına düzelttim hocam.
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