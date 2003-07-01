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ATI Radeon 9100 IGP içinde entegre Radeon 9200

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
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Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Portakal soslu ördek kıvamındaki başlığımız : ) ATI'nin Intel'den aldığı lisansla AMD için NForce ne ise Intel içinde o olma isteklerini sanırım açıkça ortaya koyuyor.

Radeon 9100 IGP, 800 MHz FSB desteği, Çift-Kanal DDR 400 desteği ve entegre RV 280 çekirdeği (Radeon 9200) ile pazarın özellikle fiyat/performans segmentinde iddialı bir konumlanma içinde.

Radeon 9100 IGP ve IXP250 güney köprüsüyle beraber anakart üreticilerine i865G'den 1$ daha ucuza yani 40$'a satılacak. Ama kısa süre içinde bu fiyatın 35$ seviyesine inmesi bekleniyor üreticiler arasında.

Bir de mobil versiyonu olacak olan Radeon 9100 IGP ile Asus, Compal, C.P. Technology, FIC, Gigabyte, Lite-On, MSI, Quanta, Shuttle ve Sapphire gibi önemli üreticiler ilgileniyor hali hazırda.

ATI'nin hedefi yukarıdaki büyük üreticilerle beraber bu senenin sonunda masaüstü pazarının %10'u. Tabii bunun oldukça ciddi bir rakam olduğu aşikar. SIS ve VIA'nın da buradan pay kapmaya çalışmaları rekabeti iyice körükleyecektir.

ATI Radeon 9100 IGP içinde entegre Radeon 9200
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ATI Radeon 9100 IGP içinde entegre Radeon 9200
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http://www.digitimes.com/NewsShow/Article.asp?datePublish=2003/06/23&pages=PR&seq=204 Yorum Yaz
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