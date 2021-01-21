Böyle bir ultrabook daha önce yapılmadı. Dünyanın en güçlü mobil işlemcisini, en güçlü mobil ekran kartı ile bir araya getiriyor, üstelik çok ince ve çok hafif.

AMD'nin Ryzen 4000 serisi mobil işlemcileri için en farklı bilgisayarı Asus yapmış ve Ryzen 9 4900HS işlemciyi kullanan tek sistemi yani Zephyrus G14'ü piyasaya sürmüştü. Ryzen 5000 Mobile işlemciler için de en azından şu ana kadar benzer bir durum yaşanıyor. Asus'un geliştirmiş olduğu ROG Flow X13 sadece 15.8 milim kalınlığa ve 1.3 kilo ağırlığa sahip ancak AMD'nin en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan 8 çekirdekli Ryzen 9 5980HS işlemci ile alınabiliyor, RTX 3080'li harici ekran kartı kutusu ile geliyor ve istendiğinde dönen ekranıyla tablet gibi de kullanılabiliyor. Tüm detaylarını ve öne çıkan farklılıklarını bu videoda anlattık.