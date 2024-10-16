Monitör Tavsiyeleri - Ekim 2024

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerilerinde bulunduk.

MSI G244PF E2, 23.8 inç FHD Rapid IPS paneli ve 180Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms GtG ve MPRT tepki süresi, 300 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı gibi özellikler yer alıyor. Renk doğruluğu açısından sRGB %122 ve P3 %92 gibi etkileyici kapsamlar sunuyor. Geniş renk gamı (WCG) ile renkleri doğru bir şekilde gösteriyor. Çok yönlü bağlantı seçenekleri ve ayarlanabilir standı bulunuyor.

Lenovo Legion R27qe, 27 inç QHD Fast IPS paneli ve 180Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms GtG ve MPRT tepki süresi, 400 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı sunuyor. FRC 10bit renk derinliği, %99 sRGB ve %90 DCI-P3 renk gamı renk doğruluğu sağlıyor. Monitör pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarları gibi ergonomik özellikler sunuyor. HDMI 2.1 ve DP 1.4 bağlantı seçenekleri de mevcut.

MSI G274QPF E2, 27 inç QHD Rapid IPS paneli ve 180Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms GtG tepki süresi, 400 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı sunuyor. Ayrıca %119 sRGB ve %94 P3 renk gamı kapsamı ile renk doğruluğu konusunda iddialı. Monitör pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarları gibi ergonomik özelliklerle donatılmış. HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve 15W güç çıkışına sahip Type-C bağlantı noktaları mevcut.

Samsung Odyssey G5 S32DG50, 31.5 inç QHD Fast IPS paneli ve 180Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms GtG ve MPRT tepki süresi, 350 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı sunuyor. %99 sRGB renk gamı ile renk doğruluğu ile geliyor. HDMI 2.0 ve DP 1.2 bağlantı seçenekleri mevcut. Ayrıca pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı gibi ergonomik özellikler bulunuyor.

MSI MPG 274URF QD, 27 inç UHD Rapid IPS paneli, 160Hz yenileme hızı ve 0.5ms GtG tepki süresi yer alıyor. Quantum Dot renk katmanı ve %145 sRGB, %98 P3 renk gamı sunuyor. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4a portları ve 65W güç dağıtımı sağlayan USB 3.2 Type-C portu bulunuyor. Ergonomik tasarımı sayesinde pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahip.

Dell G3223Q, 32 inç UHD AUO Fast IPS paneli, 144Hz yenileme hızı, 1ms GtG tepki süresi, 600 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı ile dikkat çekiyor. FRC 10bit renk derinliği, %99 SRGB ve %95 P3 renk gamı kapsamı sunuyor. Monitör 2x HDMI 2.1 ve 1x DP 1.4 video girişleri ile donatılmış ve 2x USB 3.0 portu bulunuyor. Tilt, döndürme ve yükseklik ayarları ile ergonomik bir kullanım sağlıyor.

Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602, 26.5" QHD Samsung QD-OLED 360Hz paneli, 0.03ms GtG tepki süresi ve 1.000.000:1 kontrast oranı ile keskin ve canlı görüntüler sunar. %99 P3 renk gamı ve gerçek 10bit renk derinliği ile renkleri doğru ve canlı bir şekilde gösterir. Vapor Chamber soğutma sistemi ve OLED Safeguard+ teknolojisi ile donatılmış. Pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarları sayesinde ergonomik bir kullanım sağlar.

Samsung Odyssey OLED G8 S32DG802, 31 inç UHD QD-OLED paneli ve 240Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 0.03ms GtG tepki süresi ve 1.000.000:1 kontrast oranı gibi özellikleri yer alıyor. Ayrıca %100 sRGB ve %99 P3 renk gamı kapsamı, gerçek 10 bit renk derinliği sunuyor. Tizen işletim sistemi ve NQ8 AI Gen3 işlemci ile akıllı ekran deneyimi sağlamayı da amaçlıyor. Dahili 10W hoparlörü, bağlantı seçenekleri ve ergonomik tasarımı ile geliyor.

Samsung M7 S43DM702, 42.5 inç UHD VA paneli, 60Hz yenileme hızı ve 4ms GtG tepki süresi ile dikkat çekiyor. 300 nit parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı, %72 NTSC renk gamı ve FRC 10bit renk derinliğine sahip. Dahili 2x10W hoparlörler ve Dolby desteği ile kaliteli ses deneyimi vaat ediyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 bağlantı, Wireless Dex ve kumanda özellikleriyle de kullanışlılık sunuyor. Tizen 8.0 işletim sistemi ile akıllı televizyon özelliklerine sahip olan monitör 2x HDMI, 3x USB 2.0 ve 1x USB-C 65W gibi geniş bağlantı seçenekleriyle de donatılmış. Eğme ve Vesa montaj desteği sayesinde de ergonomik bir kullanıma ön ayak oluyor.

00:00 - Giriş

00:35 - MSI G244PF E2

03:31 - Lenovo Legion R27qe

05:50 - MSI G274QPF E2

07:41 - Samsung Odyssey G5 S32DG50

09:58 - MSI MPG 274URF QD

12:52 - Dell G3223Q

14:04 - Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602

18:19 - Samsung Odyssey OLED G8 S32DG802

22:29 - Samsung M7 S43DM702