Çift Modlu Monitör | Asus ROG Strix XG27UCG İnceleme

Asus ROG Strix XG27UCG hem görsel kalite hem de performans açısından üst düzey özellikler sunarak oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşır.

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Asus ROG Strix XG27UCG, bu monitör hem görsel kalite hem de performans açısından üst düzey özellikler sunarak oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşır.

Asus ROG Strix XG27UCG pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı gibi ergonomik özelliklerle donatılmış. 27" boyutunda ve 4K çözünürlüğe sahip monitör Fast IPS panel teknolojisi ile donatılmıştır. 160Hz yenileme hızı ve 1ms GtG (Gray-to-Gray) tepki süresi ile geliyor.

Asus ROG Strix XG27UCGcçift mod özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde 4K çözünürlükte 160Hz yenileme hızı veya 1080p çözünürlükte 320Hz yenileme hızı arasında geçiş yapabilirsiniz. Son olarak monitör 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4 ve 15W USB-C bağlantı noktaları bulunuyor.

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