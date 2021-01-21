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    Asus ve AMD'nin çılgın projesi | Karşınızda en güçlü ultrabook ROG Flow X13

    1
    1 sa.
    1,2b
    41
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Böyle bir ultrabook daha önce yapılmadı. Dünyanın en güçlü mobil işlemcisini, en güçlü mobil ekran kartı ile bir araya getiriyor, üstelik çok ince ve çok hafif.

    AMD'nin Ryzen 4000 serisi mobil işlemcileri için en farklı bilgisayarı Asus yapmış ve Ryzen 9 4900HS işlemciyi kullanan tek sistemi yani Zephyrus G14'ü piyasaya sürmüştü. Ryzen 5000 Mobile işlemciler için de en azından şu ana kadar benzer bir durum yaşanıyor. Asus'un geliştirmiş olduğu ROG Flow X13 sadece 15.8 milim kalınlığa ve 1.3 kilo ağırlığa sahip ancak AMD'nin en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan 8 çekirdekli Ryzen 9 5980HS işlemci ile alınabiliyor, RTX 3080'li harici ekran kartı kutusu ile geliyor ve istendiğinde dönen ekranıyla tablet gibi de kullanılabiliyor. Tüm detaylarını ve öne çıkan farklılıklarını bu videoda anlattık. 



    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 37 sn. ( Mesaj Silindi )
    Tam hayal cihaz ama fiyat :(
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    gtx1650 iyi bir ekran kartı değil. nesi güçlü bunun? işlemcisi olabilir ama o ekran kartı tarih oldu.
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    ridvan_ozturk28 (Rıdvan Öztürk) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarın her detayı muhteşem olmuş.
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